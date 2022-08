Tar batteriproduksjonen hjem: Volvo skal produsere lastebilbatterier i Sverige

BATTERI: Det er stor etterspørsel etter elektriske løsninger på transport og anlegg. Derfor ønsker Volvo å komme så fort som mulig i gang med egen batteriproduksjon.

Volvo skal nå etablere produksjonsanlegg for battericeller i Sverige for å møte økt etterspørsel.

Volvo Group starter prosess for å etablere anlegg for batteriproduksjon i Sverige.

Selv om fabrikken skal ligge et steinkast unna personbilfabrikken, er ikke Volvo Group, som produserer lastebiler, busser, anleggsutstyr, kraftløsninger for marine og industrielle applikasjoner, en del av Volvo Personbiler. Sistnevnte eies av kinesiske Geely.

Innen 2030 er Volvos ambisjon at minst 35 prosent av produktene de selger er elektriske. Opptrappingen vil kreve store volum med batterier produsert ved bruk av fossilfri energi.

Det er gjort en omfattende lokaliseringsstudie, som indikerer at Skaraborg-regionen i Sverige er et ideelt sted for anlegget.

Den foreslåtte tomten i Mariestad kommune ligger nær Volvo-konsernets nåværende hovedkraftverk i Skövde og vil dra nytte av regionens eksisterende infrastruktur.

De vil bygge på en arv og kompetanse i verdensklasse innen avansert produksjon av høyvolum og samtidig ha tilgang til god forsyning av fossilfri energi. Volvo-konsernets FoU-sentre (forskning og utvikling) og hovedkvarter i Gøteborg er også bare to timer unna.

Volvo-konsernet planlegger å gradvis øke kapasiteten og nå storskala serieproduksjon innen 2030.

Battericellene vil bli designet spesielt for bruksområder for nyttekjøretøy, og støtter den globale utrullingen av elektriske lastebiler, busser, anleggsutstyr og elektriske drivlinjer for ulike bruksområder.

Ruller ut ladenettverk i Europa

Og for å sikre infrastrukturen på tungtransport, har Volvo Group, Daimler Truck (Mercedes-Benz og Setra) og Traton Group (Scania, Man, Volkswagen Truck & Bus, Navistar og Rio) etablert et samarbeidsprosjekt for ladeinfrastruktur i Europa.

Planen er å utplassere minst 1.700 ladestasjoner ved hovedveinettene og ved logistikk-knutepunkter i Europa. Det kan være snakk om stasjoner som leverer opp til en megawatt pr. kjøretøy.

