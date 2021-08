Tesla kan nå gjenvinne 92 prosent av batteriene

Tesla er i full gang med et nytt og eget gjenvinningsanlegg for batterier.

Elbil-motstandere hevder ofte at produksjonen og manglende gjenvinning av batterier gjør elbilen lite miljøvennlig. Nå kan de snart måtte spise både hatt og kamel. For det jobbes aktivt i alle ledd med å redusere klimaavtrykket rundt elbilbatteriets livsløp.

Tesla har nå kommet med nye detaljer for hvordan de driver med batterigjenvinning i stor skala, og selskapet hevder at de kan gjenvinne omtrent 92 prosent av battericellematerialene med sin resirkuleringsprosess.

Eget gjenvinningssystem

I flere år har Tesla jobbet med såkalte tredjeparts-selskaper for å gjenvinne materialer fra batteriene deres.

Men bilprodusenten har også jobbet med sitt eget unike gjenvinningssystem.

I sin effektrapport for 2020 gir Tesla ut flere detaljer, og bekrefter at den første fasen for sitt eget, nye resirkuleringsanlegg for battericeller kom i gang seint i fjor:

«I fjerde kvartal 2020 etablerte Tesla den første fasen av vårt resirkuleringsanlegg på Gigafactory Nevada med suksess for intern behandling av både batteriproduksjonsskrap og brukte batterier. Selv om Tesla har jobbet i mange år med tredjeparts batterigjenvinnere for å sikre at batteriene våre ikke havner på et deponi, forstår vi viktigheten av også å bygge resirkuleringskapasitet internt for å supplere disse forholdene. Resirkulering på stedet bringer oss et skritt nærmere lukkingen av materialgenerering, noe som gir mulighet for råstoffoverføring direkte til våre nikkel- og koboltleverandører. Anlegget låser opp innovasjonssyklusen for batterigjenvinning i stor skala, slik at Tesla raskt kan forbedre nåværende design gjennom operativ læring og utføre prosesstesting av FoU -produkter.”

Ny studie: Elbiler er opptil 70 prosent mer bærekraftige enn bensinbiler

Tesla hevder også at resirkuleringsarbeidet vil bli enda bedre for battericeller som produseres internt, siden prosessen vil bli integrert på hvert produksjonssted:

“Med vårt interne mobilprogram er vi best posisjonert til å resirkulere produktene våre effektivt for å maksimere utvinning av viktige batterimaterialer. Med implementeringen av intern celleproduksjon i Gigafactory Berlin-Brandenburg og Gigafactory Texas, forventer vi betydelige økninger i produksjonsskrap globalt. Vi har til hensikt å skreddersy resirkuleringsløsninger til hvert sted og dermed introdusere verdifulle materialer tilbake i produksjonsprosessen. Målet vårt er å utvikle en sikker gjenvinningsprosess med høye gjenvinningsrater, lave kostnader og lav miljøpåvirkning. Fra et økonomisk perspektiv forventer vi å få betydelige besparelser på lang sikt – ettersom kostnadene forbundet med gjenvinning og resirkulering av batterimaterialer i stor skala vil være langt lavere enn å kjøpe ekstra råvarer til celleproduksjon.”

Faktisk blir Tesla nå en produsent av nikkel, kobolt og andre råvarer. I stedet for å bli utvunnet i feltet, blir materialene utvunnet fra brukte batteripakker.

Selskapet sier at de resirkulerte 1.300 tonn nikkel, 400 tonn kobber og 80 tonn kobolt i 2020.

Ny NHO-rapport: Nå må det satses på batterier i Norge!

Storstilte planer i Norge

Det er allerede flere norske batteri-initiativ i mange ledd av verdikjeden. Både når det gjelder utvikling av battericeller, gjenvinning av batterier og forskning på ulike batterisammensetninger.

Hydro og Northvolt har investert 120 millioner kroner i gjenvinningsanlegget gjennom det felles selskapet Hydrovolt. De har nå startet byggingen av et verdensledende gjenvinningsanlegg for batterier i Fredrikstad.

Anlegget vil kunne gjenvinne mer enn 8.000 tonn moduler fra bilbatterier hvert år, med mulighet for utvidelse. Forventet driftsstart er mot slutten av 2021.

Også andre aktører har storstilte planer om gigafabrikker som kan gi flere tusen arbeidsplasser og store eksportinntekter.

I Mo i Rana arbeider Freyr med å etablere den første av totalt fem planlagte battericellefabrikker.

Lenger sør planlegger selskapene Beyonder og Morrow Batteries sine gigafabrikker.

Pilotfabrikk

Kristin Skofteland i Beyonder forteller at de allerede har startet opp pilotproduksjon og jobber medå få på plass fullskala-produksjon i løpet av 2024.

Beyonder skal bruke sagflis i battericelleproduksjonen, og skriver på sin nettside at batteriene får det minste miljøavtrykket som er mulig.

I løpet av året vil Morrow ha påbegynt byggingen av en pilotfabrikk og et innovasjonssenter utenfor Arendal.

– Vi har en nokså hårete ambisjon om å utvikle og produsere de mest kostnadseffektive og bærekraftige batteriene i verden. Det skal vi klare fra vår planlagte gigafabrikk hvor vi skal utvikle teknologien selv, sier Terje Andersen i Morrow Batteries.

En fjerde batteriaktør er et samarbeid mellom Hydro og Equinor, i samarbeid med Panasonic, som har fått navnet Joint Battery Initiative (JBI).

– JBI kartlegger muligheten for å etablere en storskala, bærekraftig batterivirksomhet i Norge, sier Kari Ertresvåg, kommunikasjonssjef for batterier i Hydro.

– Enormt potensial

– En norsk industrisatsing på batteri har et enormt potensial for verdiskapning og arbeidsplasser. Vi vet at etterspørsel etter batterier bare vil øke fremover. Nå må Norge ta en sentral posisjon i denne satsingen, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Innen få år kan en norsk verdikjede for batterier sysselsette 30.000 personer i Norge, og innen 2030 kan omsetningen ligge på rundt 90 milliarder kroner. Dette tilsvarer eksportinntektene fra norsk fiskerinæring i 2019.

