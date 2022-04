Åpnet Teslas nye gigafabrikk i Texas: Elon Musk: Cybertruck kommer i 2023

POPULÆR: Elon Musk sparte ikke på konfekten da han åpnet Teslas nye fabrikk i Austin Texas. Foto: Skjermdump fra Youtube

Bli med Elon Musk på «Cyber Rodeo» i Texas.

Det var popstjernevibber i salen da Elon Musk (50) ankom i en Tesla Roadster – selskapets første serieproduserte bil.

Han entret scenen, iført t-skjorte, cowboyhatt og solbriller, mens publikum jublet og damene på første rad tørket tårer.

Alt var klart for «Cyber Rodeo», showet som markerte åpningen av Teslas sjette fabrikk, som ligger i Austin, Texas.

Showet ble sendt direkte over Teslas Youtube-kanal, og du kan se et opptak i vinduet under. Musk ankommer scenen snaut 40 minutter ut i klippet.

Musk om Cybertruck: – Blir episk

Teslas grunnlegger og eier brukte god tid på å fremheve alt selskapet har oppnådd frem til nå. I tillegg røpet han et par nyheter underveis.

Blant annet nærmest garanterte han at den sagnomsuste Cybertruck omsider skal settes i produksjon. Det skal skje nettopp i den nye gigafabrikken i Texas neste år, fortalte han.

– Jeg kan ikke vente til denne babyen kommer i produksjon. Det blir episk, sa Musk fra scenen, til høylytt jubel.

Så gjenstår det å se om han holder ord denne gang. Cybertruck er blitt utsatt ved flere anledninger allerede. Den skulle vært på veien i 2021, men det gikk ikke. I januar ble det klart at den ikke kommer i år heller.

Da ble også klart at «billigbilen» Musk har lovet til 25.000 dollar (cirka 250.000 kroner) også blir utsatt på grunn av råvarekrisen som herjer en samlet bilindustri.

– Bølge av nye produkter

Musk kom ikke med detaljert informasjon om andre generasjons Roadster og lastebilen Tesla Semi, som også er underveis.

Men han forsikret at 2023 kom til å skille seg klart fra 2022, hvor det meste har handlet om å skalere opp produksjonskapasiteten.

– Det vil komme en bølge av nye produkter, sa han

Tesla åpnet som kjent sin fabrikk utenfor Berlin for noen uker siden og selskapet har nå seks såkalte «gigafabrikker» på tre kontinenter.

Og det er størrelse på sakene når Tesla først setter i gang. Den nye fabrikken i Texas skal produsere 500.000 Model Y i året og skal etterhvert ha en total produksjonskapasitet på én million biler i året.

Musk fortalte også at Tesla jobber med et helt nytt prosjekt, kalt «Robotaxi». Dette skal dreie seg om en dedikert selvkjørende taxi med et futuristisk utseende, men det ble ikke oppgitt noen tidsramme for dette arbeidet.