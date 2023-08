Parkering for elbil

Elbilpolitikk diskuteres friskt før lokalvalget: – Vi må gjøre det mer attraktivt å bytte til elbil

DEBATT BÅDE HER OG DER: Det er mange debattmøter i en lokalvalgkamp, og mange av dem kommer til å handle om elbil. Her fra et debattmøte om kommunal gatelading i Oslo.

Den lokale elbilpolitikken er viktig for elbilistene selv, men også for å få ned klimagassutslippene lokalt. I Tønsberg vil de satse på miljørabatt. I Agder vil de har mer destinasjonslading.

Elbilpolitikken handler om mer enn nasjonal politikk som avgifter og momsfritak.

– Elbilpolitikken har en naturlig plass i lokalvalgkampen, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Hun mener den norske elbilpolitikken er godt lagarbeid mellom lokale og nasjonale politikere:

– Gjennom moms- og avgiftsfritak har nasjonale myndigheter gjort elbil billigere å kjøpe. Med blant annet miljørabatt i bom og på parkering og utbygging av ladestasjoner har kommunene gjort elbilen billig å bruke. Resultatet er at forbrukerne gjør et klimavennlig valg – og kommunene kutter klimagassutslipp i veitrafikken, sier hun.

Den lokale elbilpolitikken er også viktig for elbilistene:

I Elbilforeningens årlige undersøkelse, «Elbilisten», svarer i år hele 54 prosent av respondentene at den lokale elbilpolitikken vil påvirke hva de stemmer i høstens lokalvalg.

Med 650 000 elbiler rullende rundt på veien utgjør elbilistene en ganske stor velgergruppe.

Lokale initiativ

– Tønsberg må endre sin elbilfiendtlige politikk, sa Lars Egeland (SV) til Tønsbergs Blad i slutten av mai.

Sammen med SVs ordførerkandidat Christina Grefsrud-Halvorsen mener han at Tønsberg må gjøre mer for å kutte lokale utslipp fra veitrafikken.

Ovenfor Tønsberg Blad foreslår de følgende:

Halv pris på parkeringsplasser for nullutslippskjøretøy.

Utbygging av lademuligheter, og prisen på lading må gjøres attraktiv.

Det må innføres krav om utbygging av lademuligheter på offentlige parkeringsplasser.

LOKALE PÅDRIVERE: Rimelig bompassering, parkering og lading for elbil må til for klimaets skyld, mener SV i Tønsberg. (Faksimile fra Tønsbergs Blad)

– Og blir det bompenger i Tønsberg må det stilles krav om at nullutslippsbiler skal betale maks 50 prosent av taksten, sier Christina Grefsrud-Halvorsen til avisen.

Akkurat det er Christina Bu glad for å høre.

– De byene med høyest elbilandel er også de kommunene med solid miljørabatt i bomringen, så dette er et viktig grep kommunen kan ta for å bidra til at flere velger elbil istedenfor fossilbil, forteller Bu.

Lading på menyen

Men SV er ikke alene om å løfte elbilpolitikken i lokalvalgkampen.

I starten av august presenterte Høyre sin klimameny for norske kommuner og fylker. Menyen består av 100 små og store klimatiltak som kan gjennomføres lokalt – og mange av dem handler om elbil.

Bedre kommunal tilrettelegging av hurtigladerutbygging var en av «rettene» på menyen.

Det synes Christina Bu smaker godt:

– Kommuner og fylker må spille på lag med ladebransjen sånn at vi får bygd flere hurtigladere i årene framover. Kommunene må stille ledige arealer til disposisjon samtidig som saksbehandlingen må gå fort, sier hun.

TRENGER FLERE LADERE: Det må bygges flere ladere i årene fremover sier Bu. Da må kommunene stille ledige arealer til disposisjon.

Tilskuddsordninger for lading

Gjennom ulike tilskuddsordninger kan landets kommuner og fylker også bidra til et bedre lokalt ladetilbud.

Agder var siste fylkeskommune ut da de i fjor høst – med god hjelp fra Elbilforeningen – etablerte en tilskuddsordning for etablering av destinasjonslading i reiselivsnæringen.

Fra før har både Vestland og Innlandet lignende tilskuddsordninger.

Agder MDG er et av partiene som går til valg på å videreføre en lignende støtteordning.

I sitt fylkestingsprogram for kommende periode vil partiet «støtte utbygging av ladeinfrastruktur, spesielt i distriktene og rundt viktige turistattraksjoner».

Agder Høyre skriver også i sitt fylkestingsprogram at de vil «bidra til at antallet destinasjonsladere øker betydelig».

– Destinasjonslading er viktig fordi det avlaster noe av hurtigladenettverket, spesielt i ferietrafikken. Samtidig vet vi at elbilistene ønsker å lade der de overnatter eller oppholder seg over lengre tid, sier Christina Bu.

I de største byene har tilskuddsordninger for etablering av ladere i borettslag og sameier også vært viktig. Både Oslo og Bergen har en sånn ordning.

En virkningsfull lokalpolitikk

– Kommuner og fylker kan gjøre mange grep for å fremme elbil, sier Bu og viser til Elbilforeningens politiske program.

Der står det blant annet at:

kommuner og fylkeskommuner bør gi betydelige miljørabatter i bom og ved parkering

elbiler, med økende krav til samkjøring, bør ha tilgang til kollektivfeltet så lenge det bidrar til god kapasitetsutnyttelse på veien

den nasjonale regelen om 50 prosent miljørabatt på ferger må bevares

lokale myndigheter må sørge for rask saksbehandling og tilstrekkelig arealtilgang for ladeselskapene

spesielt i byer og tettbebygde områder må kommunen sørge for at beboere uten egen parkering kan normallade i nærheten av de de bor

lokale myndigheter må legge til rette for at det etableres et tilstrekkelig antall normalladepunkter ved relevante destinasjoner

– Vi må gjøre det mer attraktivt å bytte til elbil. Gjennomfører lokalpolitikerne noen av punktene på lista blir elbil et mer aktuelt alternativ for mange av dem som skal kjøpe bil, sier Bu.

Hun avslutter med en oppfordring til alle som er opptatt av elbilpolitikk:

– Bruk valgkampen til å spørre lokale kandidater hva de mener om elbilpolitikk og hvilken politikk de vil føre for å kutte klimagassutslipp lokalt.