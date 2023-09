Slutter å lage dieseldrevne personbiler "tidlig i 2024": Volvo varsler snarlig diesel-stopp

TAKK OG FARVEL: Slik presenterte Volvo selv nyheten på LinkedIn.

Passende nok presenterte Volvo nyheten under klima-uken i New York.

Under Climate Week, som fant sted i New York forrige uke, annonserte Volvo Cars at selskapet slutter med all produksjon av dieseldrevne biler «by early 2024».

Altså vil den siste dieseldrevne personbilen fra Volvo forlate samlebåndet om bare noen måneder.

– Er forbrenningsmotoren overlegen

«Dette initiativet understreker vår forpliktelse til å bare selge helelektriske biler innen 2030», skriver Volvo – som også nevner at diesel-skrotingen vil hjelpe dem med å nå målet om å bli et helt klimanøytralt selskap i 2040.

«Det er på tide å vinke farvel til gammel teknologi som har tjent oss godt i fortiden – og investere i ny teknologi som vil hjelpe oss med å takle dagens utfordringer», fortsetter Volvo, med klar referanse til klimakrisen.

Men det er ikke noe tårevått farvel som preger bilprodusenten:

– Elektriske drivlinjer er fremtiden vår og er forbrenningsmotoren overlegen. De genererer mindre bråk, mindre vibrering, lavere service-utgifter for kundene våre og har null utslipp, uttaler Volvo-sjef Jim Rowan.

Når diesel-Volvoen forsvinner, gjenstår bare rene elbiler og plug-in-hybrider – med bensinmotor og elmotor.

Og på litt sikt forsvinner altså også hybridvarianten og hele bensinmotoren fullstendig fra Volvos sortiment.