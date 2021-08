«Tysk» Tesla kan komme i gang i oktober

– Forhåpentligvis kan denne fabrikken tjene som en inspirasjon for mennesker i Tyskland og i hele Europa for spenning om fremtiden, sier Tesla-sjefen selv.

Storpolitikeren Armin Laschet mener også at Tyskland må kutte i byråkratiet for å kunne framskynde endringer:

– Målet vårt er å ha bransjeledende lavt vannbruk per kjøretøy, selv når det står for celleproduksjon.

Tidligere denne uka offentliggjorde Tesla selv en årlig konsekvensrapport der selskapet påpeker at vannressurser blir stadig mer knappe på grunn av klimaendringer. Selskapet hevder imidlertid at at de bruker mindre ressurser per produsert kjøretøy enn de fleste etablerte bilprodusentene.

Akkurat dette med vannforsyninger er et problem miljøvernere har tatt opp for å protestere mot den nye fabrikken. Tidlig i fjor startet Tesla med å felle trær for å rydde en plass som tilsvarer 100 fotballbaner, og de bygger anlegget på toppen av vannspeilet i den lille byen Gruenheide.

«Giga Berlin-Brandenburg fylkesmesse og fabrikktur 9. oktober! Prioritet for innbyggere i Brandenburg og Berlin, men også åpent for allmennheten», twitret han.

– Nei, nei, dette er helt feil. Det er vann overalt her. Virker dette som en ørken for deg? Det er latterlig. Det regner mye.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.