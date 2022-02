Spylervæskeautomaten er tilbake: Vil du ha denne ved ladestasjonen?

ENKLERE OG RENERE: Et norsk firma ønsker å sette opp automater for spylervæske ved ladestasjonene. FOTO: VENDANOR

Spylervæskeautomater gir solid miljøgevinst via mindre plastavfall og begrenset transportbehov. Snart kan de dukke opp ved en ladestasjon nær deg.

Automatprodusenten Vendanor er kommet på markedet med en automatløsning for fylling av vindusspylervæske.

Dispenserautomaten løser et problem med plastavfall fra emballasje brukt til vindusspylervæske. For sluttkunden er det bare å kjøre bilen inntil automaten og starte fyllingen.

Fyllingen er gjort raskere, renere og enklere enn med tradisjonelle beholdere.

MINDRE SØL, MINDRE SØPPEL: En vanlig påfyllingspistol gir langt enklere påfylling, og man slipper stor lagringsplass for fulle og tomme beholdere. Foreløpig slangelengde er fem meter.

Sparer 80 prosent transport

– Ifølge våre tall blir det solgt 50 millioner liter spylervæske årlig her i landet. Markedet er stort, og klarer vi å fjerne bruken av plast i dette markedet, vil det være et stort bidrag til miljøet, sier daglig leder i Vendanor, Harold Wieldraaijer.

Plastemballasjen representerer mye forurensning. Den blir først produsert og fraktet til spylervæskeprodusenten, som fyller den med utblandet spylervæske og putter den i kartonger.

Videre går ferden til utsalgsstedene, der kannene tømmes og havner i søpla, før de kjøres tilbake til resirkulering.

All denne transporten elimineres og kan erstattes av noen få lastebiler som fyller automatene med konsentrat og blander ut til sommer- eller vintertemperatur med lokalt vann.

Ifølge Ren Sikt, en annen aktør som har 49 solcelledrevne automater utplassert i Norge, reduseres langtransporten med cirka 80 prosent, sammenlignet med frakt av ferdig emballerte beholdere.

FIRE FOR FYLLING: Fra venstre programvareingeniør Vidar Heltne, daglig leder Harold Wieldraaijer, teknologisjef Ralf Bjarne Taraldset og maskiningeniør Ard Mikal Kleppe.



Lang erfaring med automater

Vendanor har base i Stryn, 16 ansatte og har frem til nå konsentrert seg om salg og pant av gassbeholdere gjennom automat.

Godt over 700 automater med gassbeholdere er plassert ut i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Belgia, Nederland og Luxembourg. De overvåkes gjennom bedriftens egen driftssentral.

Nå legges vindusspylerautomatene inn i samme system.

– Miljø er noe samfunnet er opptatt av. Markedsundersøkelser vi har gjort viser at de vi har spurt er opptatt av miljøgevinsten. Vi selger tilgjengelighet, og systemene våre sørger for at automatene aldri går tomme, sier teknologisjef, Ralf Bjarne Taraldset.

Vendanor utvikler selv egen programvare og kretskort. Stålinnpakningen teknologien er montert inn i, er produsert i samme industriklynge som der Vendanor holder til.

Selskapet selger ikke vindusspylervæske, men automater til aktører som gjør dette.

SUPPORT: Gjennom applikasjon på nett og mobil har supporttekniker Vegard Øvreseth full oversikt over driften av utplasserte automater.

– Av de som har vist interesse til nå, er det en stor andel ladestasjoner, bensinstasjoner (flest automatstasjoner naturligvis), bilvask, men også kjeder innenfor andre bransjer som har reduksjon av plast fra butikk som en del av sin målsetning, sier Wieldraaijer.

Men i sosiale medier var det flest elbilentusiaster som reagerte og bekreftet at her er et udekket behov i markedet, ved siden av å komme med tips om hvor det burde stå en slik automat.

Arbeidet med prototypen startet i desember 2018 og tre pilotautomater er utplassert i Bamble i Telemark, Søreidgrend i Bergen og i Stryn. Automatene er nå i produksjon og tilgjengelige for markedet.

Hvilke betalingsløsninger som blir aktuelle, er avhengig av dem som kjøper automatene. Automaten på bildet øverst har normal kortterminal, noe mange har savnet på ladestasjonene også.

– Vi har automatene i produksjon, en lang liste med potensielle kunder og en ordrebok for de første seriene. Vi setter fullt fokus på salg nå og har budsjettert med levering av 50 automater i år, men det virker som det ikke blir nok hvis vi ser på etterspørsel. Produksjonskapasiteten vår er en god del større, så vi har god margin i tilfelle det tar helt av, sier Wieldraaijer til elbil.no

Ikke de første

I Sverige har man hatt automater for spylervæske i forbindelse med drivstoffpumpene i et par tiår allerede, men i Norge har vi knapt sett tilsvarende løsninger.

Den eneste aktøren vi kjenner til er firmaet Ren Sikt, som har et antall solcelledrevne stasjoner utplassert utenfor diverse handlesentere. De har en fastpris på 59 kroner for personbil og 179 for lastebiler. Du betaler via vipps og får kvittering på mobilen.

Selskapet sier det sparer miljøet for 5300 kilo plast og 31.200 kilo CO2 årlig med sine automater.

Statoil (nå Cirkle K) hadde også et slikt tilbud ved drivstoffpumpene sine for noen år tilbake, men det ble avviklet etter relativt kort tid. Men selskapet har fortsatt dette tilbudet ved stasjoner i Sverige.