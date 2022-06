Elbilmerket Voyah åpner dørene 11. juni: Nå er det straks fire kinesiske elbil-showroom i Oslo

VOYAH-VOYAH: Og neste uke har det kinesiske elbilmerket Europa-premiere idet de åpner showroom i Klingenberggata i Oslo sentrum. Her ser du modellen Voyah Free, som er først ut i Norge.

Nesten like fort som det dukker opp nye kinesiske elbilmerker, poppes det ut permanente, fancy utstillingslokaler sentralt i hovedstaden.

Først ut var Polestar med sitt Polestar Space, et lite steinkast i retning Oslofjorden fra Stortinget.

Det fremsto så fjongt og eksklusivt da det kom for et par år siden at folk regelrett sto utenfor og måpte.

EKSKLUSIVT: Nio House på Karl Johan utstråler faktisk en særdeles eksklusiv stemning, selv om Elbilforeningen her fikk lov til å kjøre inn i huset med en Paxster.

Så kom Nio med sitt Nio House et enda mindre steinkast fra Løvebakken, og uppet gamet noen hakk med en enda mer eksklusiv fremtoning, med både kafé, bibliotekfølelse og mer eller mindre futuristiske biler over to etasjer.

MYE X-PENG: Det var fjongt også under åpningen av Xpengs Experience Store for noen uker siden, nærmer bestemt 19. mai.

Så var det Xpengs tur for et par uker siden, denne gangen i Bjørvika.

Og hva var navnet, sa De?

Expeng Experience Store, må vite. Eller kanskje bare Experience Store.

Og nå: Voyah …

Og nå er det altså duket for at en fjerde kinesisk elbilprodusent åpner et tilsvarende lokale sentralt i tigerstaden.

Lørdag 11. juni, altså om en knapp uke, åpner premium-merket Voyah sitt utstillingsrom midt i Oslo-smørøyet.

Og her har de like gjerne startet nedtellingen til åpningen.

Showroomet blir å finne i Klingenberggata 7, like ved Rådhuset og Nationaltheatret.

Når dørene åpner der på lørdag, markeres samtidig Europa-premieren for bilmerket.

Vi blir for øvrig ikke veldig forbauset hvis denne gamle landeplagen strømmer ut av høyttalerne i lokalet:

Om Voyah blir en like stor slager i Norge som Desireless-hiten ved nesten samme navn, er vel heller tvilsomt, men det er åpenbart noen som har forhåpninger i den retningen når det nå satses for fullt her hjemme.

Sulland står bak

Bak Voyah står en av Kinas største bilprodusenter, DongFeng, og det nyetablerte selskapet Electric Way har eksklusive rettigheter på import, distribusjon og salg.

Nettsiden deres er mildt sagt på et tidlig stadium foreløpig, vi får tro Electric Way har fullt fokus på utstillingslokalet akkurat nå.

– Vi åpner vårt første showroom i Klingenberggata midt i Oslo sentrum i løpet av sommeren, og kommer fortløpende til å etablere samme konsept på ulike steder i Norge. Vi gleder oss skikkelig til å vise frem en helt unik bilserie til det norske folk, uttalte Electric Way-sjef Torje Sulland da nyheten om at Voyah var på vei til Norge ble kjent for noen måneder siden.

Det kan virke som de har brukt tiden godt, når de nå åpner allerede neste uke.

Om du drar kjensel på etternavnet over, er du på rett spor. Det er nemlig den landsdekkende forhandlerkjeden Sulland som tar seg av Voyah i Norge, og Electric Way er heleid av Sulland Holding AS.

FREE AS A …: Voyah. Free er altså første modell ut fra Kinesiske Voyah.

Blir flere showroom rundt om i Norge

De første Voyah-bilene til kunder er ventet allerede i september i år, og Sulland har tro på å selge rundt 1500 biler det første året.

Den første modellen, Voyah Free, vil være leveringsklar i november.

– Prisen er ennå ikke satt, men den vil gjenspeile at Voyah er en premiumbil med store batteripakker, god rekkevidde og høyt utstyrsnivå, sa Sulland tidligere i år.

Electric Way planlegger å introdusere to ulike Voyah-modeller i Norge i løpet av det neste året, og deretter minst én ny modell i året.

Det skal dreie seg utelukkende om elbiler med firehjulstrekk og luftfjæring som lanseres med åtte års garanti på drivverket.

Og man må ikke nødvendigvis ta turen til Oslo for å se Voyah fysisk, selv om det er her du får se bilen først.

Sulland varsler at Electric Way selv skal drifte og eie tre-fire showroom i Norge.

– I showroomene vil bilene bli utstilt og kundene kan bestille. Kort tid etter åpningen har vi to modeller på plass, og innen ett år vil ytterligere en modell være tilgjengelig, sier Sulland, sier Torje Sulland til BilNytt.no (krever abonnement).

Europa-hovedkontor i Oslo

Nå jobber han med å få på plass forhandlernettverket, og lover at Voyah innen august ha seks til åtte agenter i Norge – og at det bare utgjør starten for selskapet i Norge.

– På de fleste steder blir det trolig forhandlere med andre merker som i tillegg vil satse på Voyah, sier Sulland til BilNytt.

Som med en rekke elbiler allerede, blir Norge det første landet i verden som åpner for salg av det nye bilmerket, som har vært tilgjengelig i Kina siden i fjor.

Voyah skal etter planen lanseres over store deler av Europa, men Europa-hovedkontoret blir i Oslo.

SULLAND OG HUA: Electric Way-leder Torje Sulland og Cheng Hua, leder for EV2Europe i DongFeng, gleder seg til å samarbeide om å ta Voyah til det norske markedet.

– Elektrifiseringen av biler har kommet langt i Norge. For DongFeng er det naturlig å starte Voyahs Europa-eventyr i et modent og kjøpekraftig marked. Dette er en stor satsing fra vår side, og jeg er helt sikker på at norske bileiere vil omfavne modellene vi nå skal lansere, uttalte Cheng Hua i DongFeng tidligere i år da det ble kjent at Voyah satte kursen for Norge.

