Regjeringens budsjettforslag om firmabilskatt: – Vil gi opp elbilsatsing om forslaget vedtas

SATSET ELEKTRISK, MEN VURDERER Å SNU: Vegard Halden Vinje (t.v.), Vegard Engen og Tom Erling Berg i Matvarebedriften Oluf Lorentzen AS har alle valgt elektrisk og klimavennlig firmabil. De risikerer nå en ekstraskatt på 18.000-30.000 kroner om regjeringens budsjettforslag går igjennom.



Flere bedrifter varsler at de avlyser sin klimasatsing om den økte skatten på elektrisk firmabil blir vedtatt. – Budsjettforslaget er klimafiendtlig politikk, sier tidligere klimaminister Ola Elvestuen (V).

I dag blir fordelen av elbil som firmabil skattlagt ut fra 60 prosent av listeprisen til bilen, og denne miljørabatten er til for at flere skal velge elbil.

Regjeringen vil nå øke firmabilskatten til 100 prosent også for elbil. Forslaget er en del av de pågående budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV på Stortinget, der avklaring er ventet de nærmeste dagene.

Vurderer å avlyse klimasatsing

Elbil.no har tidligere skrevet om Anders fra Mo i Rana som risikerer en skattesmell på rundt 20.000 kroner.

– Blir forslaget vedtatt, vurderer jeg bensin- eller dieselbil, sa Opdal til elbil.no.

Det samme sier flere bedrifter som Elbilforeningen har vært i kontakt med de siste dagene.

Bedriften Elsikkerhet Møre har åtte ansatte og begynte for en tid tilbake overgangen til elbiler som firmabil.

– For å bidra til en reduksjon i klimagassutslipp, startet vi prosessen med å bytte ut våre gamle dieselbiler med nye rimelige elbiler, sier daglig leder Leif Rune Vinje.

Målet var et bedriften innen to år skulle redusere sine årlige utslipp med 35,8 tonn CO 2 .

– Men dersom budsjettforslaget blir vedtatt, vil denne satsingen bli stoppet med de to elbilene vi hittil har anskaffet, sier Vinje.

HAR ELBIL SOM ARBEIDSBIL: Og for det risikerer Anders Opdal nå skattesmell fra regjeringen.

Slutt på klimavennlig matlevering

Matvarebedriften Oluf Lorentzen AS med sine 100 ansatte i Norge er et annet eksempel. For tre år siden endret de sin policy og innførte elbil som firmabil for de ansatte som driver med salg.

Direktør Martin Lorentzen forteller om mange ansatte som er bekymret.

– Etter at regjeringen la fram sitt budsjettforslag, er det mange som tar kontakt med meg og ønsker å gå over til billigere firmabil med lavere listepris. For vårt behov betyr det i realiteten bensin- eller dieselbil, sier Lorentzen.

Han påpeker at forslaget vil gi deres ansatte, som tjener rundt 500.000 kroner i året, en skattesmell på mellom 18.000 og 30.000 kroner.

Lorentzen mener det vil bli vanskelig for bedriften å opprettholde elbilpolicyen om forslaget blir vedtatt.

– Jeg mener dette kommer til å påvirke våre ansatte og tusenvis av firmabilbrukere på en særdeles negativ måte. Det vil trolig også bli veldig vanskelig for oss som firma å opprettholde en bilpolicy som utelukkende består av elbiler dersom dette går gjennom.

Forslaget er klimafiendtlig

Tidligere klimaminister og nåværende stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre mener regjeringens forslag svekker elbilpolitikken.

– Firmabilmarkedet henger etter i elbilsatsingen. Da er det ødeleggende at regjeringen foreslår å fjerne det treffsikre tiltaket vi har for å få folk til å velge elbil som arbeidsbil, sier Elvestuen.

Han mener forslaget straffer bedrifter og ansatte som ønsker å bidra i klimapolitikken.

– Dette er en kraftig skattesmell som rammer vanlig folk som ønsker å bidra i det grønne skiftet.

KRITISK: Ola Elvestuen (V) mener Regjeringen svekker målet om at i 2025 skal alle nye biler være utslippsfrie.

Truer 2025-målet

Elvestuen frykter vi ikke når Stortingets mål om 100 prosent elbilandel i nybilsalget innen 2025.

– Framover må vi få flere til å velge nullutslippsbil, og da er det ubegripelig at Regjeringen foreslår å fjerne fordelene som får flere til å velge elbil.