Slik var nybilsalget i mai 2023: Elbilene strever på veien mot 2025-målet

KONGEN AV ELBIL: Ingen over, ingen ved siden. Så langt i år er det solgt over 12.000 nye Tesla Model Y her til lands. Foto: James Pothecary / elbil.no

Elbilandelen i nybilsalget går videre nedover fra mars og april. Og i varebilmarkedet, og blant personbiler som leases, gjør fossilbilene det fremdeles sterkt.

Fasiten for mai er en elbilandel på 80,7 prosent i nybilsalget, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I mars og april var elbilandelen på henholdsvis 86,8 prosent og 83,2 prosent.

Positivt i privatmarkedet

Men først en god nyhet i markedet for privatkjøp av personbiler: I mai lander elbilandelen her på 94,9 prosent.

Men resten av dette regnestykket er ikke like lystig lesing dersom Norge skal nå Stortingets mål om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025.

«Eksamensdatoen» er bare ett år og syv måneder unna, og elbilandelen for personbiler i leasing- og firmabiler havnet på bare 61,2 prosent i mai.

Det betyr at det selges fem ganger så mange fossile personbiler i leasing- og firmabilmarkedet som i privatkjøpsmarkedet.

– Elbilandelen i nybilsalget er for lav. For å nå 2025-målet, må elbilandelen nå 90 prosent i år og 95 prosent neste år – både for personbiler og lette varebiler, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

IKKE FORNØYD: Elbilforeningens Christina Bu etterlyser sterkere virkemidler for å nå 2025-målet satt av Stortinget.

Milevis unna i varebil

Når det gjelder varebil går utviklingen også i feil retning etter noen gode måneder i 1. kvartal. Elbilandelen for varebiler går ned for andre måned på rad til 30,3 prosent i mai, etter å ha vært på 38,2 prosent i mars.

Fortsetter denne trenden kan Norge vinke farvel til klimamålet politikerne satte forrige tiår.

– For å nå 100 prosent i 2025, er det åpenbart at elvarebil trenger sterkere virkemidler, ikke svakere, sier Bu.

Enovas plutselige varsel om utfasing av støtteordningen til kjøp av elvarebil, har trolig ført til en midlertidig oppgang i søknader.

Ettersom fristen for å kjøpe elvarebil er seks måneder etter at du har fått tilslag på støttesøknaden hos Enova, vil dette trolig ikke vises på statistikken før utover høsten.

Tesla-rekord

Med over 12.000 registrerte biler så langt i år, ligger Tesla Model Y godt an til å knuse sin egen rekord for flest solgte biler av samme bilmodell i løpet av ett år.

Rekorden fra 2022 er på 17.354 registrerte nye biler.

Så langt i 2023 er vanvittig nok hver fjerde registrerte bil en Model Y.

Men det er ikke bare i Norge Tesla Model Y er populær. På verdensbasis har den faktisk i årets første kvartal overtatt tronen fra Toyota:

2023 blir neppe et rekordår

Direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen, sier i en pressemelding at registeringstakten for nye biler ligger fem prosent bak fjoråret når det gjelder antall biler.

– Det er en tydelig indikasjon på at nybilsalget i Norge i 2023 ender et godt stykke under rekordnivåene de to siste årene, sier han.

– Historisk er nybilregistreringene høyere i siste halvår, men i år er det knyttet stor usikkerhet til utviklingen i folks privatøkonomi og den ustabile situasjonen i Europa. Det tror vi vil påvirke bilsalget resten av året.