Stor oversikt: Så lenge må du vente på bilen din Her er 20 nye elbiler du kan få uten ventetid

LEVERINGSTID PÅ NYE ELBILER: Hyundai Ioniq 5 med bakhjulstrekk må du vente rundt fem måneder på. Tesla Model Y kan leveres i desember, mens Ford Mustang Mach-E må du vente fra 10-14 uker på. For å få en VW ID.4 med firehjulstrekk etter dine ønsker, må du smøre deg med en ekstra dose tålmodighet.

Vi hører mye om lange ventetider på bil, men det finnes flust av biler du kan få, nærmest på dagen. Sjekk oversikten over 56 bilmodeller.

Bilprodusentene sliter med å dekke etterspørselen etter nye elbiler, spesielt i Norge. Mange opplever lang ventetid for å få sin nye elbil.

I tabellen under ser du hvor mye tålmodighet du må regne med å smøre deg med for å få nettopp din bil dersom du bestiller den nå.

Der ser du også en noen modeller som ikke er lansert ennå, men som det er mulig å bestille.



Selv om det er 20 modeller med 5 måneder ventetid eller mer, er det like mange modeller du nærmest kan få på dagen.



Det er gjerne modellene som har vært i salg noen år allerede, men som like fullt er oppgradert og i de fleste tilfeller har bra og noen ganger svært bra rekkevidde.



Men også nykommere som BYD tang, som man fikk et skikkelig stort parti av fra start, kan du nærmest får nøkkelen i hånda dersom den bestilles. Det samme gjelder for Xpeng G3 og Polestar 2.

Dette sier importørene



BMW: – Vi har kort leveringstid på i3, Mini Cooper SE og det kommer fortløpende iX3. For modeller med lang leveringstid (i4 M50 og iX xDrive50) skyldes dette svært høy etterspørsel forklarer kommunikasjonsdirektør i BMW og Mini, Marius Tegneby.

Tesla: – Alle varianter av Model 3 og Model Y forventes levert i løpet av desember. Nye Model S og Model X er ikke lansert i Europa. Vi kommer tilbake med mer informasjon nærmere lansering, sier Senior Manager i Tesla Norge og Island, Even Sandvold Roland

BYD: – Vi har tilgang på produksjon og alt går som normalt. Skriver du kontrakt på BYD Tang eller BYD T3 i dag, kan du regne med å få den levert i løpet av november sier salgsjef BYD Norge, Simen Wøien Christensen.

Renault: – Zoe får du på svært kort tid, for vi har biler i landet. Kangoo ZE er utgående og hvis du vil ha den snertne Twizy, så har vi den på lager. Både Megane electric og nye Kangoo electric vil med dagens informasjon kunne utleveres i løpet av første kvartal 2022.

– Vi har ikke lansert priser på noen av modellene enda og derfor heller ikke startet noe pre-lansering, men vi har en Early Bird pakke på Megane der vi allerede har fått et veldig bra antall.

– Vi jobber mot en offentliggjøring av priser tidlig i januar, forteller Roger Andersen, PR og Markedsdirektør i RBI Norge AS.

Mercedes-Benz: – Ved bestilling av ny EQA, eller EQC, er forventet leveringstid i løpet av andre kvartal av 2022. Årsaken skyldes i stor grad høy etterspørsel. Leveringstiden er utstyrs-sensitiv og kan bli lenger dersom utstyret påvirkes av den globale mangelen av microchips.

– For å sikre tilgang av biler til det norske markedet, har vi tilpasset markedsmodellene basert på hvilket utstyr som er tilgjengelig fra fabrikk, og i mindre grad påvirkes av mangelen på microchiper. Ved bestilling av ny egenspesifisert EQS er forventet levering i løpet av andre halvår av 2022, men vi jobber for å få tak i enda flere biler til det norske markedet, slik at leveringstiden potensielt kan kortes ned.

– Enkelte forhandlere kan da ha ferdigspesifiserte biler klare for levering allerede på nyåret, informerer Andre Jaskiewicz, Kommunikasjonskonsulent hos Mercedes Benz.

Xpeng: – Vi har nettopp fått et parti av G3, så vi anslår leveringstid for en G3 til under 2 uker. For Xpeng P7 regner vi med å levere de første kundebilene før årsskiftet. Vi anslår leveringstid på Xpeng P7 til åtte uker, sier administrerende direktør i XBI Norge AS, Rune Hofflund Gjerstad.

Hyundai: – KONA Electric, IONIQ Electric og IONIQ 5 med bakhjulstrekk er klar for umiddelbar levering fra norsk lager. IONIQ 5 med firehjulstrekk har leveringstid på rundt fem måneder, avhengig av utstyrs- og fargevalg. Vi selger primært topputstyrte biler, og etterstreber å ha de mest populære farge- og utstyrsnivåene på lager, sier produkt- og PR-sjef i Hyundai, Øyvind Knutsen.

Nissan: – Flere forhandlere har Leaf tilgjengelig for levering på dagen, avhengig av hvilken forhandler og modellvariant. Forhåndssalget av Ariya er i gang, og der opererer vi stadig med samme leveringstid som tidligere oppgitt – sommeren 2022, sier kommunikasjonssjef i Nissan Nordic Europa, Knut Arne Marcussen.

Ford: – Etterspørselen overstiger det vi har tilgjengelig av biler på kort sikt, og vi estimerer 30 uker som lengste leveringstid på biler som bestilles mot fabrikkproduksjon. Men vi har flere konfigurasjoner tilgjengelig innenfor 10-14 ukers levering. Hvilke modeller, endrer seg på daglig basis.



– Det er mulig å bestille flere forskjellige konfigurasjoner av Mach-E med denne leveringstiden; fra vår innstegsmodell Mustang Mach-E med Standard Range og RWD, til bestselgeren Mustang Mach-E med Long Range og AWD, forklarer informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby.

Nio: – ES8 med 100 kWh batteri, BaaS og seks eller syv seter er det 6-8 ukers leveringstid på. NIO ES8 med 75 kWh batteri vil være tilgjengelig fra mars 2022, opplyser Endre Johansen i Nio.

Hongqi: – Om du bestiller E-HS9 i dag uten å ha forhåndsreservert, er antatt levering i første eller andre kvartal 2022. sier Markeds- og PR-direktør i HBI Norge, Hans Petter Aalmo.

Kia: – Vi har e-Soul på lager i alle varianter. e-Niro er også på lager, men enkelte varianter er det opp mot 2 måneder levering på. Nykommeren EV6 har en ventetid på mellom 2-4 måneder, mens dersom du ønsker GT må du regne med å vente i 6 måneder, sier Christian Lagaard, kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge.

Peugeot, DS, Peugeot og Citroën: – Vi har gode forsyninger med biler. I tillegg finnes det ledige biler hos forhandlerne som er tilgjengelige på dagen av flere modeller. Det betyr at vi har en forholdsvis normal situasjon og ingen unormalt lange ventetider på våre elbiler, kan Stian Gihle, PR- og informasjonssjef for Peugeot og DS fortelle oss. Han svarer i dette tilfellet også for Opel og Citroën, som alle er under Bertel O. Steen.

Polestar: – Vi har leveringsklare Polestar 2 i de fleste konfigurasjoner som kan leveres i løpet av noen uker. Både Standard Range Single motor, Long Range Single motor og Long Range Dual motor er tilgjengelige for levering i midten av november, kan Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef hos Polestar, fortelle.

MG: – Modellene Marvel R, nye MG ZS og MG5 leveres som kundebiler i løpet av første halvår 2022. sier Dag Asbjørnsen, kommersiell direktør i Norwegian Mobility Group.

Jaguar: – Vi estimerer 6-8 måneder for Jaguar I-PACE per i dag, uavhengig av variant. Forhandlerne har også biler på vei til lager med kortere leveringstid, informerer Fam Gudin, PR, Partner & Event Manager hos Jaguar Land Rover Norge.

Porsche: – Alle bestillinger legges inn med spesifikasjoner tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Muligheten til å skreddersy sin egen bil, vil påvirke produksjonstiden i noe grad. Men ved bestilling av Taycan i dag er estimert leveringstid fra slutten av første kvartal 2022, sier Maren Helgestuen, Brand Experience Manager/PR, Porsche Norge.

Mazda: – Vi har normal leveringsituasjon på begge varianter av MX-30. Det vil si at det er godt med biler klare for rask levering både ute hos forhandler og i pipeline for øvrig, kan Petter Christian Grüner Brinch fortelle. Han er PR- og produktsjef hos Mazda Motor Norge.

Møller Mobility (Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen): – Det er dessverre krevende å gi noe veldig godt svar om leveringstid for enkeltmodeller nå, fordi det avhenger av så mange ulike forhold (lagertilgang til biler, utstyrsnivåer, mm.).

– Enkelte modeller kan være tilgjengelig for rask levering, i tråd med lagerstatus, mens produksjonstid og leveringstid for andre kan være lang om det dukker opp restriksjoner på utstyr.

– Så den beste, mest presise og oppdaterte informasjonen om enkeltmodeller er det forhandlerne som kan gi kunder som har konkrete ønsker, sier Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Harald A. Møller.