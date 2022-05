Kjøpte bensinbil etter ladenekt i sameiet: Nå går Christina for elbil igjen

GÅR TILBAKE TIL ELBIL: Christina Laastad Aarbakke solgte elbilen og kjøpte bensinbil etter at styret i sameiet nektet henne og mange andre beboere å sette opp lading. Etter en lang kamp kunne sameiet i går åpne en «ny» – nå ladeklar – garasje. – En lykkens dag. Nå blir bensinbilen byttet ut med elbil igjen, sier hun. Alle foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

I fjor ble nesten alle med parkeringsplass i sameiet nektet lading av styret. Men så tok de opp kampen. Nå kan de feire ladeklar garasje med 81 ladebokser – så langt.

Kanskje du husker denne reportasjen fra elbil.no i fjor?

Så sent som fjor sommer var det konflikt i sameiet Tiedemannsfabrikken 2 på Ensjø i Oslo.

Et trettitalls beboere var blitt forespeilet lademuligheter i det splitter nye garasjeanlegget under sameiet, men da det kom til stykket nektet styret dem å sette opp elbilladingen de var blitt forespeilet.

Brannfare?

På tross av at det allerede var noen få elbilladere i garasjen, mente styret det ikke kunne installeres flere.

Ladenekten ble begrunnet med brannfare, og det ble hevdet at laderne bare kunne være ved utgangen av garasjen, for å lette tilgangen til brannvesenet.

Styrelederen og flere andre i styret hadde allerede sikret seg ladeplasser, mens de senere ankomne beboerne i det nye sameiet sto rådville tilbake med elbilene sine, som de nå måtte finne andre ladeløsninger for. Den samme styrelederen valgte for øvrig å nekte å kommentere saken på elbil.no eller svare på våre spørsmål.

Situasjonen virket fullstendig låst.

Men beboerne med elbil følte seg lurt, og trodde heller ikke på argumentasjonen fra styret.

Og bestemte seg altså for å ta opp kampen.

Torsdag 12. mai kunne de markere at de vant.

(GJEN)ÅPNER LADEGARASJEN: Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, klippet snora under åpningen av den nye ladeklare garasjen i sameiet Tiedemannsfabrikken 2 i går.

Solgte elbilen på dagen

Det var omtrent på denne tiden i fjor at elbil.no besøkte de fortvilte elbilistene i sameiet og lagde reportasjen om den fastlåste situasjonen.

– Vi hadde ikke drømt om at det skulle bli problemer av dette, men til slutt var vi i en desperat situasjon der vi ikke fikk hverdagen til å gå opp. Det er minimalt med offentlig lading i nabolaget vårt og det ble et mareritt alt sammen, fortalte beboer Christina Aarbakke oss den gang.

– Så vi solgte elbilen vår på dagen, tok innbytte i en bensinbil og tapte selvfølgelig masse penger. Det er trist, for vi skulle aller helst hatt elbil fortsatt.

Ikke lenge etter fanget NRK opp historien fra elbil.no, og laget sin egen artikkel.

– Det var veldig motiverende for oss at Elbilforeningen støttet oss i denne saken, og det styrket oss i troen på at vi hadde en god sak, sier Aarbakke i dag.

På den tiden hadde beboerne i sameiet allerede dannet et arbeidsutvalg i håp om å endre utfallet i den betente saken.

ÅPNINGSTALE: Byråd Sirin Stav gratulerer beboerne i sameiet i Oslo med nytt ladeanlegg idet en aldri så liten elbil kjører forbi.

Mistillitsforslag

Når vi møter Aarbakke og flere av de andre beboerne utenfor den samme garasjen nå, er stemningen en ganske annen enn for ett år siden.

Siden sist har den gamle styrelederen måttet gå av etter et mistillitsforslag i november i fjor.

Da hadde lade-arbeidsutvalget allerede gjort en masse arbeid i forkant, blant annet rådførte de seg med Norsk elbilforening.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu mente at den fastlåste situasjonen i sameiet var et klassisk eksempel på konflikter som må håndteres annerledes, og viste til den da relativt nye loven om laderett, og at Kommunal- og regionaldepartementet har slått fast at så lenge man etablerer ladepunkt i tråd med gjeldene trygghetsnormer, vil brannfare ikke være saklig grunn til å nekte.

– Nå er det viktig at styret straks gjør nye oppdaterte vurderinger rundt lading og brann, og gjør det det kan for å innfri beboernes laderett. Vi følger denne saken videre, sa Bu den gang.

I sameiet på Ensjø rådførte ladegjengen seg derfor videre med jurister – og ikke minst fikk man en ekstern aktør til å foreta en ny sikkerhetsvurdering rundt lading i hele garasjen.

103 av 103 plasser ladeklare

Rapporten som fulgte var knusende, og ga grønt lys for et utvidet ladeanlegg, samtidig som den tilbakeviste dokumentasjonen det tidligere styret hadde lent seg på.

Det nyvalgte styret ga dermed full gass, eller rettere sagt strøm. Og snøballen begynte å rulle.

Et halvår senere kan alle med garasjeplass nå bestille seg lader, nærmest over natten. Og de fleste har allerede gjort det.

LADEKLAR GARASJE: 103 ladeklare parkeringsplasser, der de aller fleste har valgt å sette opp ladeboks, enten de allerede har elbil eller ei.

103 ladeplasser er det nå mulig å sette opp garasjen, noe som vel må nærme seg landsrekord hva angår tetthet av ladebokser i noen norsk fellesgarasje:

81 ladebokser er allerede operative i garasjen, og på de få resterende parkeringsplassene, kan man altså få satt opp lading i løpet av svært kort tid.

Dermed er vi her vi er i dag: Med champagnebrus, en massiv «ladekake» bestilt for anledningen og Oslos «miljø- og samferdselsminister», byråd Sirin Stav fra MDG, på snorklippebesøk.

– Gratulerer med nytt ladeanlegg – selv om jeg har skjønt at det har vært litt om og men og noen humper i veien, sa miljøbyråden, som benyttet anledningen til å minne om at anlegget delvis hadde blitt hjulpet frem av Oslos klimatilskudd for lading i borettslag og sameier, der man kan få dekket inntil 20 prosent av kostnaden.

LADEKAKE: Ikke sjoko-ladekake, men med marsipanlokk med bilde av en av de mange nye ladeboksene i sameiet.

– Nå må jeg ut og se etter elbil igjen!

Og her er det vi møter Christina Aarbakke igjen, hun som solgte e-Golfen sin og kjøpte bensinbil. På armen har hun lille Johan, som har kommet til verden siden sist.

Men akkurat nå virker hun nesten mest glad for noe annet.

– Det er en lykkens dag! Nå har vi endelig fått på plass ladesystem for alle her i sameiet, sier Aarbakke.

– Så nå må jeg ut og se etter elbil igjen!

Nede i den nyåpnede ladegarasjen møter vi den gulkledde byråden igjen. Snoren er klippet, nå vil hun se på varene.

VIKTIG MED TILRETTELEGGING: Byråd Sirin Stav og Oslo kommune har et mål om at hovedstaden skal bli verdens første nullutslippsby. – Derfor er det viktig å tilrettelegge for at det blir enklere å få ladet bilen, sier hun.

– Det er akkurat dette vi ønsker å oppnå. Vi har et mål om at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby, og da må de som kjører bil, kjøre utslippsfritt. Derfor er det viktig å tilrettelegge for at det blir enklere å få ladet bilen, sier Sirin Stav.

– Ganske «plug & play»

I garasjen møter vi også Amin Ben Karroum.

Sist vi møtte ham, følte han og de andre i sameiet seg stemplet som bråkmakere som ikke forsto seg på brannrisiko og ønsket å sette alles sikkerhet i fare.

Da fortalte han dette:

– Både jeg og flere jeg vet om i sameiet har faktisk vurdert å bare gi opp, selge leiligheten og flytte til et sted som satser mer på elbillading. Det er veldig frustrerende. Og det skaper ekstremt dårlig stemning i hele sameiet.

Nå har han tatt over som styreleder i sameiet på Ensjø.

NYVALGT STYRELEDER: Amin Ben Karroum.

– Det gamle styret baserte seg på en gammel rapport og en gammel forskrift som forhindret flere elbilladere. Men etter at vi fikk innhentet en ny brannvurdering, nektet jo styret fremdeles å tilrettelegge for lading.

Etter en del om og men, benyttet beboergruppen seg til slutt av den såkalte tiprosentsmuligheten, som betyr at man kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å be om at styreleder trer av, dersom minst ti prosent av sameiet skriftlig ber om dette på forhånd.

Snart endte nettopp Karroum opp med å bli valgt som ny styreleder, i tillegg ble flere andre elbilvennlige beboere valgt som styremedlemmer. Da ble det fart på sakene.

Årsmøtet i sameiet vedtok å tilrettelegge for lading på samtlige 103 plasser i garasjeanlegget, og i skrivende stund har altså 81 valgt å sette opp ladebokser.

– Det er bare å bestille en ladeboks fra leverandøren vår, så kommer den kjapt og man kan faktisk montere den selv. Det er ganske «plug & play», hevder Karroum.

De fleste gikk for lader, også de uten elbil

Han mener det ikke er spesielt rart at så mange som 81 av 103 har valgt å sette opp lader.

– Faktisk bestilte mange beboere uten elbil også ladeboks, selv om beboerne måtte dekke kostnaden til ladeboksen selv.

Skal vi tro Karroum satte kanskje også litt ekstra fart på noen at de som valgte å bestille samlet ved første mulighet, fikk en spesielt god pris.

– Det er jo uansett en god investering, det øker verdien på leiligheten at man har elbillader.

Nå er den generelle stemningen i sameiet betydelig bedre, ifølge Karroum.

– Dette er jo nå egentlig blitt en gladsak, der vi ønsker å begrave stridsøksen og se fremover. Nå kan styret konsentrere seg om det det egentlig skal gjøre, å jobbe til beste for sameiet.

Mye takknemlighet

Styrelederen har fått mange positive reaksjoner og opplevd mye takknemlighet fra naboene sine i det siste.

– 90 prosent av dem jeg har snakket med er veldig fornøyde. En av dem fortalte at han hadde brukt utallige timer og 20.000 kroner det siste året på å lade på kommunale ladeplasser rundt omkring i byen. Han har hele tiden følt at han hadde retten på sin side, men nå kan han endelig få lade i sin egen garasje.

– Han har jo hatt loven på sin side en god stund allerede …

– Ja, det var han veldig klar over, og han var veldig frustrert.

– Nå er han veldig lettet.