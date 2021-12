App-styrt sykkelparkering i boks: Tryggere garasjer – også for elsykler

INNENDØRS SYKKELPARKERING: Med kostbare elsykler kommer behovet for å parkere dem sikrere og bedre i byene. Det mener denne gjengen det er et marked for. Fra venstre: Hallvar Bergh (daglig leder i Bikely), Mona Elisabeth Gladhus (markedssjef Onepark), Øyvind Killi (driftssjef Onepark) og Ellen Loxley (markedssjef Bikely).

Nå får dyre elsykler tryggere opphold i garasjer. Gründer-bedriften Bikely er på frammarsj i norske kommuner.

Oslo sentrum får nå sin første innendørs sykkelparkering i en parkeringsgarasje. Og med det kan man nå booke parkering i egne sykkelbokser i Oslos største parkeringshus.

– Vi har teknologi som gjør det mulig å lage rimelig sykkelparkering som er sikker, tilgjengelig og app-styrt, sier gründer og daglig leder i Bikely, Hallvar Bergh.

Nå er 12 sykkelplasser satt opp midt i Oslo sentrum.

Andre kommuner og kjøpesentre har allerede testet løsningen, og nå får altså Oslo sentrum sin første innendørs sykkelparkering med sykkelbokser.

Her kan syklistene booke plass på månedsbasis.

SYKKEL I BOKS: Og boksene kan bookes per måned eller som drop-in.

Tryggere parkering for dyre elsykler

Sykkelparkeringsbokser krever noe mer plass enn vanlig sykkelparkering.

Men sikkerheten er vesentlig høyere, noe som dermed skaper en løsning som folk er villige til å betale for.

Særlig gjelder dette for elsykler.

– Vi vil gjerne tilby en god og sikker løsning også for syklistene, sier markedssjef i Onepark, Øyvind Killi.

Onepark er stor aktør på parkeringshus, og vil gjerne blir større på sykkelparkering. Responsen på de første boksene vil avgjøre utbyggingstempoet.

Styrkeforholdet mellom 12 sykkelbokser og 1500 parkeringsplasser for bil, kan dermed på sikte jevne seg noe ut.

– Er etterspørselen stor, vil de sette opp flere, forsikrer Killi.

Onepark har også innledet samarbeid med Tesla og har nylig etablert 18 Tesla-ladere i Sentrum parkeringshus.

Først i Europa

– Vi har satset stort på å få en booking-løsning for sykkelboksene som også er skalerbar. Vi mener vi er først i Europa med denne løsningen, sier Hallvar Bergh.

Gründer-bedriften har lagt ned mye tid og penger i utviklingen av appen som styrer bruken av sykkelboksen.

Sykkelboksene er nå satt opp i en rekke kommuner, og stadig flere tegner avtaler for å få etablert tilsvarende løsninger.

– De er rimelige og enkle å etablere, understreker Bergh.

Han mener at mange både offentlige og private aktører kan tilby et godt tilbud for syklister med relativt enkle grep.

APP-STYRT: Sykkelboksene kan bookes og åpnes via en egen app.

Hoppet av oljen

– Med vår løsning er det mulig å starte med noen få, og bygge ut ved behov, sier Bergh, som har hoppet av fra oljebransjen og satset på det han det er mest opptatt av: Sykler og smart sykkelparkering.

Og med et stadig voksende elsykkelmarked, ser han at folk stadig oftere etterspør trygge parkeringsløsninger for de dyre elsyklene.

Dessuten beskytter boksene syklene for vær, vind og salt.

Parkeringshus, kjøpesentre og kollektivknutepunkt har vært de første interessentene. Men nå kommer nye kunder:

– Nå øker også henvendelsene fra borettslag og sameier. Folk er lei av dårlig organiserte sykkelkjellere og spør oss om løsninger. Og de har vi jo, fastslår Hallvar Bergh.

Fakta: Bikely er et helnorsk selskap, som ble opprettet i Trondheim 2017, og har nå seks ansatte.

Bikely-boksene finnes allerede på en rekke knutepunkt og ved flere kjøpesentre i både i Trondheim, Oslo og Bergen.

Først i 2021 ble konseptet lansert i Oslo, og det er første gang selskapet får i stand en avtale der sykkelskap leies ut på månedsbasis, midt i hovedstaden.