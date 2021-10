Fikk medlemskap i Elbilforeningen til 100-årsdagen: – 100 år gamle Kåre viser at elbil er for alle

NYBAKT MEDLEM: 100 år gamle Kåre Syltevik fikk medlemskap i Norsk elbilforening fordi han viser at elbil er for alle. Alle foto: Martin Thronsen/Elbil.no

Kåre Syltevik fra Jessheim kjøpte seg elbil og debuterte som elbilist da han var 99. Her får han medlemskap i Elbilforeningen til 100-årsdagen.

Da den tidligere motstandsmannen og for lengst pensjonerte rektoren Kåre Syltevik var 99 år gammel, bestemte han seg:

– Jeg skal ha ny bil, og den skal være elektrisk!

Det fortalte han elbil.no da vi i august inviterte oss selv på hjemme hos-reportasje hos det som etter alle solemerker må være Norges eldste elbilist.

Nå i oktober fylte han 100, og det tenkte vi var en fin unnskyldning for nok en gang å invitere oss hjem til den hyggelige og særdeles oppegående pensjonisten.

– At «elbil skal være for alle», er både et mål og et slagord vi bruker mye i Elbilforeningen. Og Kåre Syltevik er et fantastisk eksempel på nettopp dette: At en menneske på hans alder går over til elbil, illustrerer at hele Norge kan gjøre det samme, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Derfor ville vi hedre ham på denne særdeles runde fødselsdagen ved å gi ham et gratis medlemskap i Elbilforeningen. 100 år gamle Kåre viser rett og slett at elbil kan være for alle.

BALLONGER, BLOMSTER OG MEDLEMSKAP: Elbilforeningens Christina Bu gratulerer Kåre Syltevik med å være en inspirasjon for det norske folk.

Opptatt av klima

Etter vår visitt for et par måneder siden, har flere vist interesse for den godt voksne elbilisten på Jessheim.

«Kåre (99) er storfornøgd med elbilen» kunne NRK slå fast etter at de fulgte vårt eksempel og tok turen til Jessheim:

Mange er framleis skeptiske til å bytte ut fossilbilen med nullutsleppsbil. Ikkje Kåre Syltevik.

Og da TV 2 plukket opp at Elbilforeningen ville gjøre litt ekstra stas på ham nå som han faktisk fylte 100, la de seg på sine fossildrevne hjul og hengte seg på.

– På TV nå igjen? Vel, hvis det kan bidra til å få folk med på det grønne skiftet, får det være ok, sa Kåre Syltevik da vi dagen i forveien ringte og spurte om det var greit at et TV-team ble med.

Eller som han sa da vi møtte ham i sommer, og ble spurt om klima- og miljøhensyn hadde vært sentralt for at han valgte å bli elbilist.

– Jeg synes det er viktig. Det er nødvendig med kamp mot forurensningen. Sånn som det har vært i USA nå, med opptil femti varmegrader, da begynner det å bli skummelt. Det er mye som tyder på at klimaendringer er i gang. Da kommer det godt med at vi går over til elbiler.

– Går foran og viser vei

– Takk for at du inspirerer fremtidige elbilister og viser at det ikke er noe problem å kjøre utslippsfritt, sier Christina Bu til jubilanten på trappa foran huset han har bodd i gjennom minst en halv mannsalder.

Så leste hun opp og overrakte elbiloldefaren et for anledningen spesiallaget og håndfast bevis på medlemskapet i Elbilforeningen:

– Gratulerer! Et gratis medlemskap i Norsk elbilforening tildeles herved deg – Kåre Syltevik – i anledning 100-årsdagen din. Du får dette medlemskapet fordi du som fersk elbilist går foran og viser vei – og for at du gjennom eksempelets makt virkelig viser Norge at elbil er for alle.

– Det var så lite, kvitterte Syltevik og tok imot både blomster, ballonger og sitt nyervervede medlemsbevis.

– Nå som du har fylt 100, kjører du kanskje i 100 på veien også?

Det er Christina Bu som prøver seg.

– Å, ja da. Men bare der det er lov, altså. Som du sikkert vet er det god akselerasjon i elbiler.

Riper i lakken

Observante lesere som fikk med seg vår tidligere reportasje om Kåre Syltevik – og som har like godt minne som 100-åringen selv – vil kanskje erindre at han da kjørte rundt i en rød MG ZS EV.

– Den er på verksted for tiden, sier Syltevik. Den ellers identiske blå elbilen som står i oppkjørselen nå er det ikke han som eier.

Hva har skjedd? Har elbilen streiket? Eller har han kræsja elbilen sin på sine enda eldre dager?

– Nei, det var slett ikke noe dramatisk. Jeg bare skrapte borti noe og fikk et par riper i lakken. Min egen bil har jeg snart tilbake – det er sure penger, men det er sånt som skjer.

– Men uansett har du vel fortsatt status som Norges eldste elbilist, trøster kameramannen fra TV 2.

– Sannsynligvis, men jeg vet jo ikke sikkert, jeg har ikke sjekket. Men skulle det vise seg at jeg ikke er det, får jeg vel høre om det straks dette har blitt vist på TV, parerer Syltevik.

BALLONGDANS: Det er ikke lett å holde styr på et tresifret tall når det er ballonger det er snakk om. Et tresifret antall år har imidlertid Kåre Syltevik god kontroll på.

Skeptisk til langtur

Elbilen kjøpte han for snart et år siden, og han har ikke støtt på noen problemer så langt, altså bortsett fra et par sure riper i lakken.

– Jeg fant ut at det var lettvint, og rimelig med strøm som drivstoff. Og at det ville gå greit med lading, jeg fikk installert lader her i garasjen, den fikk jeg med på kjøpet. Nå setter jeg bilen til lading én gang i uka, og det holder for hele uka og vel så det. Å hurtiglade har jeg ikke hatt behov for så langt.

– Men nå som du er medlem hos oss, kan du bruke Elbilforeningens ladebrikke – den gjør det mye enklere å hurtiglade. Så nå kan du legge ut på langtur!

Det er Christina Bu som prøver seg igjen.

Jubilanten ser lett skeptisk på Elbilforeningens generalsekretær der han støtter seg til gåstolen.

– Vi får vel se på det, men takk for tipset. Er det noe et langt liv har lært meg, er det at man aldri skal si aldri.