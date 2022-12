Vareleverandøren ASKO med elektrisk nyhet: Kjempesatsing på lastebillading

ELEKTRIFISERTE VARELEVERINGER: 40 elektriske lastebiler vil fra neste år kjøre ut fra ladeanlegget på Vestby. Frem mot 2026 skal dette utvides til 126.

ASKO satser stort på den elektriske lastebilparken på Vestby. En leveranse av 58 ladepunkter i 2023 starter veien mot nullutslippsdistribusjon i 2026.

Teknologibedriften ABB E-mobility melder i en pressemelding at de har inngått en avtale med ASKO om leveranse av ladeinfrastruktur til selskapets distribusjonslager på Vestby.

Leveransen er på 58 ladepunkter og skal stå ferdig i første kvartal 2023. Ladepunktene har en ytelse fra 90 til 350 kilowatt.

Blir sannsynligvis størst i Europa

Når anlegget på Vestby står ferdig vil det sannsynligvis være det største elektriske lastebildepot av sitt slag i Europa.

ABB E-MOBILITY: ABB E-mobility er verdensledende innen infrastruktur for elektriske kjøretøy og tilbyr hele spekteret av lade- og elektrifiseringsløsninger for elbiler, elektriske- og hybridbusser samt for skip og jernbane

– Vi er imponert over ASKOs storsatsing på miljø- og klimavennlige transportløsninger og er stolt over å fortsette vårt langvarige samarbeid for ladeinfrastruktur, sier Arne Sigbjørnsen, leder for ABB E-mobility i Norge.

Nullutslippsdistribusjon

Daglig leder i ASKO Bygg Vestby, Lars Erik Olsen, forteller at lokasjonen på Vestby etter nyttår vil ha 40 elektriske lastebiler.

Dette antallet skal frem mot 2026 utvides til 126.

Varedistributøren har satt seg som mål at de skal ha nullutslippsdistribusjon i 2026, og ASKO-sjefen forteller om mange fordeler med å bytte til elektriske lastebiler.

– Den mest åpenbare er klima- og miljøhensynet, med reduserte utslipp og mindre støy, ved leveranse av varer i bysentrum og tettbygde strøk, sier han.

Reduksjonen i CO 2 -utslipp vil bli betydelig ved å styrke den elektriske lastebilparken:

– Veksten i elektriske lastebiler vil øke reduksjonen i CO 2 -utslipp fra 1750 tonn etter årsskiftet, til over 6250 tonn per år i 2026, kun for denne lokasjonen.

Dette tilsvarer å fjerne over 3000 fossilbiler fra veiene.

Elektrifiseringen av lastebilene bidrar også til økonomiske fordeler, men kanskje viktigere bidrar utskiftingen også til en mer behagelig hverdag for sjåførene.

– Andre fordeler, som veier tungt for omleggingen til en elektrisk kjøretøypark, er besparelsen i drivstoffkostnader, bedre sjåførergonomi og lavere støynivå i førerhytta, sier Olsen.

Dynamisk lastbalansering

Ladeanleggets totale kapasitet vil bli 5,5 megawatt. Installasjonen er derfor utstyrt med dynamisk lastbalansering for å unngå overbelastning av transformatorene i nettstasjonen.

EFFEKTIVE LADERE: Lastebilene kan hurtiglade på dagtid og normallade over natten.

Dette betyr i korte trekk at den totale ladeeffekten justerer seg automatisk mellom kjøretøyene som kobler seg til.

Dersom kjøretøyene trenger mer kapasitet enn nettstasjonen kan levere, justeres effekten ned.