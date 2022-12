Parkering for elbil

Parkeringsselskapet Apcoa med ladenyhet: Vil bygge 25.000 ladepunkter i Norge

UTVIDER: Apcoa Parking satser stort på elbillading i deres parkeringsanlegg frem mot 2035.

Apcoa Parking planlegger å etablere 25.000 ladepunkter i Norge innen utgangen av 2035. I så fall vil parkerings-giganten fort kunne bli et av landets største ladeselskaper.

Parkeringsselskapet Apcoa melder at de skal installere 100.000 nye ladestasjoner i sine parkeringsanlegg i Europa.

25.000 av disse er forbeholdt Norge.

Ladestasjonene skal tilrettelegges for AC-lading på opptil 22 kilowatt.

Apacoa Parking Norway er en del av Europas største parkeringsselskap og forvalter over 1.400 parkeringsområder i hele landet.

Miljøriktig investering

Rune Feltman, direktør i Apcoa Parking Norge, mener dette er en viktig investering for å møte de internasjonale målene for avkarbonisering.

– Vi mener det både er viktig og riktig for oss som selskap å investere betydelig i den nødvendige infrastrukturen som må til for å nå målene om en elektrifisert bilpark, sier han.

Og følger opp:

– Vi har stor tro på fremtiden for elektrisk mobilitet, noe som vil være et viktig bidrag mot et mer klimanøytralt samfunn.

SATSER PÅ LADING: Administrerende direktør i Apcoa Parking Norge, Rune Feltman.

Han forteller at parkeringsselskapet har en ambisjon om at den videre veksten av selskapet skal gjøres på en bærekraftig måte.

I dag er det rundt 600.000 elbiler på norske veier. Det anslås at det tallet vil øke til cirka to millioner i 2030.

Etterspør ladestasjoner

Apcoa forventer at etterspørselen etter ladestasjoner vil øke betydelig i nær fremtid i takt med at antall elbiler fortsetter å øke.

Kjetil Hulbach, leder av ladesatsningen i Apcoa Norge, bekrefter også at dette blir etterspurt mye i deres parkeringsanlegg.

– Vi opplever en enorm etterspørsel etter ladestasjoner for elbil, samt drift og betalingsløsninger for dette.

Fagsjef i Elbilforeningen, Erik Lorentzen, er helt enig i at behovet for flere ladestasjoner er der.

– I årene fremover har vi et stort behov for flere normalladepunkt og hurtigladere i Norge.

Han er derfor fornøyd med ladestrategien som nå meldes fra Apcoa.

– At Apcoa nå satser på elbillading er veldig bra. Skal vi møte fremtidens ladebehov må flere aktører satse på elbillading, sier Lorentzen.

FORNØYD: Fagsjef Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

I tråd med satsingen på karbonnøytrale løsninger, vil Apcoa sin ladeinfrastruktur primært drives av grønn energi.

Apcoa Flow

I Norsk elbilforening vet vi at elbilistene mener det er for komplisert med antall ladeoperatører og diverse tilhørende apper til disse.

75 prosent av elbilistene sier det er for komplisert og 88 prosent ønsker seg en enklere betalingsløsning som fungerer på tvers av ladeoperatører.

Dette er informasjon Apcoa har tatt til seg, og med regjeringens ladestrategi på plass vil det bli mulig å betale med kort på ladepunktene som er på vei.

Dessuten blir det selvsagt mulig å bruke app.

Apcoa integrert lading i parkeringsappen Apcoa Flow. Dette gjør at du enkelt ordner betaling for parkering og lading i samme app.

Her vil kundene også administrere hele ladeprosessen.

APCOA FLOW: Du betaler for lading og parkering i samme app.

Enklere parkering

Apcoa Flow kobler også parkeringshusene og -områdene opp til sin digitale plattform, slik at leting etter parkering blir enklere og mer praktisk.

Gjennom Traffic Management System, som er integrert i appen, får brukeren informasjon om tilgjengelige lokasjoner for parkering.

Dette bidrar aktivt til reduksjon av utslipp i byer ved å redusere trafikkvolumet for de som søker etter parkering.

Appen vil også støtte maskinvare fra andre leverandører.

Det betyr at appen kan drives uavhengig av ladepunkteierskap og at oppsettet tillater integrering av flere partnere og tjenester.