Regjeringens budsjettforslag: Anders risikerer skattesmell fordi han kjører elbil

HAR ELBIL SOM ARBEIDSBIL: Og for det risikerer Anders Opdal skattesmell fra regjeringen.

I 2018 skiftet Coca-Cola ut 100 fossile firmabiler med elbiler. Nå risikerer selger Anders Opdal en skattesmell på 20.000 kroner for å kjøre utslippsfritt.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet foreslo finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en ekstraregning til de som har elbil som firmabil.

I dag blir disse skattlagt 60 prosent av bilens listepris, men regjeringen foreslår å øke dette til 100 prosent.

Forslaget vil gjøre elbil som firmabil betydelig dyrere for de ansatte.

Valgte elbil, nå får han ekstraregning

En av dem som risikerer en ekstraregning fra den nye regjeringen, er 38 år gamle Anders Opdal fra Mo i Rana.

For tre år siden fikk han tilbud fra arbeidsgiver om å gå over til elbil som arbeidsverktøy. Som selger for Coca-Cola tilbringer han mye av sin arbeidshverdag i bil, på kryss og tvers i Nordland fylke.

Til elbil.no sier Opdal at klima var en av grunnene til elbilbyttet i 2018.

— Jeg ønsket med mitt bilvalg å bidra til det grønne skiftet og redusere klimagassutslipp.

— Samtidig var det økonomisk gunstig for meg. De elbilene jeg kunne kjøpe var også trygge og komfortable å kjøre, noe som er viktig når man bruker bilen så mye i arbeidshverdagen, fortsetter Opdal.

Med økt firmabilbeskatning for elbiler sender regjeringen en ekstraregning til Anders på cirka 20.000 kroner i året.

— Dette er en ekstra utgift jeg ikke var forberedt på, og det kommer til å merkes godt på min privatøkonomi, sier han.

Opdal er kritisk til regjeringens ekstraregning og sier at mange kollegaer er i samme situasjon som ham.

— Dette rammer folk med normal lønn som bruker bilen som arbeidsverktøy.

Vurderer fossilbil neste gang

I 2018 sa administrerende direktør i Coca-Cola at bedriftens elbilsatsing var riktig for miljøet og at elbilpolitikken gjorde investeringen gunstig både for selskapet og for de ansatte.

Den gang anslo selskapet en utslippsreduksjon på cirka 300 tonn CO2 i året som følge av utskiftingen de gjennomførte.

Nå har det gått noen år og det er tid for både å skifte ut innkjøpte elbiler med nye biler som er tilgjengelig på markedet, samt fullføre utskiftingen av gjenværende biler.

Firmabil-forslaget fra Støre-regjeringen kom som en overraskelse både på administrasjonen i Coca-Cola og de ansatte.

ELEKTRISK STORHANDEL: i 2018 gikk Coca-Cola til innkjøp av 100 elektriske Opel Ampera-E.

Etter regjeringens forslag om skattesmell er Anders Opdal usikker på om han vil velge elbil neste gang han får muligheten.

— Jeg kjører lange avstander i løpet av en arbeidshverdag og bruker tid på lading. Det mest effektive vil være å kjøre bensin- eller dieselbil, men firmabilbeskatningen var en av grunnen til at jeg valgte elbil. Når regjeringen nå ønsker å fjerne denne fordelen, kommer jeg til å vurdere bensin- eller dieselbil neste gang, sier Opdal.

Fagforeningen kritisk

Fagforeningen Negotia organiserer mange selgere og andre som jobber i leverandør- og varehandelen. Der reageres det kraftig på regjeringens forslag.

Til Nettavisen sier forbundsleder Monica Paulsen at full beskatning av elbiler vil innebære et ekstra skattetrykk for deres medlemmer på 15.000-30.000 kroner i året.

— Elbil krever at kjørerutene planlegges rundt tilgjengelige ladestasjoner, og ansatte må beregne økt tidsbruk til lading. Dersom de økonomiske insentivene for elektrisk firmabil forsvinner, vil mange i denne typen stilling gå tilbake til fossilbil, argumenterer hun.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, liker heller ikke regjeringens forslag.

— De som har firmabil må velge utslippsfritt. Skal vi nå Stortingets mål om kun nullutslippsbiler i nybilsalget i 2025 må alle, også de som kjører firmabil, velge elbil, sier hun.

— Med dette forslaget bidrar regjeringen til det motsatte. Vi håper og forventer at man finner en løsning i budsjettforhandlingene på Stortinget.

OPPGITT: Unni Berge i Elbilforeningen mener denne saken illustrerer hvorfor det fortsatt er behov for en aktiv elbilpolitikk.

Illustrerer poenget med elbilpolitikken

At Anders Opdahl nå vurderer bensin- eller dieselbil, illustrerer ifølge Berge hele poenget med elbilpolitikken.

— Denne saken viser hvor viktig elbilpolitikken er for å få folk til å velge nullutslippskjøretøy, og hva man risikerer at skjer når man svekker virkemidlene. Norge har kommet langt på vei i sin elbilsatsing, men vi advarer regjeringen mot å tro at dette er en utvikling som nå går av seg selv, sier Berge.

Hun oppfordrer Stortinget til å stå opp for målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler, og si nei til regjeringens forslag om skattesmell for ansatte som har valgt elbil som firmabil.

Nå er det tid for budsjettforhandlinger i Stortinget, og regjeringen har varslet at de vil forhandle med Sosialistisk Venstreparti, som nylig kom med sitt eget alternative forslag til statsbudsjett.

Dermed vil vi en gang før jul få svaret på om stortingsflertallet setter en stopper for planene om økt firmabilbeskatning for elbiler.