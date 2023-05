Parkering for elbil

Betaler du for lading via QR-kode? Vær obs på dette svindler­trikset på elbil­ferie i Europa

QR-KRØLL: Vær bevisst på hvilke lenker du trykker på, også når du er på ladestasjonen.

Hender det du betaler via QR-kode når du hurtiglader? Da kan det være lurt å sjekke hva du egentlig skanner.

Mange skal ut på elbilferie i Europa i sommer. Der er det, som i Norge, flust med forskjellige måter å betale for seg på.

Apper, ladebrikker, SMS og ikke minst QR-kode er blant de vanligste. Sistnevnte har et visst potensial for misbruk, og nedenfor skal vi tipse om et par ting du bør se etter før du legger inn bankkortet ditt.

En QR-kode er en strekkode som man kan lese av med mobilkameraet, som deretter produserer en lenke til en nettside.

I denne sammenhengen går det til det aktuelle ladeselskapets betalingsnettside. Og det kan være fort gjort å ikke følge med og bare gjøre det man får beskjed om på telefonen.

Ladeselskapet Ionity kom med en oppfordring i fjor om å sjekke disse lenkene nøye før man trykker på dem.

PS: Vil du omgå hele problematikken, bruker du Elbilforeningens blå ladebrikke og/eller Ladeklubben-appen.

Den funker nemlig på tusenvis av lyn- og hurtigladere over hele Europa –uten at du trenger en potensielt tvilsom QR-kode:

Fort gjort

QR-koder brukes ofte som et «drop-in» tilbud for dem som ikke vil registrere seg i ladeapper og kundeklubber.

I mange tilfeller er denne koden et fysisk klistremerke på hurtigladeren. Dermed kan det forekomme at svindlere limer sine egne falske QR-koder over den opprinnelige legitime koden.

Hvis man skanner denne falske koden kan man bli sendt til svindlernes egne nettsteder, hvor de typisk vil oppfordre deg til å legge inn kortinformasjonen din. Slikt vil du helst unngå.

ADVARTE: Ladeselskapet Ionity kom med en oppfordring i fjor om å sjekke disse lenkene nøye før man trykker på dem

Lite utbredt i Norge

Det første du bør legge merke til, er om koden passer inn med resten av designet. Du vil kanskje oppdage det om du ser et klistremerke som tydelig er limt over et annet.

Tone Tversland i Mer Norge kan fortelle at de bare har opplevd dette én gang:

– Våre drop-in-kunder betaler ladingen med Vipps, hvilket innebærer å skanne en QR-kode. Vi har ved ett tilfelle oppdaget et dårlig forsøk på erstatte QR-koden, så dette er ikke en stor utfordring på våre ladere.

Tversland forteller at Mer ikke har noen rapporterte tilfeller hvor kunder har blitt lurt.

– Sikker lading er uansett en prioritet hos oss, og vi har jevnlig inspeksjon på våre ladere. Sjekk av QR-koden er en del av inspeksjonsrutinen, sier Tversland.

Sjekk merkingen

Skepsisen vil kanskje også melde seg om QR-koden fremstår som nyere enn resten av informasjonen på stasjonen, samt hvis den mangler offisielle bedriftslogoer.

Anders Kleve Svela hos Circle K kjenner ikke til noen tilfeller av denne svindelen på deres stasjoner, men sier følgende:

– Et tiltak vi gjør er at vi vil integrere logoen vår i den nyeste versjonen av QR-koder, som vil bli montert på laderne neste gang de skal skiftes ut. Dette er for å øke sikkerheten.

– Dersom vi opplever svindelforsøk, vil vi følge opp dette i henhold til vanlige prosedyrer ved svindelforsøk ved våre stasjoner, avslutter han.

Sjekk lenken

Når du skanner koden med mobilkameraet bør du være spesielt obs på å sjekke lenken du får opp før du trykker på den. Se etter skrivefeil i nettadressen eller på selve siden, samt åpenbare feil i grafikk og logoer.

Tine Holm-Hansen i Kople har heller ikke opplevd at noen har klistret over QR-kodene deres, men kan melde om følgende:

– Vi har opplevd at kundene har benyttet eksterne QR-kodeskanner-apper som har vist en reklame som kundene har klikket inn på, uten at de har et ønske om å kjøpe det som det reklameres for.

– I våre nyeste laderdesign har vi derfor valgt å fjerne QR-koden under drop-in, og viser kun til en URL som kunden selv legger inn i sin nettleser, sier hun.

Hold på kortinformasjonen

En annen måte å sikre seg på er å bruke digitale lommebøker som Apple Pay og Google Pay, slik at du ikke trenger å skrive inn betalingsinformasjonen din noe sted.

– På vår drop-in-side kan kundene velge å benytte Google Pay/Apple Pay. Det er sikkert, og det tar cirka 10 sekunder å starte en ladeøkt med disse løsningene, opplyser Holm-Hansen i Kople.

Kun et av de norske ladeselskapene vi har kontaktet kan rapportere om at slike QR-svindler har forekommet på deres stasjoner per i dag.

Hvis du har opplevd lignende bør du ta kontakt direkte med ladeselskapet, og gjerne også tipse oss i elbil.no:

Tips oss! Her kan du sende elbil.no forslag til nyheter og saker. Send tips