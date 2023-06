Ny, norsk parkeringsløsning ekstra velegnet for dyre elsykler: Bli med inn i dette 12 meter høye sykkeltårnet

REDNINGSBØYE MOT SYKKELTYVERIER: Det nye parkeringshuset for sykler fra BikeLoop skal gjøre det vanskelig for tyvene og lettere for byplanleggerne. Foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Dårlig nytt for sykkeltyver, godt nytt for syklister – og byplanleggere.

2. juni var verdens sykkeldag. Det markerte den nystartede bedriften BikeLoop med å åpne et tolv meter høyt sykkelparkeringstårn i Bærum.

Det fikk vi teste. Sjekk videoen under:

TYVERISIKKER SYKKELPARKERING? Vi sendte en notorisk og beryktet sykkeltyv inn i parkeringstårnet for å prøve. Neida. Joda. Neida. Se videoen, du.

Utrygg parkering begrenser sykling

Inntoget av elsykler gjør at stadig flere reiser til jobb, henter i barnehagen eller gjør unna helgehandelen med sykkelen.

Elsykler erstatter bilbruk og da øker også grensa for hvor mye penger folk er villige til å bruke på sykkel.

Det at syklene blir stadig dyrere gjør dessverre også at mange vegrer seg for å bruke den hvis ikke parkeringen er trygg nok.

Ifølge Norsk elbilforenings årlige undersøkelse, «Elsyklisten», har det de siste årene bare vært værforhold som har begrenset syklingen mer enn «manglende eller utrygg parkering ved destinasjon».

Å finne løsninger på trygg sykkelparkering er altså avgjørende for å få flere til å bruke elsykkelen sin i hverdagen.

Bygger «fyrtårn» for trygg sykkelparkering

Hedda Heyerdahl er daglig leder i BikeLoop, selskapet som nå har lansert det de omtaler som «en helt trygg og veldig enkel sykkelparkering», nemlig parkeringstårnet BikeLoop Hub.

VIL SKAPE TRYGGHET: Hedda Heyerdahl i BikeLoop vil gjøre elsykkelparkering trygt, enkelt og smart med sine nye parkeringstårn.

– Det aller viktigste er å lage et system som er trygt og enkelt å bruke. Slik den står her er den jo i tillegg lett å få øye på, og fungerer sånn sett som et fyrtårn for syklister som navigerer mot en trygg havn, sier Heyerdahl.

Det første sykkeltårnet er å finne på Kadettangen, et av Bærums mest populære badeområder.

Her er ikke bare sykkeltårn, men også stupetårn og strender.

Odden langs innkjøringen mot Oslo tiltrekker seg over en million besøkende i løpet av sommersesongen.

Mange av disse reiser hit med elsykkel.

KANSKJE IKKE LIKE TRYGT: Og mer plass tar denne tradisjonelle sykkelparkeringen også. Det nye sykkelparkeringstårnet ser du i bakgrunnen.

Dessverre må flere og flere forlate stedet, eller skal vi si åstedet, uten sykkelen de ankom med.

– Vi tror at forbrukerne er villige til å betale litt for den tryggheten vi gir, særlig på steder som dette, sier Heyerdahl.

Planen er at parkeringen skal koste rundt fem kroner timen, men dette kan variere avhengig av hvor den skal settes opp.

Plasseffektiv parkering

BikeLoops løsning handler for øvrig ikke bare om sikkerhet.

Ved å bygge i høyden bruker man mindre plass, noe gründerne håper skal utgjøre et populært innsalg i møte med lokale myndigheter og næring som ønsker å tilrettelegge for syklister.

– Med flere tunge og større sykler, blir det trangere om plassen mange steder. Huben vår bruker omtrent størrelsen til én parkeringsplass, men har plass til 24 sykler, sier Heyerdahl.

«SYKKELBOD»: Som altså flyttes både horisontalt og vertikalt.

BikeLoop håper å selge løsningen sin til både kommuner, statlige aktører og på privatmarkedet.

Den kan settes opp utenfor kjøpesentre, ved transportknutepunkt, på torg og i tilknytning til både kontorer og boliger.

Parkeringstårnene kan til og med plasseres inn i bygninger, eller ned i parkeringsgarasjer med inngang på toppen – som en heissjakt – om man ønsker det.

Men hvor lett var det å bruke det?

BikeLoop skal bruke tiden framover til å teste brukeropplevelsen, få respons fra syklistene og finne ut hvordan de kan forbedre konseptet, før de satser videre.

XL-QR: Høyt tårn med stor kode.

Vi bestemte oss for teste nettopp denne brukeropplevelsen:

For å komme i gang, siktet vi oss inn på en enorm QR-kode på toppen av tårnet.

Den ledet oss fram til et registreringsskjema. Der kan man melde seg som betatester. Vi fikk for anledningen låne en telefon med appen ferdiginstallert.

Når alt er på plass skal QR-koden ta oss direkte til appen, og koden må vi heldigvis bruke bare én gang, for å få oss registrert.

Og med den plasseringen, tror vi heller ikke det blir særlig utbredt med såkalt QR-svindel på disse bautaene med det første.

Appen er en enkel og tilsynelatende brukervennlig app med et kart som viser oss hvor BikeLoop har sine parkeringer og hvor mange ledige plasser det er.

Du har også muligheten til å booke plass.

Når man reserverer en plass til sykkelen får man en time til å komme seg dit.

En slik løsning kan fort være det som fjerner den siste lille tvilen rundt om det er lurt å ta sykkelen til stranda denne dagen.

Vel fremme ved tårnet, tilkaller vi vår forhåndsreserverte bås ved hjelp av appen, som dukker raskt opp og åpner opp et rom med akkurat god nok plass til sykkelen.

Opphenget til hjelm og eventuelt andre ting du ikke vil ha med deg videre, er en fin detalj – og er en potensiell favoritt for for eksempel vintersyklisten som ikke ønsker å ta med seg alt ekstrautstyret videre, på handleturen eller inn på jobb.

Løsningen er enkel og føles trygg. Og med en pris på rundt fem kroner timen, kan dette absolutt fungere for forbrukeren. Så gjenstår det å se om utbyggere, enten de er offentlige eller private, vil satse.

ÅPNER FOR MER SYKLING: Med trygge og enkle parkeringsplasser kan elsykkelen bli enda mer aktuell for mange. Se hvordan det gikk da vi testet i videoen lenger opp.

Vi kommer i alle fall til holdet øynene oppe etter flere slike tårn som kan geleide oss inn i framtidens nullutslippssamfunn.