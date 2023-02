Parkering for elbil

Xpeng G9 med "Sleep kit": Tilbyr gratis overnatting livet ut

G9-IAL LØSNING: If the SUV’s a-rockin’, don’t come a-knockin’. En oppblåsbar madrass skreddersydd til Xpeng G9 er nå tilgjengelig for alle som ønsker en enkel overnattingsløsning på langtur. Video og foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Her sover du i seng – i Xpeng.

Det enkle er visst ofte det beste. Og en enkel oppblåsbar madrass forvandler G9 fra en elbil til et rullende hotell på få minutter.

Og det beste av alt, den er gratis. I hvert fall enn så lenge.

Inspirert av Model Y

Det er godt kjent at kinesiske bilprodusenter lar seg tungt «inspirere» av andre bilprodusenter, og Xpeng er intet unntak.

Tesla har lenge hatt en overnattingsløsning for Model Y ved navn «DreamCase» – en sammenleggbar madrass som kan brettes ut i bagasjerommet når baksetene er nedfelt.

Denne løsningen testet vi i sommer under vår store camping-test:

Nå har Xpeng «tatt en Tesla» – og kommet med en lignende overnattingsløsning i form av en oppblåsbar madrass for modellen G9.

«Gratis overnatting» – hvis du er kjapp

Bagasjerommet som svelger opptil 660/1576 liter rommer lett madrassen som gir god plass til to voksne.

I forhold til Tesla har Xpeng klekt ut en løsning som tar mindre plass når den ikke er i bruk, og er etter vår mening mer behagelig å ligge på.

Men i likhet med Tesla, ligger man fortsatt litt i oppoverbakke dersom baksetene ikke kan felles ned helt flatt. Sjekk bildekarusellen under.

Madrassen har egen luft-kompressor som kobles til et 12-voltsuttak i bagasjerommet. Deretter fylles madrassen med luft og er klar til bruk på under to minutter.

Hvordan det hele fungerer kan du se i videoen øverst i denne saken.

Når madrassen ikke er i bruk, pakkes den lett sammen i en tilpasset bag, som for øvrig tar en del mindre plass sammenlignet med Teslas «DreamCase».

Xpengs «Sleeping kit» er vanligvis ekstrautstyr til 8900 kroner, men akkurat nå følger denne med gratis til alle som kjøper G9 i en kampanjeperiode fram til 31. mars 2023.