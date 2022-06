Lynladere åpnet i Kongsvinger i dag: Viktig ladehull langs E6 tettet

SNORKLIPP: Endelig bygges ladekapasiteten ut langs E16. Fra venstre Åse Bomann-Larsen, eiendomssjef i Circle K, Madeleine Ruud Rustad, daglig leder ved Circle K Arkoveien på Kongsvinger, Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF og stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Tor-Andre Johnsen (FrP). Foto: Knut Hilmar Hansen

Her klippes båndet som markerer at E16-strekningen mellom Kløfta og Charlottenberg i Sverige endelig har fått god ladedekning. Og snart følger Skarnes etter.

Det var Madeleine Ruud Rustad, daglig leder ved Circle K Arkoveien, som endelig fikk æren av å klippe snora og dermed formelt åpne tre helt nye 300 kW-ladere på sin egen stasjon på Kongsvinger.

Om kort tid skal samme antall ladere og ladeplasser settes i drift på Circle K i Skarnes, drøye to mil unna.

Åpner snart lydladere også i Skarnes

Circle K-stasjonen på Arkoveien har allerede to 50 kW-ladere fra før, men har nå altså fått på plass tre lynladere med seks ladeplasser på 300 kW på en viktig destinasjon i Innlandet fylke.

Her er det også muligheter for utvidelse når det blir behov for det.

Beklageligvis var de to 50 kW-laderne offline på åpningsdagen, men Circle K jobber med å få disse i drift igjen.

Om kort tid kommer også tre nye lynladere på 300 kW med seks ladeplasser i drift på Circle K på Skarnes i Sør-Odal.

Her er det ingen ladere fra før, så når disse kommer i drift blir det nok til stor nytte for både lokale og gjennomreisende elbilister.

Energistasjoner, ikke bensinstasjoner

Både Circle K Arkoveien i Kongsvinger og Circle K Skarnes skal fortsatt ha bensin og diesel i tillegg til strøm til elbiler.

Men heretter omtales de som energistasjoner, ikke bensinstasjoner – i hvert fall av Circle K selv:

– Vi er stolte av å kunne si at dette er to nye energistasjoner. E16 fra Kløfta via Skarnes og Kongsvinger til grensen mot Sverige er en viktig strekning for mange bilister, også elbilistene. Vi vet at hurtigladere har vært savnet på strekningen, ikke minst av pendlere, men også av familier på tur til og fra Sverige, sier eiendomssjef i Circle K, Åse Bomann-Larsen.

Kommer til å se annerledes ut fremover

Circle K er på offensiven når det gjelder utbyggingen av hurtigladenettverket sitt i Norge for tiden.

– Målet vårt er å etablere ladetilbud som dekker behovet i markedet. Vi vurderer hele tiden steder og områder hvor behovet for lading eksisterer eller er økende, sier Bomann-Larsen.

På stasjonen i Kongsvinger ble kundene i dag overrasket med gratis lading hele dagen, i tillegg til kaffe og kake.

Dette vil fortsette utover kvelden, så er du i nærheten og trenger strøm-, sukker- og koffeinpåfyll, har du sjansen nå.

– Circle K er kommet et langt steg fra bensinstasjoner til energistasjoner. Det betyr andre energiformer enn de tradisjonelle for bilen, og at stasjonene kommer til å se annerledes ut – både innvendig og utvendig.