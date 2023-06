Forlik om revidert nasjonalbudsjett i dag: Varsler avgiftshopp på ladbare hybrider

SAMSTEMT TRIO: Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) ble enige om revidert nasjonalbudsjett for 2023. I tillegg har de bestemt ny elbilpolitikk for året som kommer. Foto: Peter Mydske/Stortinget.

I statsbudsjettet for 2024 ber Stortinget regjeringen om å fjerne vektrabatten som ladbare hybrider har i engangsavgiften.

Det er klart etter at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet 13. juni inngikk forlik med Sosialistisk venstreparti om revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Elbilforeningen: Riktig og på høy tid

– Dette er et viktig klimagrep vi har jobbet for lenge. Det er på høy tid at rabatten på forurensende biler blir fjernet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbiler har de senere årene økt markedsandelen i nybilsalget år for år, og 8 av 10 nye biler som nå selges er helelektriske.

Enkeltmodeller av ladbare hybrider, som for eksempel Toyota RAV4, har likevel stadig sneket seg inn på toppen av salgslistene. Forklaringen på dette er at de ladbare hybridene har betalt lite engangsavgift sammenlignet med bensin- og dieselbilene.

Og avgiftssystemet har også vært gunstig siden bilenes typegodkjente utslipp trolig er kunstig lavt:

– Ladbare hybrider er forurensende biler, men har likevel hatt så lav engangsavgift at de i en del tilfeller konkurrerer ut nye elbiler uten utslipp. Det er dårlig miljøpolitikk, sier Bu.

Nye ladbare hybrider blir om lag 35.000 kroner dyrere

Elbilforeningen har derfor lenge jobbet for å øke engangsavgiften for disse bilene, særlig gjennom å fjerne fradraget i vektkomponentene som avgiften beregnes ut fra.

Tidligere har man fått redusert fradraget, og fra 2024 fjernes altså fradraget helt.

Generalsekretæren i Elbilforeningen peker på at økt avgift på forurensende, ladbare hybrider er nødvendig for å nå klimamålet for 2025 om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler.

Avgiftsendringen det nå er enighet om, vil isolert bety at en typisk ladbar hybrid blir om lag 35.000 kroner dyrere i 2024 sammenlignet med 2023.

Mer trengs for å nå 2025-målet

Selv om Elbilforeningen er fornøyd med avklaringen som kom i dag, mener organisasjonen at flere ting må gjøres i statsbudsjettet til høsten.

For å nå klimamålene for veitransporten mener Elbilforeningen blant annet at:

Det trengs virkemidler for å sikre at elbiler også vinner konkurransen i varebilmarkedet.

Elbilandelen for biler som leases må opp.

Fordelsbeskatningen for firmabiler gjør det i dag i realiteten lønnsomt for mange å velge fossilbil. Det må endres.

Miljøprofilen i engangsavgiften for forurensende biler må styrkes.

Man må komme skikkelig i gang med elektrifiseringen av tungtransporten.