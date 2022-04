Enovas støtteordning: Vil tette hullene i ladekartet

MER JOBB Å GJØRE: Selv om Norge har en landsdekkende infrastruktur for hurtiglading, finnes det fortsatt strekninger med over 50 kilometer mellom ladestasjonene.

Nå skal staten bruke 100 millioner for å sikre mindre avstand mellom hurtigladestasjonene langs veien.

Selv om Norge ligger milevis foran mange av våre europeiske naboer, er det fortsatt områder i landet der det er langt mellom hurtigladestasjonene. Disse “hullene” skal det statlige organet Enova nå bruke opp til 100 millioner kroner på å tette.

– Dettte er en støtte for å etablere nye hurtigladestasjoner der det er langt til nærmeste etablerte tilbud. I tillegg kan vi også gi støtte til etablering av normallader på områder uten fast vegforbindelse, sa transportsjef i Enova, Gunnel Fottland ,da støtteordningen ble lansert på hurtigladestasjonen på Filipstadkaia i Oslo.

– Elbil er en no-brainer

Enova begrunner støtten med at nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, og halvparten av disse kommer fra veitrafikk.

Støtteordningen fra Enova er rigget som en konkurranse og er laget for å følge opp regjeringens satsing som ble varslet i statsbudsjettet for 2022.

Tilstede på lanseringen var også klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

– Regjeringen ønsker at det skal være enkelt å velge klimavennlige transportløsninger i hele landet. Som varslet i Hurdalsplattformen må vi derfor sette fart på utbyggingen av ladeinfrastruktur for elbiler i de delene av landet hvor slik infrastruktur ikke er godt utbygget, sa han.

På pressekonferansen la klimaministeren vekt på at mens elbil før gjerne var et valg for bynære områder, velger nå nær ni av ti i nybilmarkedet elbil, og man ser markedsandeler for elbil på over 50 prosent i alle fylker.

– Ikke minst i nord, med lav strømpris og høy bensinpris er det å skifte til elbil nå en «no-brainer». Men du må være trygg på at du kan lade også når du kjører langt. Nå skal de siste barrierene for å velge elbil fjernes, sa Espen Barth Eide.

Klimaministeren var også optimistisk med tanke på å nå Stortingets mål om at nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025.

Ordning for grisgrendte strøk med lav trafikk

Enova understreker at det aller meste av utbyggingen av hurtiglading i Norge er etterspørselsdrevet og gjøres på kommersiell basis. Det markedet ønsker ikke Enova å ødelegge.

Selv om Norge har en landsdekkende infrastruktur for hurtiglading, finnes det fortsatt strekninger med over 50 kilometer mellom ladestasjonene. Det er i dag 69 kommuner der det ikke er etablert hurtigladere.

– Enovas mål er å stimulere til flere elbiler i hele Norge gjennom å etablere et kritisk minimum av ladestasjoner. Det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk. Mange områder uten fast veiforbindelse har heller ikke et ladetilbud, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova vil i det nye støtteprogrammet tildele investeringsstøtte på bakgrunn av konkurranse. Enova kan støtte opptil 100 prosent av godkjente investeringskostnader opplyses det i en pressemelding.

Det kan søkes støtte til prosjekter i tre kategorier, én søknad per prosjekt.

Etablering av ny hurtigladestasjon : Kvalifiserende lokasjoner er minimum 25 km fra etablerte, offentlig tilgjengelige hurtigladere samt planlagte ladestasjoner der det er inngått økonomisk forpliktende avtaler. For etablering i kommuner der det hverken er etablert eller planlagt etablert hurtiglader, er avstandskravet 15 km. Kart som definerer kvalifiserende områder er tilgjengelig på: enova.no/ladekart.



: Kvalifiserende lokasjoner er minimum 25 km fra etablerte, offentlig tilgjengelige hurtigladere samt planlagte ladestasjoner der det er inngått økonomisk forpliktende avtaler. For etablering i kommuner der det hverken er etablert eller planlagt etablert hurtiglader, er avstandskravet 15 km. Kart som definerer kvalifiserende områder er tilgjengelig på: enova.no/ladekart. Etablering av normalladere i område uten fast vegforbindelse : Kvalifiserende lokasjoner er områder der det ikke er etablert eller annonsert etablering av offentlig tilgjengelig hurtiglader og der det ikke er fast vegforbindelse. Dette gjelder områder som kun kan nåes med fergesamband.



: Kvalifiserende lokasjoner er områder der det ikke er etablert eller annonsert etablering av offentlig tilgjengelig hurtiglader og der det ikke er fast vegforbindelse. Dette gjelder områder som kun kan nåes med fergesamband. Etablering av normalladere ved fjellovergang: Kvalifiserende lokasjoner er inntil én km før vegbom på fjellovergang der det forekommer stenging og/eller kolonnekjøring.

Siden 2015 har Enova støttet etablering av hurtiglading med med 150 millioner kroner. Det nye støtteprogrammet er derfor stort i Enova-sammenheng.