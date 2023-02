Parkering for elbil

Oppgradert Xpeng P7 avduket: Lenger rekkevidde og raskere lading

OPPGRADERT: Xpeng P7 har fått en rekke oppgraderinger for 2023. Viktigst av alt er ladefarten, som nå nesten dobler seg fra 91 til 175 kW. Alle foto og video: Jamieson Pothecary /elbil.no

Denne kinesiske elbilmodellen er nesten usynlig på registreringsstatistikken i Norge. Nå tas det grep for å fikse de største ankepunktene mot den.

Xpeng har hatt en trå start i Norge. Det startet i 2019 med det at eierne av den tidligere Mercedes-forhandleren Star Autoco på Lørenskog dannet selskapet Zero Emission Mobility.

Sommeren 2020 tok Motor Gruppen over Xpeng og etablerte et landsdekkende nett av forhandlere.

STOR FORVENTNING: – Vi har satt oss et mål om å få solgt 2.500 biler i 2023. Hovedvekten vil nok være SUV-en G9. Men med de forbedringer P7 har fått, håper vi modellen skal nå frem til et bredere publikum, sier Claes Persson i Xpeng til elbil.no.

I ettertid har Xpeng startet egen organisasjon i Norge. Xpeng er også i ferd med å opprette eget nettverk av sentere for utlevering og service:

Men Xpeng skal fortsatt bare selge bilene via fabrikkens egne nettsted.

Foreløpig har de bare solgt modellen P7 og G3, som ble oppgradert til G3i. Det mest iøynefallende er den nye fronten, se våre to tester av disse under:

Nå får P7 en fremskyndet oppdatering, uten å ha fått den samme bokstaven (i) bak modellbetegnelsen.

Levering av den oppdaterte versjonen av Xpeng P7 starter i juni, prøvekjøring av denne utgaven er mulig fra april.

Dette syntes vi om de to tidligere modellene, før den oppgraderte versjonen:

Dette er oppgraderingene:

Nytt batteri

Raskere lading

Nytt design på frontlykter

Nytt design på felger

Ny og mer praktisk midtkonsoll

Bedre multimediaskjerm

Nye framseter med ventilasjon

Nytt ratt med varme

Høyere kvalitet på materialet i interiøret

Oppgraderte systemer for selvkjøring

1 ny lakkfarge (Kaitoke Green)

Nytt batteri – raskere lading

Et av de største ankepunktene mot P7 var ladehastigheten.

Under testkjøring fikk vi den til å peake på 82 kW, men ladekurven dalte raskt. I nydelig sommertemperatur ble vi stående i én time og et kvarter for å nå 90 prosent på batteriet.

Nå skal dette være kraftig forbedret takket være et helt nytt batteri.

Størrelsen har bare gått fra 80 til 82,7 kWt netto, men dette øker rekkevidden fra 530 til 576 km for bakhjulstrekkeren Long range.

For firehjulstrekkeren High Performance har rekkevidden økt fra 470 til 505 kilometer.

Det nye batteriet får også varmepumpe som standard, noe som vil bedre rekkevidden vinterstid.

DOBBELDECK: Midtkonsollen er helt omarbeidet. Nå har den fått to etasjer, og stor ladeplate til mobiltelefon.

Maksimal ladeeffekt har gått opp fra 91 til konkurransedyktige 175 kW. Da skal ladeøkta fra 10–80 prosent gjøres unna på 29 minutter.

Bedre interiørkvalitet

Er det én ting P7 allerede var god på, så var det opplevd kvalitet.

Nå får du automatisk åpning av bakluka, «soft close» av dører, tykkere ratt med varme og nye betjeningsknapper.

Men ikke nok med det, for her er det nå oppgraderte forseter og bedre kvalitet på materialer i hele interiøret. I midtkonsollen er det også bygget inn en 15 watt nedsenket ladeplate til mobiltelefonen.

SOBERT: Det var lite å klage på innvendig før, men små endringer har likevel skjedd. Skjermen, rattet og hele midtkonsollen er ny. Høyttalerinnfatningen på dørene er også ny.

Multimediaskjermen er oppgradert til 3D og nå kan du lese norsk på den.

Stemmestyringen skal også bli bedre, forhåpentligvis på norsk om ikke lenge.

Utvendig har de dessverre ikke klart å få mer «stance» på den ellers lekre bilen. Den ser fortsatt litt oppjekket ut, men den har fått nytt felgdesign og fargen kaitoke green.

Taklasten har også økt fra 50 til 75 kilo, men tilhengerfeste får du fortsatt ikke.

BEDRE KOMFORT: Forsetene skal være mer «skålet», samtidig som de skal gi mer komfort. Men den geniale nakkeputa til sjåføren med høyttaler i er borte.

Men det aller viktigste er kanskje garantien, som er utvidet til sju år eller 160.000 kilometer.

Priser

Det er ikke helt enkelt å plassere P7 mot konkurrentene, men Tesla er definitivt den argeste.

Utvendig er den på størrelse med Tesla Model S, innvendig mer som Model 3.

Kundene myser trolig også mot Nio ET5 og ET7 og BYD Han. Ja, kanskje til og med BMW i4.

SAMME SOUND: Selv om designen er annerledes, er det fortsatt Dynaudio som leverer lydopplevelsene.

Prisene er ikke særlig påvirket av momsen. Billigste modell RWD Long Range, koster nå 470.788 kroner.

Den antatt mest populære, AWD High Performance, koster 512.163 kroner – og den spesielle Wing Edition, med såkalte Lambo-dører, koster 684.638 kroner.

G9 ned i pris

Men det er neppe sedanen P7 som Xpeng skal livnære seg på i årene som kommer.

Derimot blir G9 viktig.

Vi fikk vite prisen på den rett før nyttår (sjekk saken over), men mye tyder på at også de har sett seg nødt til å svare med lavere pris.

For Xpeng har annonsert at prisen på billigste modell faktisk senkes fra 608.500 kroner, til 536.275 kroner.

Det utgjør en reduksjon på hele 72.000 kroner: