Caterham EV Seven: Ultralett el-konsept

KLASSIKER: Det over 50 år gamle designet leverer kjøreglede som aldri før. Og kanskje med elektrisk drivlinje i fremtiden.

Foreløpig er den bare et konsept, men Caterham er nysgjerrig på elektrisk drivlinje på sin Super Seven.

Caterham er en helt ubetydelig engelsk småbilprodusent, men de som har kjørt en, glemmer det aldri.

Alle dine seks sanser er sterkt involvert, smilet går trill rundt og håret er fullt av innsekter når du er hjemme igjen.

Undertegnede har selv en i garasjen, og ganske ofte når jeg er ute å kjører min moderate Roadsport-utgave, tenker jeg på hvordan den ville vært i elektrisk utgave.

Det har Caterham gjort også.

Litt historie

Men for de uinnvidde; Caterham har sitt utspring hos Lotus, og Seven så dagens lys i 1957. Da med smalere skjermer og hjul.

Den ble veldig populær fordi du kunne, og fortsatt kan, kjøpe den som kitcar, slik at du bygger den selv.

I 1968 fikk den i bunn og grunn dagens design, men har hatt et utall motor- og drivlinjevarianter frem til i dag.

SW: Super Seven fås i en tradisjonell og litt større SW-utgave. Det ser ut til at det er sistnevnte som er brukt som utgangspunkt på elbilkonseptet.

Lotus var lei av å lage bilene og ville legge ned produksjonen flere ganger, men hver gang de planla det, bestilte deres største forhandler, Caterham Cars, en haug med biler.

I 1973 ble Lotus og Caterham enige om at Caterham fikk overta rettighetene.

Siden har den ultralette bilen, som faktisk ikke veier mer enn 495 kilo i letteste versjon, vært i produksjon.

Den sprekeste har 340 hestekrefter, null antispinn eller noen som helst hjelpemidler for å holde deg på veien.

ÅPEN MORO: Skal du bruke bilen på bane, er det påkrevet med helbur. Biler for veibruk har bare bøyle bak og du velger om du vil kjøre med spoiler eller frontrute. Det finnes også tak i canvas og dører.

Elektrisk konsept

Og det er den samme ramma, kledt i tynn aluminium, som nå testes som elektrisk versjon.

Foreløpig tester de elektrisk drivlinje for å se hvordan de klarer å bygge en elektrisk bil. De ønsker nemlig ikke å kompromisse med kjøreglede, og i denne bilens tilfelle dreier veldig mye av den følelsen seg om vekt.

STABLET: Batteriene er stablet i den høye girkassetunnelen og der motoren normalt sitter. Det vil gi tilnærmet samme vektfordeling.

Ikke akkurat en lett oppgave når du skal ha med deg batterier.

Sjefen sjøl, Bob Laishley sier i en pressemelding at enhver fremtidig elbil fra Caterham må være tro mod DNA-et. Det vil si lett vekt, morsom å kjøre og førerfokusert.

– Vi lager ikke en ett tonn tung Seven. Da lar vi heller være, sier han.

INTIMT: Det har aldri vært god plass i Caterham, å gå inn i bilen føles nesten som å krype ned i en sovepose.

Litt over et halvt tonn

Utseendet har de ikke gjort noe med, til og med vekta er nesten nedpå det samme.

I forhold til den tyngste modellen i dag med helbur, veier den faktisk bare 70 kilo mer.

Under panseret har de plassert et batteri på 51 kWt brutto / 40 kWt netto, og under bagasjerommet, som tidligere også huset bensintanken, er det plassert en motor fra Swindon Powertrain med HPDE E aksel på 240 hester og 250 Nm.

Dagens folkelige Roadsport-utgave har 180 hk og 194 Nm i dreiemoment.

De har bakt inn en diffsperre i drivverket, slik at du har bra grep på begge bakhjula.

Caterham estimerer en akselerasjon til 100 km/t under fire sekunder og en toppfart på 210 km/t.

Det føles sikkert mer enn nok – uten frontrute og med den ene armen utenfor bilen.

20 min på banen

Rekkevidde måles på en annen måte hos Caterham.

Slik den er satt opp nå, skal den klare 20 min på bane og lades opp igjen på 15 minutter og være klar for 20 minutter til.

Foran har bilen doble bærearmer med Bilstein justerbare coilovere fra løpsbilene 420 Cup.

Den har ultralette 13-tommers hjul med mye gummi.

Man trenger nemlig ikke lavprofildekk når bilene er så lette, og luft veier som kjent mindre enn aluminium.

Bak felgene finner du ventilerte skiver og firestemplede kalipere.