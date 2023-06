På langtur med elsykkel? 10 ting du bør ha med i sekken

ALLTID BEREDT: Du blir trolig mindre sur på tur med dette i bagasjen. Her er alt du trenger for en vellykket sykkelopplevelse. Alle foto og video: Jamieson Pothecary

En langtur på elsykkel kan være balsam for sjelen. Men er du dårlig forberedt kan selv den fineste dag bli til et mareritt. Her er pakkelisten til turen.

En elsykkel er et fantastisk allsidig transportmiddel og kan brukes til langt mer enn etappen hjemmefra og til jobben.

Elsykkel senker terskelen for økt sykkelbruk i hverdagen, så hvorfor ikke prøve deg på lengre distanser?

Det fine med elsykkel på langtur er at du bestemmer selv hvilket tempo turen skal gå i, hvor ofte du skal ta pauser og om du ønsker å legge inn noe ekstra.

Kanskje en kjapp dukkert i sjøen eller lunsj på stranden frister før du trår videre?

Lurt å være godt forberedt

Med elsykkel trenger man heller ikke å være godt trent for på dra på langtur. Ruter med bratte stigninger, som man ellers ville unngått, går som en lek oppover med elektrisk drahjelp.

Men for å sikre en vellykket sykkelopplevelse bør man planlegge litt mer enn bare hvilken rute man skal ta og hvor man skal lade batteriet.

Det du har med i sekken kan være helt avgjørende. Her følger tips til 10 ting du bør tenke er et minimum å ha med på langtur.

1. Ekstra slange, dekkspaker og pumpe

Dette er noe som bør være med på alt av turer, uansett hvor lange eller korte de er.

PUNKTERING: Å bytte slange er en mye raskere og enklere prosedyre enn å lappe. Husk kraftige dekkspaker og pumpe.

Punktering kan skje oss alle, uavhengig av hvor sterke eller punkteringssikre dekk og slanger man har på sykkelen.

Å lappe en slange på tur er vanskelig og det tar tid. Derfor anbefales det å ha en ekstra slange med i sekken.

Det er både raskere og enklere å kjapt bytte slange enn å knote med lappesaker.

Tips: Ta deg tid til å bli kjent med hvordan hjulene demonteres og dekkene løsnes. Kjøp kraftige dekkspaker som tåler litt kraft. Du kan også gjøre en test hjemme. Hvis du er usikker, kan du be din lokale sykkelbutikk om å gi deg en rask opplæring.

2. Multiverktøy

Selv en sykkel som nettopp har vært på service kan plutselig ha behov for småjusteringer og reparasjoner.

Med et multiverktøy for sykkel kan du enkelt fikse selv de minste ting på ferden.

MACGYVER: Man kan utføre det meste av justeringer og småreparasjoner selv med et slikt multiverktøy for hånden.

Et sete som er for lavt, eller et løst gir, kan utgjøre forskjellen mellom en minnerik opplevelse eller sykkelturen fra helvete.

Tips: Kjøp et multiverktøy med lange verktøybits. Mange har korte verktøybits som ikke når fram dit du trenger. Det finnes også sykkelflaskeholder med innebygget pumpe og multiverktøy for å spare plass i sekken.

3. Førstehjelpsutstyr

Det samme gjelder for sykling som med bilkjøring. Man har plikt til å hjelpe andre ved uhell.

BANDASJE I BAGASJEN: Er uhellet først ute, får man lett skrubbsår eller kutt. Førstehjelpsutstyr er noe alle burde ha med i sekken.

Selv små skrubbsår kan bli betente hvis man sykler lenge uten å rense dem. Her er det viktig ikke å sluntre unna.

Tips: Ha 113-appen installert på telefonen. Den gir deg GPS-koordinatene der du er – dersom uhellet skulle være ute.

4. Vann og mat

Selv med batterihjelp bruker man fortsatt en del energi på elsykkel.

Vindmotstand under sykling kan gjøre at man ikke merker hvor mye man faktisk svetter.

PÅFYLL: Selv på en elsykkel kan man svette mye og bruke en del energi. Vann må en alltid ha med uansett, og mat bør være med i sekken på lengre turer.

Å gå tom for energi eller bli dehydrert er ingen spøk. Dette kan være direkte farlig når man sykler.

En tommelfingerregel er å alltid ha med vann på turer over 20 minutter, og mat etter maks én time.

Tips: Det finnes mange såkalte drikkesekker – en ryggsekk med vannblære som kan romme opptil tre liter vann – samt en plastslange. På den måten kan du holde begge hendene på sykkelstyret mens du drikker.

5. Solkrem

På solfylte dager kan vinden i håret, selv på de varmeste dagene, få deg til å glemme solbeskyttelse.

Det er viktig å bruke solkrem med høy solfaktor, helst 50. Husk også at svette kan føre til behov for hyppigere påføring av solkrem.

BRENNHET SOL: Å finne skygge på en sykkel er vanskelig. Smør deg godt og ofte for å unngå å bli solbrent.

Smør deg inn minst annenhver time, og enda hyppigere hvis du svetter mye eller har badet.

Det er viktig å smøre seg like ofte selv om du bruker solkrem med høy solfaktor.

Høy faktor, som for eksempel 30, betyr ikke at du kan være lenger ute i sola sammenlignet med bruk av en middels høy faktor som 15, ifølge Folkehelseinstituttets solvettregler.

Tips: Ikke glem barna – de bør smøres inn enda hyppigere og med enda høyere solfaktor enn voksne.

6. Kjedesplint

Elsykler sliter raskere på kjedet enn vanlige sykler.

Selv om kjedet er relativt nytt, kan det ryke uventet av forskjellige årsaker.

KJEDELIG: En reserve kjedesplint kan fort få deg på veien igjen. Uten, er det bare én ting å gjøre hvis kjedet ryker. Ta beina fatt.

Det er derfor lurt å ha med ekstra kjedesplinter, slik at du enkelt kan fikse kjedet og komme deg videre på kort tid.

Tips: Øv på kjedereparasjon hjemme først. Slik bruker du kjedesplint, se video under:

7. Girøre



Et girøre er en enkel, men viktig del av en sykkel.

Det er festebraketten mellom bakgiret og sykkelrammen.

MÅ HA! Bakgiret henger på et girøre, Det skal lite til for at denne kan bli bøyd eller knekke. Den er så lett og liten at det er bare å ha med i reserve.

Girøret er designet med en bevisst «svakhet».

Det betyr at når giret blir utsatt for et slag, vil girøret bøye seg eller knekke for å beskytte sykkelrammen og giret.

Tips: Hvis dette gjelder din sykkel, bør du sjekke hvordan det byttes før du drar på tur. Hvis du er usikker, kan du gjerne spørre din lokale sykkelbutikk om hjelp.

8. Batteribank og ladekabel



Vakre sykkelturer kan kreve mye mobilstrøm med blogging på sosiale medier, GPS-apper som for eksempel Strava, og bruk av kart.

HURTIGLADING: Batteribank til mobilen samt ladekabelen til elsykkelen bør man ha med seg på lange turer.

Enkelte elsykler kan beregne strømforbruket når man plotter inn ruten i en app på forhånd, men ikke alle har denne smartfunksjonen.

Har du tenkt å tyne rekkevidden på sykkelen, bør du ha med sykkelens ladekabel.

Tips: Mange sykler har innebygget GPS-logging, slik at du slipper å logge turen på mobilen i tillegg. Enkelte sykler har også mulighet for å lade telefonen fra sykkelens batteri.

9. Ekstra klær



Vi har vel alle opplevd å bli kald og våt under en sykkeltur. Det er slettes ikke gøy.

For å sikre en morsom og stressfri sykkeltur, er det lurt å ha med seg ekstra klær.

KLÆR ETTER VÆR: En vind- og vanntett jakke veier lite og tar nesten ikke plass i sekken. Et must for sykkelturen.

Og husk å sjekke værmeldingen før du legger ut på tur.

Tips: Det finnes mange lette vind- og regntette jakker med pusteevne spesialdesignet for sykling. Dette vil hindre at sekken blir for tung, men først og fremst vil en god jakke sørge for at du kan ha tørre og varme klær under ved behov.

10. Godt humør

Det er bare å nyte turen, roe ned tempoet og legge inn flere stopp.

Er du i en gruppe, kan det hende enkelte trenger flere pauser. Vær forberedt på å endre turen etter behov.

SYKKELKOMPISER: Naturen oppleves på en helt annen måte fra et elsykkel-sete enn fra et bilsete. Sammen med gode venner blir det ekstra moro.

Tips: Det å ha med én eller flere på tur gjør opplevelsen enda hyggeligere. Og skulle turen by på utfordringer, er det alltid greit med noen som kan hjelpe til.

Komplett pakkeliste til langturen Reserveslange

Pumpe

Dekkspaker

Multiverktøy

Kjedesplint

Girøre

Førstehjelpsutstyr

Solkrem

Mat

Vann

Batteribank

Ladekabel

Ekstra klær