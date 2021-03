Derfor sliter VW i Norge nå – men de dobler elbilmålene innen 2030

Volkswagen er ikke lenger Norges største bilimportør, og strever for tiden langs flere flanker. Her er årsakene til problemene.

Det lugger ganske godt for Volkswagen om dagen. Ikke noe som kan sammenlignes med dieselgate, akkurat, men helt på skinner går det ikke. La oss begynne med noen helt ferske tall:

Volkswagen havnet i februar på en sjetteplass blant bilmerkene i Norge etter å ha registrert bare 470 biler, viser tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV).

Det betyr at de i forrige måned bare hadde en markedsandel på 4,4 prosent. I fjor på samme tid var den på over 12 prosent.

Bare 13 solgte ID.3 i forrige uke

Den negative trenden ser ut til å fortsette for bilmerket som gjennom en årrekke har hatt for vane å toppe de norske salgsstatistikkene:

Ukestallene fra OFV for uke ni, forteller at Volkswagens ID.3 i forrige uke lå helt nede på 18. plass, med beskjedne 13 solgte eksemplarer denne uken.

– Tilgang på bil har vært en utfordring for oss på grunn av restriksjoner i produksjon. Vi jobber tett med fabrikken for å få bedret produksjonstilgangen, sier Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

Samtidig som hun legger til:

– Vi har akkurat startet salget av ID.3 med mindre batteri, og forventer at disse vil komme til Norge i månedene som kommer.

Forbigått av ID.4

– Nå gleder vi oss over at de første ID.4-kundebilene kom til landet i forrige uke og straks leveres til de første kundene, sier Svanes.

Den tidligere storselgeren ID.3 ble da også forbigått av sin elektriske storebror i sin første salgsuke i Norge, viser ukestallene fra OFV.

VWs ferske el-SUV havnet for øvrig på 11. plass på OFVs ukeliste med 31 registrerte eksemplarer – altså samme uke som de aller første salgseksemplarene av bilen kom til Norge.

Kommunikasjonssjefen i VW virker tilsynelatende uberørt av de – til Volkswagen å være – svært svake OFV-tallene:

– Utover våren kommer vi sterkere tilbake på merkestatistikken, lover Svanes.

For øvrig indikerer ukestallene fra OFV at elbilsalget som sådan er på vei opp igjen i mars etter en nedtur i februar. Etter én uke er elbilandelen oppe på over femti prosent igjen, nærmere bestemt 53,6, men det er fortsatt langt opp til rekordmåneden desember 2020, der andelen ble rekordhøye 67 prosent.

Diverse problemer

Tilbake til Volkswagen: Det er ingen hemmelighet at ID.3 i månedene etter den kom på markedet, pådro seg et voksende omdømmeproblem i Norge som fort kan stikke salgsmessige kjepper i hjulene for den videre utrullingen av de neste modellene i selskapets elektriske ID-serie.

Særlig utover høsten i fjor, da en rekke kunder opplevde store problemer med dugg på frontruten og en rekke andre utfordringer knyttet til software, og dertil med påfølgende software-oppdateringer. (Problemene med elektronikken som mange kunder rapporterte om, ledet for øvrig også til vittige kommentarartikler som denne.)

I vår store vintertest i januar leverte imidlertid ID.3 overbevisende, med oppdatert software på plass.

Tolker vi kommunikasjonssjef Anita Svanes rett, ser VW neppe software-problematikken som særlig utslagsgivende for de lave salgstallene. Til bransjenettsiden Bilnytt pekte hun også i forrige uke på leveringsproblemer som forklaringen på hvorfor Volkswagen har falt nedover på registreringsstatistikken de siste månedene.

Der avviste hun også ryktene om at den manglende tilgangen på biler skyldes at de blir omdirigert til andre markeder med sterke elbilinsentiver.

Komponentmangel

Uansett er «restriksjoner i produksjonen» en heller diffus formulering, noe Elbilforeningens bilekspert Ståle Frydenlund stiller seg bak. I likhet med mange sliter han med å få tak i eksakt hva problemet er:

– Det er ikke helt enkelt å få klarhet i hvorfor tilgangen til biler har vært så dårlig. Først og fremst virker årsaken å være mangel på viktige komponenter fra underleverandører, som igjen gir færre biler på samlebåndet, sier han.

Den begrensede tilgangen på biler ser heller ikke ut til å være et særnorsk fenomen, ifølge Frydenlund.

– Ikke minst har det vært mangel på ID.3 i det tyske hjemmemarkedet. Men mye tyder på at tilgangen på biler blir bedre utover i første halvår.

Frydenlund går langt i å antyde at importøren i 2021 har klart størst ambisjoner på vegne av ID.4.

– Jeg tror Volkswagen ønsker å satse hardere på den nye modellen ID.4, som har vesentlig større potensial enn ID.3 i det norske markedet. Ikke minst fordi den er en fullverdig familiebil, som fikser det ID.3 ikke klarer. Nemlig taklast og tilhengerfeste.

Chip’en som ble en flaskehals

En sentral del av komponentmangelen som VW angivelig sliter med, later til å være mangelen på såkalte halvledere, som i det siste har vært en stadig større flaskehals for bilindustrien. (Nei, smarten, halvledere er ikke i denne sammenhengen et annet ord for mellomledere.)

Halvlederne brukes nemlig til alt fra batteristyring til underholdnings- og førerassistentsystemer i bilen, og brukes også i nettbrett og smarttelefoner. Volkswagen advarte allerede i desember om at de ville lage 100.000 færre biler i første kvartal av 2021 fordi underleverandørene Bosch og Continental har hatt problemer med å sikre denne typen datachips fra sine underleverandører igjen, ifølge Financial Times.

Årsaken til «chip-mangelen» skyldes kanskje ikke så uventet koronarelaterte nedstengninger og forsinkelser, og at man dermed ikke har klart å øke produksjonen i tråd med den raskt voksende etterspørselen fra elbilprodusentene og andre.

Også Trump-administrasjonens handelskrig mot kineserne har delvis fått skylden, etter at den kinesiske produsenten SMIC i desember ble satt på listen over sanksjonerte selskaper.

Dermed ble presset langt større på andre halvleder-produsenter enn de har maktet å håndtere. Og det er naturligvis ikke bare elbilindustrien som er rammet. Andre bilprodusenter som har slitt med den samme mangelen, er blant andre Nissan, Toyota, Subaru, Honda og Ford.

Utsetter ID.1 til 2025, men ID.BUZZ kommer i 2022

I tillegg til alt dette, gikk Volkswagen i forrige uke ut med at de har bestemt seg for å utsette ID.1 med to år. Den elektriske småbilen som vel var tenkt som arvtakeren til Volkswagens elbilsuksess e-Up, skulle etter planen komme i 2023, men er nå utsatt til 2025.

VW har så langt ikke kommet med noen begrunnelse for utsettelsen.

Til gjengjeld kan venner av den klassiske folkevognbussen glede seg over at den elektriske og selvkjørende arvtakeren til den ikoniske 60- og 70-tallsbilen nå synes å være garantert å bli satt i serieproduksjon:

ID.Buzz, som så langt bare har vært på konseptstadiet på tross av massiv omtale, vil bli en realitet i 2022. Dette skal nå være bekreftet av Volkswagen-bossen Herbert Diess.

VW dobler elbil-ambisjonene

Men på tross av tilløp til rusk i produksjonsmaskineriet, er det ingenting som tyder på at Volkswagen skal trykke mer forsiktig på strømpedalen fremover.

Snarere tvert imot.

På tampen av forrige uke gikk Volkswagen ut med en dobling av det opprinnelige elbilmålet de hadde satt seg innen 2030:

Tidligere har VW uttalt at de 35 prosent av bilmerkets salg i Europa skal være elbiler, nå har de altså oppjustert elbilmålsettingen til 70 prosent innen utgangen av dette tiåret.

Dette kom frem i en pressemelding sist fredag.

Samtidig oppjusterer VW målene sine også i andre markeder: Nå satser de på at 50 prosent av bilene de selger i det kinesiske og amerikanske markedet skal være elektriske innen utgangen av tiåret.

– I løpet av de neste årene vil vi forandre Volkswagen som aldri før, sa VW-direktør Ralf Brandstätter og siktet til selskapets elbilsatsing.

I pressemeldingen ble det vektlagt at Volkswagens strategiske mål skal være å bli «det mest ettertraktede bilmerket med tanke på bærekraftig mobilitet».

– Blant alle de store bilfabrikantene har Volkswagen størst mulighet for å vinne kappløpet, sier Brandstätter her, og legger til at «mens konkurrentene fortsatt er midt inne i den elektriske transformasjonen, tar vi store skritt mot den digitale transformasjonen».

– I godt selskap

Et av grepene Volkswagen tar, er å forplikte seg til å lansere minst én ny helelektrisk modell i året.

I år er VW godt foran målet og skal lansere tre elektriske modeller: ID.4, ID.5 og ID.6, som kun lanseres i Kina, skriver Finansavisen i en artikkel om VWs opptrappingsplaner.

Nyheten om at Volkswagen dobler elbilambisjonene sine innen 2030, kom for øvrig bare noen dager etter at Volvo annonserte at de innen 2030 kun skal selge elbiler.

– I det store og hele er det ganske mye der ute om dagen som indikerer at det ikke bare er Volkswagen, men hele bilindustrien som «vil forandre seg som aldri før» de neste årene. Nå er det mange som skrur opp ambisjonsnivået og varsler at de vil være en del av det gode, elektriske selskap, kommenterer Elbilforeningens Ståle Frydenlund.

– Og godt er dét. Så får vi bare håpe de klarer å holde ord – uten at det oppstår nye Kodak moments.