Er titusener av Chademo-bilister i hurtigladetrøbbel? – Jeg ville ikke vært veldig bekymret i Norge

CHADEMO: Gårsdagens ladestandard kan gjøre fremtidens ladesituasjon problematisk for deler av elbilbestanden. Foto: elbil.no

Når bortimot alle elbiler i dag produseres utelukkende med CCS-standard, dukker det opp noen spørsmål om hurtigladende Chademo-bilister.

Elbilandelen i Norge nærmer seg 600.000 og ladenettverkene utvides stadig for å dekke den økende etterspørselen etter ladepunkter.

Elbil24.no skrev i januar om Chademo, og hvordan nesten 100.000 elbilister får et begrenset ladetilbud i fremtiden.

Men er det en reell bekymring for Chademo-bilistene?

CHADEMO-KONGEN: Nesten 100.000 elbiler, med Nissan Leaf i spissen, bruker Chademo til hurtiglading. Foto: elbil.no

Vi har tatt samtalen videre med rådgiver og ladeekspert i fagavdelingen i Elbilforeningen, Lars Godbolt.

Det er færre Chademo-biler per Chademo-lader enn tilsvarende for CCS-biler. Lars godbolt i elbilforeningen

Bygges fortsatt Chademo-ladere

Populære Nissan Leaf, bilen som på mange måter startet elbilbevegelsen for fullt, er en av få gjenværende Chademo-travere.

Det finnes over 76.000 Nissan Leaf på norske veier i dag. Når man legger til de andre elbilene på norske veier som bruker Chademo, nærmer vi oss nesten 100.000.



Lurer du på hvordan de to ulike laderne ser ut, så finner du både bilde og illustrasjoner om du scroller litt ned her.

Hvordan påvirker dette egentlig elbilister som hurtiglader med Chademo?

Godbolt mener at status for disse akkurat nå er ganske bra:

– Det bygges fortsatt ut Chademo-ladere. I starten av 2021 var det 1.927 Chademo-kontakter i Norge. Ved slutten av 2021 var det 2.277, og ved utgangen av 2022 var det 2.643.

IKKE BEKYMRET: Rådgiver i Elbilforeningen, Lars Godbolt.

Flere ladepunkt per elbil enn CCS

I skrivende stund er antall ladepunkter for hurtiglading med Chademo 2.665.

Og ser man på antall CCS-biler fordelt på CCS-ladere – mot Chademo-biler fordelt på Chademo-ladere – er resultatet ganske slående:

– Det er færre Chademo-biler per Chademo-lader enn tilsvarende for CCS-biler, sier han.

Så status nå er altså ganske bra.

Men hvordan ser fremtidsutsiktene ut for elbilister som bruker Chademo?

– Det er som oftest de eldste elbilene som har Chademo og da tenker jeg spesielt på Nissan Leaf. De vil gradvis forsvinne og i dag selges det knapt nye biler med Chademo, sier Godbolt.

Og følger opp:

– Jeg ville ikke vært veldig bekymret i Norge.

Alene om laderne

Ladeeksperten fortsetter med å påpeke at flere ladeselskaper i dag konfigurer ladere med effektdeling, der man ofte før bare kunne bruke en plugg av CCS eller Chademo om gangen.

Det vil si at laderen har to tilgjengelige ladepunkt som kan brukes samtidig – et til CCS og et til Chademo.

– Jeg ser at flere og flere konfigurerer ladere med effektdeling til Chademo. Det betyr altså at du mange plasser får Chademoen helt for deg selv, sier Godbolt.

Effektdeling mellom to ladepunkt betyr kort at tilgjengelig effekt deles når begge er i bruk. Hvis kun ett ladepunkt er i bruk, kan det levere full effekt.

Chademo-boomen bidrar fortsatt til utbygging

Aktørene i ladebransjen understreker også at CCS-biler er en veiviser for fremtidens hurtigladestasjoner, men at bestanden av Chademo-biler i Norge fortsatt preger utbygging.

Næringspolitisk leder i Recharge, Stian Mathisen, sa til elbil24.no i januar at alle ladestasjoner fra Recharge som bygges i Norge har ladeplasser med både CCS og Chademo.

MEST CCS: Men det bygges fortsatt ut ladepunkter for Chademo, forteller Stian Mathisen i Recharge. Foto: elbil.no

Mathisen understrekte at det er CCS-ladere de setter opp mest av i dag.

– Det er fordi det er her veksten vil være fremover, ettersom så å si alle nye biler som selges i Norge har CCS-kontakt.

Han peker videre på elbillandet Norge som grunn til at behovet for Chademo-ladere er så stort i Norge.

– Andre land har i stor grad hoppet over Chademo-generasjonen av elbiler, siden elbilsalget ikke tok av før CCS var mer eller mindre standard, sa Mathisen på spørsmål fra elbil24.no.

Ville ikke kjøpt bil med Chademo

Begrenset rekkevidde på eldre elbiler gjør at færre av disse drar på langtur. Videre viser tall fra Elbilisten 2022 at 52 prosent stort sett bruker hurtiglading på lengre turer utenfor sitt eget hjemfylke.

Kjører du Norge rundt med en Nissan Leaf, tror jeg ikke du vil finne så himla mange andre som trenger Chademo. Lars Godbolt i Elbilforeningen

Det kan bety at de som har Chademo gjerne hurtiglader mindre enn de med moderne CCS-biler med høy rekkevidde.

– Kjører du Norge rundt i en Nissan Leaf, tror jeg ikke du vil finne så himla mange andre som trenger Chademo. Overvekten vil være nye elbiler med høy rekkevidde – og de har CCS, sier Godbolt.

Likevel ville Godbolt tenkt seg om to ganger før man kjøper en bil med Chademo:

– Jeg ville ikke kjøpt en ny bil med Chademo. Det er flere ladere med CCS der ute, og siden CCS er den valgte standarden i Europa, bør fremtidige nybilkjøp være CCS. CCS har også støtte for langt høyere hastigheter enn Chademo, sier ladeeksperten.

Adapterløsning frarådes

Noen lurer kanskje på om det finnes noen løsninger, eller kanskje planlagte adaptere, som kan konvertere elbiler som bruker Chademo over til CCS.

– Jeg kjenner ikke til noen godkjente løsninger på dette – og dette er noe vi fraråder. Tesla hadde en godkjent adapter, men jeg er usikker på ståa her nå, sier Godbolt.

EGEN ADAPTER: Kanskje ikke mye brukt, men Tesla utviklet en adapter som ga sine bilister mulighet for å lade med Chademo. Det blir ingen hurtiglading, men ladehastighet opptil 43 kW. Foto: Tesla

Viser få hurtigladestasjoner uten Chademo

Dersom man sjekker ladekartet i Elbilappen finner man foreløpig ikke mange strekninger der det er bekymringsmessig tynt med hurtigladestasjoner for Chademo-biler.

Foreløpig ser de aller fleste hurtigladestasjoner ut til å ha ett eller to ladepunkter for Chademo (50kW eller 100kW).

Problemet oppstår naturligvis dersom Chademo-punktene er ute av drift, noe som dessverre forekommer.

Derfor anbefaler vi å sjekke ladekartet, enten via Elbilappen eller laderkart på Elbilforeningens nettside, når du planlegger langtur.