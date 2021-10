16 nye sentre åpnet i helgen: Her kan du se og prøve elbilene fra Xpeng

NYÅPNET: Denne helgen åpnet 16 Xpeng-sentre rundt om i Norge. Se hvor de ligger nederst i denne artikkelen. Bildet er fra Sandefjord Center i – du gjettet det – Sandefjord.

Den nokså ferske kinesiske elbilprodusenten Xpeng ruller ut forhandlernettverket i Norge. Se hvor du fysisk kan sjekke ut bilene her.

Du har kanskje allerede sett en Xpeng eller fem på veien i Norge?

SUV-modellen Xpeng G3 minner ikke så rent lite om en stor Tesla Model Y, eller en litt mindre Model X – men trente elbiløyne vil likevel uten problemer kunne se når det er en Xpeng de har foran seg.

Fra før har den kinesiske elbilprodusenten bare hatt én forhandler i Norge, nemlig Xpeng-senteret på Lørenskog.

Men denne helgen åpnet ikke mindre enn 16 Xpeng-sentere rundt om i Norge, som i løpet av høsten også vil kunne vise frem og selge bilmerkets kommende flaggskipmodell Xpeng 7, som du ser på bildet under. Og som altså ikke er så helt ulik … Tesla Model S.

KOMMER SNART PÅ NORSKE VEIER: Xpengs nye modell, P7.

Først ut i Norge etter Kina

I det siste har Xpeng jobbet målrettet med en ny forhandler- og serviceavtale med Motorgruppen, gjennom det nye selskapet XBI Norge.

Nyansatte Elvis Cheng har tatt på seg rollen som daglig leder i den norske Xpeng-organisasjonen.

– Norge er et særdeles viktig marked for oss i XPENG, og er det første markedet vi etablerer oss i utenfor Kina, fortalte han til elbil.no for et par uker siden.

Og nå sist helg åpnet altså XBI Norge hele 16 nye Xpeng-sentre rundt om i landet.

De er samlokalisert med allerede etablerte Motorgruppen-forhandlere, og potensielle kunder vil nå ha muligheten til å bli nærmere kjent med Xpeng G3 og etter hvert også den helt nye Xpeng P7.

– Nå skal endelig flere i Norge få oppleve Xpeng. De 16 nyåpnede Xpeng-sentrene gjør at vi blir mer tilgjengelige for nordmenn flest, og det blir enklere å se og prøvekjøre Xpeng der man bor, sier Cheng.

– Bare starten

Og dette er bare begynnelsen, skal vi tro lederen for Xpeng i Norge.

– Åpningen av Xpeng-sentrene er bare starten på etableringen vår i det norske markedet, men likevel en viktig milepæl for vår norske virksomhet.

Med de nye Xpeng-sentrene vil det totalt være 17 Xpeng-sentre tilgjengelig i Norge. Hos XBI, som står for driften av de nye sentrene, er gleden og entusiasmen stor for å nå ha fått på plass Xpeng i sine lokaler.

– Jeg vet at forhandlerne gleder seg til å ta imot nysgjerrige og interesserte kunder og sørge for at de får en god kundeopplevelse. Vi ser frem til å høste erfaringer fra disse første sentrene fremover, sier Rune Gjerstad, daglig leder i XBI.

Sedanen P7 like om hjørnet

Det er knyttet stor spenning til ankomsten av Xpengs sedanmodell P7, som skal være like rundt hjørnet for det norske markedet.

De første eksemplarene er på vei fra Kina nå, og ankommer Norge og de 16 Xpeng-sentrene i løpet av høsten.

XPeng P7 er allerede tilgjengelig for forhåndsreservasjon, og vil være tilgjengelig for prøvekjøring senere denne høsten. De som har forhåndsreservert vil prioriteres både med tanke på prøvekjøring og levering.

RWD Long Range (bakhjulstrekk) med rekkevidde på 530 km. 0-100 km/t på 6,9 sek.

4WD High Performance (firehjulstrekk) med rekkevidde på 470 km. 0-100 km/t på 4,5 sek.

P7 er hele 488 cm lang og har et bagasjerom på 440 liter, og et utseende som ikke er ulikt Tesla Model S.

Samarbeid med Elbilforeningen

Alle nye Xpeng-kjøpere får også ett års gratis medlemskap i Norsk elbilforening, via den ferske samarbeidsavtalen som er inngått med Xpeng.

– Vår kjerneverdi er å ha kunden i sentrum for alt vi gjør. Det betyr at vi ønsker å lytte til tilbakemeldinger fra kundene våre, og utvikle produktene våre sammen med dem. Samarbeidet med Elbilforeningen er dermed en helt naturlig del av dette, sa Christian Hem, salgsdirektør i Xpeng Norge til elbil.no for et par uker siden i forbindelse med at avtalen ble inngått.

INNGIKK AVTALE: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu sammen med salgsdirektør Christian Hem i Xpeng Norge i forbindelse med en samarbeidsavtale som innebærer at Xpeng-kjøpere får ett års gratis medlemskap i Elbilforeningen.

– Ambisjonen at Elbilforeningens innsikt, kompetanse og tjenester skal komme våre kunder til gode, og bidra til en god kundeopplevelse. I tillegg gir det oss viktig innsikt i markedet som vi vil være en betydelig del av, supplerer Hem.

– Alle Xpeng-kjøpere får ett års gratis medlemskap, på samme måte som for de øvrige bilmerkene vi har avtale med. Vi hjelper nye medlemmer med å få en god start med sin elbil, i tillegg kommer en rekke andre medlemsfordeler, blant annet vår populære ladebrikke som gir tilgang til ladestasjoner i hele landet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

ALLEREDE PÅ NORSKE VEIER: Xpeng G3 er allerede å se i trafikken. Her fra da Elbilforeningen testet bilen i fjor.

Her finner du de nye sentrene

De 16 nye Xpeng-sentrene finner du på disse lokasjonene:

Forhandler Adresse Ålesund Center Brustalsveien 206, 6011 Ålesund Bergen Bønes Center Øvre Kråkenes 51, 5152 Bønes Asker og Bærum Center Alf Kristoffersensvei 7, 1396 Billingstad Stavanger Sandnes Center Svanholmen 23, 4313 Sandnes Kristiansand Center Barstølveien 30, 4636 Kristiansand Skien Center Telemarksvegen 61, 3734 Skien Fredrikstad Center Stabburveien 5, 1617 Fredrikstad Drammen Center Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Ski Center Teglveien 16, 1400 Ski Hamar Center Vangsvegen 91, 2317 Hamar Oslo Nord Center Hans Møller Gasmannsvei 3, 0598 Oslo Trondheim Center Leangen alle 6, 7044 Trondheim Larvik Center Yttersøveien 1, 3255 Larvik Jessheim Center Energivegen 9, 2069 Jessheim Sandefjord Center Bekkeveien 4, 3236 Sandefjord Eidsvoll Center Vognveien 14 , 2072 Dal