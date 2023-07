Parkering for elbil

Mens vi venter på Nissan Leaf 3.0 kan vi melde at: Nissan har rundet én million solgte elbiler

BIL ETTER BIL: Nå har den japanske bilprodusenten kommet opp i over én million solgte elbiler på verdensbasis. Elbilforeningen har selvsagt testet begge de to versjonene av Nissan Leaf, her er den som kom i 2018. Foto: Ståle Frydenlund / elbil.no

En ny, global milepæl er nådd for den japanske bil­produsenten. Og tredje generasjon av Nissan Leaf er på vei.

I en pressemelding fra Japan skriver Nissan Motor co., Ltd. i dag at salget av Nissans elektriske modeller har passert millionen på verdensbasis.

– Vi er jo stolte over disse tallene, og det er spesielt gledelig at vår Leaf som kom til Norge i 2011, fikk et ansiktsløft i 2018 fortsatt selger godt, sier kommunikasjonssjef Stian Thrane i Nissan Norge.

På verdensbasis har Nissan Leaf, selskapets aller første elbil, solgt i mer enn 650.000 eksemplarer. Over 77.000 av disse har så langt funnet veien til Norge, ifølge en fersk, norsk pressemelding.

Svært populær i Norge

Faktisk så ble elbilen halvvegs til millionen solgt her i september 2020:

Lenge var Nissan Leaf den mest solgte elbilen i Norge og har vært med på å gjøre oss til elbil-landet over alle da den traff massemarkedet.

For tiden selges modellen i omtrent 50 markeder, men her er det særlig Europa, USA og hjemlandet Japan Nissan konsentrer seg om.

Nissan Leaf har vunnet en rekke priser. Den ble blant annet i 2011 kåret til årets bil både i Europa og verden.

I vår fikk Jamieson Pothecary i elbil.no bli med en selvkjørende Nissan Leaf rundt i Londons gater:

Ifølge Nissan Norge er den fortsatt en populær modell over hele verden.

I 2022 ble det totalt solgt 3.220 Nissan Leaf som splitter nye biler her i landet. Modellen havnet med det som nummer 17 på listen over de mest solgte elbilene i fjor.

Ryktet om versjon 3.0

I 2022 startet selskapet salget av Nissan Ariya, den kan du lese mer om her og vi har også prøvekjørt den.

Ariya var også en av de fem bilene som fikk kjørt seg i Elbilforeningens vintertest 2023.

Men hva med tredje generasjon av Nissan Leaf?

I februar i år ble det bekreftet at tredje generasjon av den populære bilen kommer. Da sa Thrane følgende:

– Jeg har sett en prototype av bilen og kan fortelle at det er snakk om en helt ny bil på en ny plattform, men i samme segment og dermed størrelse. Den er en litt mer høyreist utgave enn dagens. Det vi gjerne kaller en crossover.

Kommunikasjonssjefen er fortsatt hemmelighetsfull, selv om han tidligere i år blinket lurt da elbil.no spurte om den skal vises fram under bilmessen Tokyo Motor Show senhøstes.

Messen har for øvrig byttet navn til Japan Mobility Show.

RØPER LITE: Stian Thrane i Nissan Norge er omtrent tett som ei potte.

– Men når er den nye Leaf-modellen ventet til Norge?

– Dagens Leaf er fortsatt en svært populær modell, så vi selger den enn så lenge. Så kommer vi tilbake til detaljer om når neste versjon av Leaf kommer på et senere tidspunkt, sier Thrane.

I mellomtiden kan du se bilder av konseptbilen Nissan Chill-Out her.