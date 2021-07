Tesla Model Y leveres i Norge i august

Endelig er Tesla Model Y klar for Europa. Snart kommer den første båten med biler til norske kunder.

For å møte høy etterspørsel og kunne levere Model Y til kundene innenfor den opprinnelige tidslinjen, vil de første Model Y-leveringene skje i Norge i august.

Lanseringsmodellen vil være Model Y Long Range AWD, og kunder med en ordre med forventet levering i 2021 inviteres nå til å fullføre bestillingen sin, skriver Tesla i en pressemelding.

Dette er Tesla Model Y

Crossoveren Tesla Model Y ble lansert i mars 2019 i USA.

Prisen starter på 534.900 kroner. for Long Range Range. Da får du hvit lakk med 19-tommere. Andre farger koster henholdsvis 10.000 og 18.500 kroner ekstra. 20-tommere koster også 18.500. Foreløpig er det kun mulighet for 5-seters versjon. Med setene nede får man hele 1950 liters bagasjerom.

Long Range gjør sprinten fra 0-100 km/t på 5,1 sekunder og topper 217 km/t. Den leveres med Basic Autopilot som styrer, akselerer og bremser for biler og hinder i veien og Sentry Mode som overvåker miljøet rundt bilen, med kameraene.

Med 505 kilometer WLTP-rekkevidde, rikelig med bagasjeplass og et såkalt medisinsk HEPA-filter, er Model Y Long Range All-Wheel Drive svært konkurransedyktig mot mange av de nye elektriske SUV-ene som for eksempel Skoda Enyaq, VW ID.4 og Ford Mustang Mach-E.

Det er foreløpig ingen som slår Model Y på rekkevidde med firehjulsdrift.

Modellen deler i praksis det meste av komponenter og funksjonalitet med Model 3, men får noe mindre rekkevidde og er litt «tregere» til 100 km/t. Sistnevnte skal Performance-utgaven klare på 3,5 sekunder, mens toppfarten blir 240 km/t. Den blir din fra 589.900 før farger og vinterhjul. Den leveres med kule 21-tommers Ûberturbin-felger.

Den får vi vente litt på, men det er liten tvil om at Tesla nok en gang setter seg i førersetet i sine segmenter, med de raskeste bilene.

Alle modeller, også Performance, får ettermontert tilhengerfeste her i Norge. Det trekker 1.600 kilo.

Dragkoeffisienten (luftmotstand) er på et nytt nivå for SUV-er/crossovere: imponerende 0,23. Avhengig av om man velger Standard Range eller Long Range.

Tesla fastslår at de har konstruert Model Y for å være den sikreste mellomstore SUV-en i markedet. Lavt tyngdepunkt, stiv struktur og store deformasjonssoner skal bidra til dette.

Kommer fra Kina

Vi har lenge trodd at vi måtte vente på bilene som skulle produseres i Berlin, men byggingen av fabrikken har vært utsatt for flere forsinkelser, derfor får vi biler produsert fra Kina i stedet.

– Bilene bygges ved vårt nyeste Gigafactory i Shanghai. Teslaer produserer biler for vår globale kundebase både ved fabrikken vår i Fremont, California og i Gigafactory Shanghai. Når den står ferdig, vil også Gigafactory Berlin-Brandenburg designe og utforme biler for det globale markedet fra Tyskland, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge til Elbilforeningen.

– Uansett hvilken Tesla-fabrikk eller Gigafactory som produserer bilen din, skal kundene vite at den høyeste kvaliteten er sikret og at de riktige standarder følges. Tesla optimaliserer prosesser, teknologi og spesifikasjoner for å sørge for at eierne får de beste bilene, sier Sandvold Roland.

