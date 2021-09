Klart for pickup-bonanza: 13 grunner til at Sp bør droppe elbil-momsen nå

GØY PÅ LANDET: Om få år kommer bilene man vil ha og trenger utenfor byene. Med moms blir mange av disse pickupene uoppnåelige.

Snart kommer nemlig bilene vi på landet trenger – og ikke minst vil ha.

Det store ankepunktet for håndverkere og entreprenører er at bilene de trenger ikke finnes som elektriske alternativ.

Men de neste årene kommer det elbiler som går langt, trekker mye og har bra offroadegenskaper. Uten avgifter får de to seterader uten ekstra kostnad og kan brukes som familiebiler, også.

Mange har løsninger vi bare har drømt om. Ikke minst så erstatter de i mange tilfeller store og forurensende diesel- og bensinmotorer. Og med moms blir de plutselig kjempedyre.

Vi gir Trygve Slagsvold Vedum 13 gode grunner til å vente noen år med momsen.

1. Ford F-150 Lightning

USAs mest solgte bil er den svære pickupen Ford F-150. Den har historie helt tilbake til 1940-tallet og har vært storselger i alle tider. Bilen har selvfølgelig firehjulsdrift via en motor på hver aksel. Den minste pakka får 426 hester, mens den største får 563. Begge konfigurasjoner har 1050 Nm i dreiemoment. Den trekker 4.535 kilo.

De har publisert bilder av de første førseriebilene, så produksjonen er i gang.

Standard Range har en EPA-rekkevidde på 370 kilometer EPA, Extended Range har en EPA-rekkevidde på 482 kilometer.

Batteriet tar 150 kW hurtiglading og ombordladeren tar imot 9,6 kW. Men dette er en toveis ombordlader som kan gi fra seg like mye strøm. Ford sier bilen kan forsyne en husstand i omtrent tre dager, og når strømmen er tilbake, lades automatisk bilen opp igjen. I planet har den også en rekke strømuttak til å drive eller lade diverse verktøy med også. Genialt for håndverkere.

I fronten løfter man panseret og hele grillen, slik at man kan laste ting rett inn i et 400 liters bagasjerom.

Interiøret er av typen heavy duty, med kraftige knapper og skikkelig girspak sammen med den stående infotainment-skjermen på 15,5 tommer med volumknapp fra Mustang. Digitalt instrumentpanel er også på plass. Bilen har fire kjøremodus: Normal, Sport, Offroad og Taue-modus.

Billigste versjon vil starte rundt 42.000 dollar, mens Platinium med den største batteripakken vil trolig tangere 90.000 dollar. Bilene bygges allerede i Fords mekka, Dearborn i Michigan.

2. Rivian R1T

Rivian viste for kort tid siden at de har startet produksjonen av pickupen som bygges i Mitsubishis gamle fabrikk i Normal, Illinois. Som alle andre oppstartsfirmaer, har de tatt inn forhåndsbestillinger og til nå er det over 100.000 kunder som har betalt 1.000 dollar for å få seg en.

Prisen for billigste versjon skal være 67.500 dollar. Det er samme pris som en velutstyrt pickup i Norge i dag. Firehjulsdrift fra fire motorer sikrer 750 hestekrefter og 1120 Nm. 0-100 km/t går på tre sekunder og tilhengengervekt på 3,5 for SUV-en og 5 tonn for den halvmeter lengre pickupen, er tall som bør friste.

Rekkevidde med størst batteripakke skal være minst 640 kilometer via batteriet på 180 kWt.

En 15,6 tommer-stor touchscreen-skjerm, som tar opp store deler av dashbordet, samt en 12,3 tommer-skjerm dominerer interiøret. En tredje skjerm på 6,8 tommer bak midtkonsollen er innen rekkevidde for passasjerene.

Den skiller seg klart ut i mengden med en svært spesiell front. Ellers har den mange praktiske løsninger: Elektrisk drevet bakluke, et gedigent rom under baksetene (351 liter) med gjennomlastningsluker på begge sider av bilen, samt et stort bagasjerom på 314 liter under panseret. Det største partytrikset er firehjulsstyring som gjør at den snur rundt sin egen akse eller kan kjøre sidelengs.

3. Tesla Cybertruck

Enten elsker du den, eller så hater du den. Elon Musk fikk i hvert fall hele verden til å sette kaffen i halsen da han viste bilen som selv et barn med blyant og linjal ville klart å tegne.

Som vanlig går han nye veier og viser nye løsninger: Skuddsikkert karosseri i rustfritt stål, selvbærende karosseri med innebygget og praktisk elektrisk drevet cover for lasteplanet som gjør den mer aerodynamisk. Luftfjæringen skal gjøre den bra på veien og i terrenget og som også kan senke bilen så lavt at bakluka blir en påkjøringsrampe for ATV, cross-sykler, gressklippere og alt mulig annet. Interiøret er sporty, men spartansk slik vi er vant med fra Tesla.

Cybertruck kommer i tre ulike versjoner, med tre ulike motorer til henholdsvis 39.900 dollar, 49.900 dollar og 69.900 dollar. For å få firehjulsdrift må du velge den dyreste. Tesla har ikke uttalt seg om hva bilen vil koste i Norge. Vi vet heller ikke når den kommer – for den har blitt utsatt flere ganger.

0-96 km/t vil gjøres mellom 6,5 og spinnville 2,9 sekunder avhengig av modell. Rekkevidden er mellom 400 og 800 kilometer og den trekker mellom 3.400 og 6.350 kilo.

4. Hummer EV

GM ruller nå den elektriske pickupen inn i produksjonslinja og planlegger de første leveransene innen utgangen av året. Det er ikke klart hvor mange biler GM vil produsere, men selskapet sier at de ble utsolgt innen en time etter å ha åpnet opp for reservasjoner av toppmodellen Edition 1.

Den får tre elmotorer med en samlet effekt på 1.000 hestekrefter og 0-100-sprinten for den svære pickup’en skal være rett i overkant av 3 sekunder.

Den kommer i tre versjoner. EV1 er en innstegsmodell med to elmotorer på til sammen 625 hk. Da får den en rekkevidde på 402 kilometer EPA. Startprisen i USA er 80.000 dollar

EV2x får samme motor som i EV2, men rekkevidden er økt til 480 kilometer. EV2x får også adaptiv luftfjæring, som gjør at bilen kan løftes 15 cm. Bakkeklaringen er opptil 40 cm. Den får firehjulsstyringen «CrabWalk». Da kan alle hjulene vris slik at bilen kan flytte seg skrått framover. Prisen for den utgaven er 90.000 dollar.

EV3x har tre elmotorer, minst 480 kilometers rekkevidde og 800 hk. Da starter prisene på 100.000 dollar.

Hummer EV får et 800-voltsystem, slik Porsche Taycan har. Da skal den nye el-pickupen kunne lynlades med opptil 350 kW. Det vil kunne gi 16 mils rekkevidde på bare 10 minutters lading.

GM planlegger å øke produksjonen sakte, og de forventer ikke å komme med innstegsmodellen før i 2024.

5. Vandervall Brawley GTS

Denne terrengbilen er inspirert av buggier, har understell med svært lange bærearmer og 56 cm lang fjæringsvei. Sammen med skyhøy bakkeklaring og fravær av karosserioverheng, gir det gode kår for bra terrengegenskaper. Denne kan jo i prinsipp klatre rett opp en vegg både forover og bakover.

Inspirasjonen må være hentet fra en RC-bil, med et hjul i hvert hjørne. Toppmodellen GTS har hele fire motorer, ikke hjulmontert, men en for hvert hjul. Til sammen har de 404 hestekrefter og minst like viktig i terrenget, 651 Nm i dreiemoment.

Strømmen får de fra en 40- eller 60 kWt stor batteripakke. Det skal gi opp til 322 kilometers EPA rekkevidde. Trolig mye lenger i sakte klatring, hvis det skulle bety noe. Det fortelles lite om hvordan systemene virker. Men med bra elektronikk, som får info fra hjulvinkler, svingradius og helning, vil man kunne få fullt trekk på alle fire hjul, med helt optimal hastighet helt uavhengig av hverandre.

Interiøret er av den enkle typen, men her skal du ikke leke med store skjermer. Isteden har man sett bakover, og her er både ratt og instrumenter inspirert fra 60-tallet. Man har god oversikt fra førerplass takket være halvt glasstak og dørsider i glass. Batteripakken er samlet i en stabel midt i bilen, noe som gir en ganske så høy midtkonsoll, uten noen mulighet for oppbevaring av ting.

6. Bollinger B2

Bollinger (ikke champagne-merket) er en oppstartsbedrift som har en bil å vise. Den vil være tilgjengelig både som pickup og SUV og minner ikke rent lite på den klassiske Land Rover Defender. Dette er en skikkelig terrengbil. Bakkeklaringen kan variere mellom 25 og 51 cm og den kan ta 2.359 kilo nyttelast og trekke 3,4 tonn tilhengervekt. Batteriet er på 120 kWt og vil kunne ta deg 320 kilometer.

Bilen har to elmotorer, en på hver aksel. Maks effekt er 623 hester og hele 905 Nm. Den kaster deg fra 0-100 km/t på brennkvikke 4,5 sekunder. I tillegg har den reduksjonsgir. Bilen er rammebygget og er den eneste bilen vi kjenner til som har gjennomslastingsmulighet gjennom hele bilen, fra frunk til bagasjerom. Prisen er stiv, hele 125.000 dollar.

7. Lordstone Endurance

Lordstone Motores, også fra USA, har ifølge dem selv nok reservasjoner for hele 2021 og 2022. Det er en pickup i segmentet til Ford F-150 Lightning. Den skal ha et 109 kWt batteri som skal kunne klare 402 kilometer etter den amerikanske EPA-standarden. Den tar 11 kW på hjemmelading. 0-96 km/t skal klares på 5,5 sekunder og toppfarta er på 130 km/t.

Den får firehjulsdrift med en motor på hvert hjulnav. Til sammen får den 600 hk. Femseteren kan trekke 3.400 kilo på kroken. Man opererer med 8 års garanti på motor og batteri. Prisen skal havne på rundt 55.000 dollar.

8. Chevrolet Silverado Elecric Pickup

Silverado er en av de viktigste bilene for Chevrolet. I fjor solgte de hele 847.110 biler av typen Silverado og GMC Sierra, i tillegg til 121.248 mellomklasse-pickuper.

Det er ikke sluppet bilder av den elektriske versjonen ennå, men den skal bygges helt fra bunnen av for å være et helelektrisk kjøretøy med ultium-batteri og ny teknologi for drivlinja. Plattformen er forberedt for både forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift, samt firehjulsstyring. Det er også gjort klart for batteripakker med både 400- og 800-volts arkitektur.

Sistnevnte vil kunne lade med 350 kW. Du vil finne batterier fra 50 til 200 kWt. Det siste er foreløpig rekord i elbilverdenen. Det vil gi opp til 644 kilometers EPA rekkevidde og en sprint til 100 km/t rett i overkant av 3 sekunder hvis du ikke har tenkt deg så langt. Ellers vet man lite om bilen foreløpig og man vil trolig ikke se den før tidligst 2024.

9. Atlis XT

Atlis Motor Wehicles kaster seg også på pickup-trenden. De bygger på egen plattform og egne battericeller. De hevder de skal starte produksjon senere i år. Men mest av alt virker det de viser på sin youtube-kanal å være langt fra noen ferdig prototype, langt mindre noe som kan gå i produksjon på lang, lang tid.

De sier dette er en av de mest kapable pickupene som hittil er vist. Det vil tiden vise, for dette segmentet blir tøft. Den får batteripakker med rekkevidde på 48, 64 og 80 mil.

Det minste hurtiglader med 125 kW, det store med 250 kW.

Da kommer Trygve Slagsvold Vedum seg tur-retur gården på Stange til jobben på Stortinget to ganger – og ned til stortingsgarasjen igjen en tredje gang – før han trenger å sette i pluggen.

Planet kan velges i lengde på 2 eller 2,5 meter lengde og kan takle 2.300 kilo. Den får 600 hester på hjula og den billigste vil koste fra 45.000 dollar. Den dyreste vil trolig havne rundt 85.000.

10. Hercules Alpha

Hercules Electric Wehicle ble startet i Detroit desember 2018 og vil også stjele av det enorme pickup-markedet. Hercules Alpha sjokkerer ingen med design, men det er seriøse folk bak prosjektet: CEO, James Breyer, var sjef for drivverksutvikling for Chevrolet Volt/Opel Ampera, så dette kan blir brennhete saker, bokstavelig talt.

De omtaler bilen som hardfør luksus, med riktig bruk av materialer og detaljer. Den vil ha 483 km EPA-rekkevidde, firehjulsdrift og 0-96 km/t skal gå unna på 4 sekunder. Også disse antyder rundt 1.000 hester.

Hercules annonserer at bilen skal komme sommeren 2023. Prisen vet vi ikke noe om, men den kan reserveres for 1.500 dollar.

11. Canoo Electric Pickup

Dette er en moderne tolkning av den hekkmotoriserte dobbeltkabineren fra Volkswagen, med enda flere og smarte løsninger. Den har et bagasjerom i front, skuffer som kan åpnes langs siden på bilen, man kan slå ned lemmene på siden av lasteplanet. Man kan enkelt forlenge lasteplanet, som er 182 cm langt, ved å folde ut sidelemmene og trekke ut et et ekstra gulv der både skiltplate og lys følger med ut. I tillegg har den masse lasteplass på taket.

Og den er langt mer europeisk i størrelsen: Bare 4,67 meter lang, 1,98 bred og 1,92 høy. Akselavstanden er på 2,85 cm. Det antydes batterier på 40, 60 og 90 kWt, med respektive 20-, 30-, og 40 mils rekkevidde. Alle variantene er litt snaue, men batteriteknologien går raskt, så det er lov å håpe at det skjer noe før de planlagte leveransene i begynnelsen av 2023.

Da vil du kunne velge mellom bakhjuldrift eller firehjulsdrift, sistnevnte med solide 600 hk og 746 Nm. Lastekapasiteten er på 800 kilo, så dette er en lettvekter.

12. Alpha Wolf

Alpha Motor Corporation fra California har virkelig fått hjertet til å banke knallhardt, også hos bilentusiaster som ikke nødvendigvis er fan av elektriske løsninger. Det skyldes ene og alene designen. De har blant annet laget et coupéversjon som heter Alpha Ace i flere versjoner. Den ligner utrolig mye på en Fiat 850 fra 60-tallet, som er håret opp med noen ville skjermbreddere og moderne detaljer.

Pickupen Wolf minner om 70-tallets japanske pickuper, særlig versjonen med to dører. Men de har designet den som dobbeltkabineren Wolf+, også. Denne skal ikke tømme lommeboka, heller. Prisen på den 4,7 meter lange pickupen starter på 36.000 dollar.

Den kommer utrolig nok med forhjulsdrift, men heldigvis også som firehjulstrekker. Batteriet som vil være et sted mellom 75 og 85 kWt, skal kunne ta deg opp til 442 kilometer. 0-100 skal klares på 6,2 sekunder.

13. Fisker Alaska

Dette er kanskje den tøffeste pickupen av de alle. Designen er basert på SUV-en Ocean, men er kappet bak baksetene og har en rimelig heftig og sporty design. Er det en vår nye minister vil kjøre, så er det denne.

Foreløpig er det bare en skisse og strengt tatt virker SUVen Oean langt ute i det blå, også. Men det er lov å håpe at momsen trekker ut så lenge at den kommer i produksjon og er mulig å kjøpe.