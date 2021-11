Utslippene går ned for tredje år på rad: Elbil en av de viktigste årsakene

FIRE PROSENT NED PÅ ETT ÅR: Utslippene fra veitrafikken i Norge fortsetter å gå ned. En sentral del av forklaringen er den økende elbilandelen.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene fra veitrafikken går ned. Elbiler har mye av æren.

I dag kom de endelige tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om Norges utslipp av klimagasser i 2020.

Fasiten fra SSB viser en utslippsnedgang på 3,5 prosent, der Norges «bidrag» landet på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor.

Økende elbilandel en del av forklaringen

Utslippene fra veitrafikken i Norge hadde ifølge SSB «en nedgang på fire prosent sammenlignet med 2019. Færre kjørte kilometer og en stadig økende andel elbiler og ladbare hybrider er forklaring på denne nedgangen».

Transportsektoren står ifølge SSB for 30 prosent av Norges klimagassutslipp, der litt over halvparten – 17 prosent – kommer fra veitrafikken.

– Dette viser nok en gang at elbilpolitikken vi fører i Norge er et av de mest effektive klimatiltakene vi har, og understreker behovet for å videreføre mest mulig av denne politikken helt til vi har fått så godt som hele bilparken elektrifisert, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen.

FORNØYD: Unni Berge i Elbilforeningen.

– Det haster

Berge understreker at vi har dårlig tid, og at hun håper at forhandlingene på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow vil føre til at man også globalt tar forpliktende grep for å få fart på elektrifiseringen.

– Det haster med å finne effektive strategier for å kutte utslipp. Transportsektoren utgjør over 20 prosent av klimagassutslippene i verden og disse utslippene må bort i løpet av de neste tiårene.

Hun mener Norges betydning som foregangsland for det forestående elbilskiftet internasjonalt knapt kan overvurderes.

– Norge viser vei for andre land ved å ha verdens mest ambisiøse innfasingsmål for person- og varebiler uten utslipp, og har også hatt de sterkeste virkemidlene. Vi ser år for år at det resulterer i kutt i utslippene, fastslår Berge.

På rett vei

– Vi ser også at utslippsstatistikken fra veitrafikken stemmer overens med trenden vi har sett fra salgsstatistikken for drivstoff. Det sterke inntoget av elbiler vises i drivstoffstatistikken, og for perioden 2017-2019 opplevde man for første gang i historien at det samlede salget av diesel og bensin i Norge falt tre år på rad, sier Berge.

Da de foreløpige utslippstallene ble sluppet fra SSB i juni, konkluderte direktør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen med at vi var på rett vei:

– Utslippene går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sa Hovland da.

– Nå som de endelige tallene i all hovedsak blir bekreftet, er det bare å fastslå at elektrifiseringen fungerer. Og det er bare å se frem til en enda større nedgang i utslippstallene fra veitrafikken i år og årene som kommer, konkluderer Unni Berge i Elbilforeningen.