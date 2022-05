Tesla Cybertruck: Vil ikke kunne bestilles i Europa på lenge

Tesla har nå bestemt at Cybertrucken bare kan bestilles i Nord-Amerika.

Sagaen om Teslas stadig like futuristiske Cybertruck fortsetter.

Føler du at du har lest varianter over overskriften «Cybertruck kommer ikke til Norge» en del ganger de siste part-tre årene?

Vel, her kommer det altså en til.

Kommer den i 2023?

Tesla har nemlig nå bestemt at det ikke blir mulig å reservere den blytunge og grisespreke pickupen i Europa og Asia med det første, og vel så det, skriver nettstedet Electrek.

Bare i hjemmemarkedet, nærmere bestemt Nord-Amerika, kan man bestille den underlige gråsprengte doningen – der den etter sigende skal bli å få tak i en gang i løpet av neste år.

I så fall blir det nok helt på tampen av 2023, men få bli vel overrasket hvis det blir 2024 før de første Cybertruckene kan ses på veien.

Har angivelig halvannen million reservasjoner

Cybertrucken ble først lansert som prototype i 2019, og i begynnelsen var det mulig å reservere kjerra også i Norge.

Så ble det klart at bilen, slik den ble lansert i USA, ikke ville komme til Europa eller Norge, i hvert fall ikke i identisk form.

I USA skulle egentlig bilen nå for lengst vært satt i normal produksjon, men Elon Musk og co valgte å sette kreftene inn på Model Y-produksjonen i en tid med generelle vansker hele bilindustrien har slitt med, blant annet chip-mangel og floker i kjølvannet av pandemien.

I tillegg har Tesla angivelig ordrebøkene for Cybertrucken fulle i det nevnte hjemmemarkedet.

Ifølge Electrec skal nå rundt halvannen million Cybertrucker være reservert, og det skal være for å kunne møte denne pågangen at Tesla nå setter ned foten for Cybertruck-bestillinger fra Europa og Asia.

Musk har allerede slått fast at de tre første produksjonsårene vil gå med til å levere biler til de som allerede har reservert en Cybertruck.

Bilen er med andre ord mer eller mindre utsolgt til 2026-2027.

Men for i det hele tatt å få reservert den akkurat nå, må du altså belage deg på å gjøre det fra Nord-Amerika.