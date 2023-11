Parkering for elbil

Kayoibako – overraskende konseptbil fra Toyota: Tupperware på hjul

FLEKSI: Denne elbilen gir superfleksibelt lasterom fra støtfanger til støtfanger. Her som mobilt showroom. Legg merke til at bilen mangler B-stolpe, noe som gir enorm åpning fra siden.

Toyota viser japansk pakkekunst på sitt beste. Den skal være ideell for varelevering i trange gater – og vil gjerne være din nye bestevenn på tur. Selv om den ser ut som en returboks.

Japanerne har lange tradisjoner for god plassutnyttelse, og er eksperter på bitte små kompakte og totalt firkantede minivans med plass til ni.

Nå går riktignok ikke Toyotas returboks, som navnet «kayoibako» betyr, inn under Japans såkalte Kei Car-dimensjoner – men den er allikevel kompakt i europeeres øyne.

HØY OG SMAL: Den smale frontruta får hjelp av gjennomsiktig glassgrill med integrerte lys. Sjekk speilene. Hekken får to plassbesparende lysstriper. Legg merke til støtfangeren som felles ned og gir et trinn inn i bilen.

Maks utnyttelse

Bilen har en lengde på 3.990 mm, en bredde på 1.790 mm og en høyde på 1.855 mm, med en akselavstand på 2.800 mm.

Den indre lengden er 3.127 mm og lengden på førersiden er 2.141 mm. Interiøret er 1.485 mm bredt og 1.437 høyt.

FUNKER FOR FUNKSJONSHEMMEDE: Med store åpninger, dønn flatt gulv og elektrisk betjening, er det superenkelt å bygge handicap-løsninger.

Hjulene helt ut i hvert hjørne og loddrette flater, gir maks plassutnyttelse.

Små vinduer gir masse opphengsplass oppetter veggene. Og fronten gir ekstra sikt takket være et vindu der du normalt har en grill.

Fleksibel

Ordet kayoibako betyr altså noe så usjarmerende som returboks, men skal gjenspeile gjenbruk og mange bruksområder.

DIGITALT: Dashbordet består av skjermer for å gjøre jobben enkel. Interiøret er så sterilt som en obduksjonsbenk.

Toyota tenker seg bildeling, samkjøring, mobil butikk og ikke minst er den ment som en del av en distribusjonsflåte for gods.

Interiøret tar også hensyn til funksjonshemmedes behov.

Digitale løsninger

Interiøret er heldigitalt med en planke på tvers av hele tverrbjelken, med digitalvisning av speil i hver ytterkant.

I tillegg har man en skjerm for distribusjon i dette tilfellet, men vi vil tro den kan konfigureres til bruk i taxi eller lignende også.

PRIORITERING: Rett foran deg har du klokke og vær, deretter kjøreinformasjon. Til venstre ligger arbeidsoppgavene og venter i rekke og rad. På skjermen under har du mye av den samme informasjonen.

Skal vi tro bildene, går de for den smarte styringen som ble introdusert i Toyota bZ4X i fjor, med variabel utveksling. Da trenger du nesten ikke svinge på rattet.

På rattet betjener man fartsholder.

Og interessant nok får føreren frisk luft fra luftdyser i rattstammen.

FLÅTE: Toyota ser for seg at det kryr av disse bilene. De nevner foreløpig ikke autonomi som en del av løsningen.

Man kan se to USB-C kontakter der, men urovekkende få steder å legge fra seg ting på. Kun i sidene på setene.

Her er det clean desk-prinsippet som gjelder. Interiørmaterialene bærer mer preg av innvendig lettspylt enn kos, altså resirkulert hardplast med benkplate-finish.

Perfekt for el

Slike biler er perfekte for eldrift. For slike kompakte biler brukes stort sett bare i by i lav fart.

HELT OM DAGEN OG NATTA: Når varebilen er tom, kan du hvile ut til en ny hektisk dag, morgenen etter.

Og det vet Toyota. Derfor avduket de konseptet Kayoibako på Jaman Mobility Show nylig.

El-minivanen viser Toyotas visjon for nullutslippstransport i nær fremtid. Bilen ble vist sammen med to andre elektriske konsepter – en familie-SUV kalt FT-3e og sportsmodellen FT-Se.

Disse presenterte vi nærmere i denne artikkelen:

Batteri og rekkevidde?

Utover å vise smarte løsninger for distribusjon og pakking, er det ingen info om motorer og rekkevidde, trolig fordi man venter på hva batterifremtiden vil bringe.

Akkurat denne er nok heller ikke særlig aktuell for Norge. Her går vi for stadig større varebiler.

Som for øvrig er nettopp hva Toyota i dag melder at de straks kommer med – noe vi straks kommer tilbake til her på elbil.no.