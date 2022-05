Mercedes-EQ EQS 580 4matic: 11 ting vi liker – og noen riper i lakken

Sjokkerende bra på noe, men det er ikke gull alt som glimrer.

EQS er den første elektriske luksusbilen på markedet, i god tid før Lucid Air kommer. Mercedes-Benz eier dette markedet og slår skikkelig på stortromma med to biler i segmentet: Både den tradisjonelle S-klasse og EQS – den mest aerodynamiske og lengst langtrekkende elbilen på markedet i dag.

Vi kjørte den så fort den kom til Norge, men da var målet å kjøre fra Strømmen til Lade, altså Oslo-Trondheim, uten ladestopp. Hvordan det gikk, kan du lese i saken under.

Testbilen den gang var ganske enkelt utstyrt, og nå mente importøren at vi skulle få oppleve bilen i sin fulle pryd.

Den største forskjellen er hvitt deilig nappaskinn i alle seter, med tilhørende hvite tepper over alt. Det fremhever interiørdetaljene på en helt annen måte enn taxisort kunstskinn og sorte detaljer.

Nå har vi testet bilen en uke og konkludert. Siden vi har testet på bilen tidligere, gjør vi en annen vri her: Nå få får du i stedet 11 grunner for å kjøpe den – og noen for å la være.

Dette digger vi

STJERNA: EQS er foreløpig den eneste elektriske luksusbilen.

1. Prisen

Ja, vår EQS 580 4Matic koster litt over 1,5 millioner kroner, men startprisen på EQS 450+ er faktisk under en million kroner og modellen vi har her koster fra 1,1 millioner. Så «billig» har du aldri fått så mye luksus.

ANNERLEDES: Nye linjer og former fra Mercedes, men EQS oser fortsatt luksus.

2. Pondusen

Utseendet finnes det mange meninger om, men at det er noe stort, luksuriøst og dyrt som kommer rullende, er det ingen som er i tvil om.

ENKELT: Skjermen har utrolig lekkert og detaljert design, og fremstår som en flytende overflate. Temaet tar man opp også i midtkonsoll og dørsider.

3. Interiøret

Velkommen inn i fremtiden. Mercedes har virkelig klint til for å vinne skjermkampen med sin Hyperscreen. Det preger hele interiøret.

Bilen oser det gode liv når du velger hvitt interiør og luksusen understrekes med komfortnakkestøtter og skipsdekkdesign.

Vi har tidligere kjørt bilen med sort interiør. Langt mer praktisk, men da dempes også lukusfølelsen.

DEILIG: Boltrer du deg i utstyr, har man massasjeprogrammer med lys og duft i alle seter og mye, mye mer.

4. Komforten

Alle kan sitte helt perfekt i disse setene. Alt kan justeres og du har haugevis av massasjeprogrammer å boltre deg med.

Med baksetepakke plus, har du det helt sjef baki også – med justerbare seter og egen kontroll for varme, kjøling, ryggvinkel, korsryggstøtte, forskjellige massasjeprogrammer, dufter, lyssetting, temperaturstyring, kontroll av mediainnstillinger, volumkontroll av det deilige Burmeister-anlegget og blending av solgardiner.

I armlenet kan du lade mobilen trådløst, men du har også to USB C-uttak i midtkonsollen.

KOMBI: Med kombiluke og 610 liters bagasjerom, blir vogna plutselig praktisk.

5. Plassen

Plassen føles gedigen, med åpen design både foran og bak. Riktignok kan takhøyden i baksetet bli litt snau for noen.

Men sjekk dette bagasjerommet. En svær åpning til de 610 literne, før du legger ned setene. Under gulvet er det også et svært rom til kabler og annet.

Panseret kan ikke åpnes, så noen frunk finnes ikke.

KNUSER ALLE: Sjekk hvordan bilen slanger seg gjennom løypa med firehjulsstyring. Den kjørte fra alle andre fremmøtte med små lette biler.

6. Kjøreegenskapene

Vi duver av gårde med Airmatic luftfjæring som standard. Den virker som en myk madrass med god distanse mellom oss og omverdenen.

Men dersom du utfordrer den, suser den gjennom landskapet i en fart man ikke skulle tro var mulig, fortsatt komfortabelt.

Vi tok den enorme kolossen med på autoslalåmtrening, og den presterte langt bedre enn småbiler som veier over et tonn mindre. Veldig imponerende og nesten naturstridig.

VELG SELV: Velger du avansert visning, skjer det mye på veien foran deg.

7. Navigasjonen

Agumented reality (utvidet virkelighet) med piler som danser midt i synsfeltet i frontruta via det enorme head up-displayet er med god margin verdens beste måte å vise hvor du skal.

Kjører du feil med dette systemet, er det deg det er noe galt med.

KJØRER LANGT: Det er ikke ofte man trenger innom laderne.

8. Rekkevidden

Det finnes ingen elbil som frakter deg lenger mellom ladestoppene i dag enn denne. 450+ går opptil 780 kilometer, 580 4Matic fra 675 km og akkurat denne bilen med akkurat dette utstyrer 645 kilometer.

EQS580+ skal klare ned mot 1,67 kWt på mila. Vi endte på 1,76 på vår 15 mil lange testrunde som foregikk i snille ti grader. Det imponerer ikke voldsomt.

Motorveitesten i konstant 100 km/t viste et gjennomsnittsforbruk på 2,2 kWt mila. Det burde vært bedre i verdens mest aerodynamiske bil.

RASK NOK: EQS når ikke Porsche og Audi på hastighet, men 200 kW er raskt det også.

9. Ladehastigheten

Den er bra, men ikke fantastisk.Ved å legge inn ladestoppet i navigasjonen, og det er faktisk viktig, så ladet vi 200 kW fra vi startet på to prosent batterikapasitet til nesten 40 prosent, og den holdt med god margin over 100 kW da den passerte 80 prosent.

Selv da vi stoppet på 90 prosent, ladet den 60 kW.

Men skal du få til dette, må du legge inn laderen som destinasjon på kartet. Gjør du ikke det, forvarmes ikke batteriet og da sliter den med å nå 150 kW.

Og når batteriet er på hele 107,8 kWt brutto, og 115 netto, tar lading fra tomt til fullt lang tid. Vår ladeøkt fra to til 90 prosent tok 41 minutter. Da har du riktignok god rekkevidde når du forlater ladestolpen.

10. Kraften

Jada, vi vet det har kommet en AMG-modell også,med hele 484 kW/658 hestekrefter og 950 Nm. Men her har du kraftfulle 523 hester og 855 Nm som kaster den 2,6 tunge bilen, ja vi har veid den, fra 0-100 km/t på 4,3 sekunder. Det går egentlig mer enn fort nok og er svært kledelig for den staselige vogna.

10 GRADER: Den svinger som en småbil.

11. Firehjulsstyringen

Firehjulsstyring er standard, men du må betale ekstra for ti grader styring på bakhjulene. Da får du svingdiameter på 10,9 meter, bare én meter mer enn på lille VW UP! Bilen blir helt utrolig smidig i trafikken og beveger seg som en orm i lave hastigheter.

Dette liker vi ikke

NYE TIDER: Skjermer er den nye luksusen, og selv om designen er flott og lettlest, krever den oppmerksomhet fra veien når den skal betjenes.

1. Trafikksikkerhet

Skjermen er det største blikkfanget, og der ligger også problemet. Den tar for mye av oppmerksomheten når den må betjenes. Og når knappene på rattet har dårligere funksjonalitet enn før, slik at det er enklere å trykke på skjermen, blir ikke situasjonen bedre.

Stemmekommandoer er fortsatt for dårlige, så de erstatter heller ikke pekingen. Her må Mercedes skjerpe seg.

LYS: Mercedes imponerer med fantastisk design og lyssetting, men direkte lysstriper så høyt oppe i synsfeltet er uheldig.

2. For mye lys

Nå høres jeg ut som en sur partykiller, for Mercedes er verdensmestere i bling, og det er voldsomt imponerende for mange. Men i mørket blir lysorgien for mye av det gode, og det er en liten prosess å bli kvitt alt sammen, selv om det er mulig.

For å få nattvennlig kjøring, bør man faktisk lage sin egen førerprofil for nattkjøring og legge den i favorittknappen på rattet.

STOPP: Det kan føles unødvendig med startknapp i dag.

3. Startknapp

Hvorfor må man trykke på en startknapp? Det har aldri en Tesla-eier gjort, og mange andre nye elbiler har droppet dette mellomtrinnet før man kjører av gårde.

FEIL. For å komme opp i riktig gjennomsnitt, må man legge på litt fart.

4. Feilvisning

Verdens eldste bilprodusent viser alt man ønsker å få info om i displayene, men det er irriterende når det er feilvisning. Setter vi for eksempel fartsholderen på 100 km/t, ender vi opp med en gjennomsnittshastighet på 96. Det er for dårlig.

PLASTBONANZA: Denne må stå åpen hvis du skal ha drikke i midtkonsollen.

5. Midtkonsollen

Den er stilren og pen når den er lukket, men lokket føles billig. Stripene i «skipsdekket» går ikke i linje mellom panelene og mekanismen lukker ikke så dempet som vi er vant med fra Mercedes. Hele lokket må dessuten være åpent for å få brukt koppholderne og ladeplata til mobilen. Hele innmaten oser plast.

Vi savner en lekrere løsning i stil med hva S-klasse normalt står for.

BILLIG: Dørhåndtakene ser lekre ut, men beveger seg lite grasiøst og man får ikke godfølelsen når man trekker i dem.

6. Dørhåndtakene

Ditt første møte med bilen, er dørhåndtakene. Ja de har flott bakgrunnsbelysning og blank innmat med logoen inngravert, men de føles billige og skjøre når du trekker i dem. Selv Hongqi gir en mer tillitsvekkende følelse i håndtakene. Dessuten spretter de ikke ut hver gang jeg kommer mot bilen. Irriterende.

7. Tilhengervekta

Tilhengervekt på 500 kilo er en skam. Da er det bedre å ikke tilby det på en slik bil.



OPPDELT: EQS strekker seg i lengden og med flerdelte glassflater, kan det bli mye av det gode.

8. Karosseriskjøtene

OK, jeg er litt sær, men jakten på lav luftmotstand gir noen bivirkninger på utseendet. Det er hele seks karosseriskjøter på taket og alt for mange felter i vinduslinjen. Det gjør en ellers enkel design veldig uryddig.

9. Komforten i sakte fart

Like mye som luftfjæringen er superkomfortabel i høy fart, er den dårlig i sakte fart i byen. Den svelger overraskende dårlig harde kanter, hull og skarpe fartsdumper.

