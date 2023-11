Også elbiler kan trenge understellsbehandling: Bare to av ti beskytter bilen mot rust

UTRUSTET MOT RUST?: Bare et fåtall eiere sjekker rutinemessig om bilen trenger understellsbehandling, viser en ny undersøkelse. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

– Også elbiler trenger understellsbehandling mot rust med noen års mellomrom, sier bransjeleder.

Bare to av ti eiere passer på at bilen er beskyttet mot rust, viser en ny undersøkelse.

Dette skriver Autobransjens leverandørforening i en pressemelding.

Videre melder de at undersøkelsen viser at 27 prosent regner med at serviceverkstedet de benytter følger tilstrekkelig med på dette, ifølge undersøkelsen som er utført av YouGov for ABL.

– Negativt både miljømessig og økonomisk

Dessuten tror åtte prosent at moderne biler er tilstrekkelig og varig beskyttet mot rust fra fabrikkens side.

– Begge deler er feil. Alle biler, også elbiler, trenger understellsbehandling mot rust med noen års mellomrom. Behovet for dette blir ikke kontrollert ved en vanlig intervallservice, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Om lag tre av ti oppgir i undersøkelsen at de ikke har rettet noen oppmerksomhet mot behovet for understellsbehandling i det hele tatt.

– Tallene tyder på at rustutviklingen får gå sin gang i de fleste norske biler. Det forkorter levetiden, og er dermed både økonomisk og miljømessig svært negativt, sier Hansen.

Dårlig kommunisert behov

Her skal vi for ordens skyld minne om foreningen Hansen leder, representerer selskaper som tjener på at folk koster på seg rustbehandling og annet bilstell, men det betyr ikke at han ikke har et poeng.

At eierne selv må ta aktivt grep for å beskytte bilen mot rust er dårlig kommunisert, mener Øystein Faugli, daglig leder i Slitu Karosseriverksted AS.

– Bileiere som av og til kikker etter rust, ser nok primært på lakken. Understellet sjekkes ikke, og er på nyere biler dessuten som regel skjult bak en bunnplate som aldri tas av, sier Faugli.

Han er redd for at mange feilaktig tror at slike plater beskytter mot rust, mens de egentlig snarere kan bidra til å tildekke problemene.

Eldre bileiere mer årvåkne

Mange av bilene som Fauglis verksted får inn, er allerede angrepet, og trenger omfattende behandling.

– Vi må oftere enn før gå veien om sandblåsing og mye grunnarbeid før vi påfører et effektivt antirustmiddel. Jo lenger tid rusten har fått tære på understellet, desto større blir jobben.

Ifølge undersøkelsen fra ABL varierer årvåkenheten knyttet til rust betydelig med eierens alder:

Eldre bilister sørger oftest for rutinemessig oppfølging, mens de yngre er mindre bevisste. Aldersgruppen 30 til 39 år ligger helt i bunnen av skalaen.

– Det stemmer bra med våre erfaringer. De yngste eierne kommer sjelden til oss, og den første familiebilen deres ruster gjerne opp for dem. Men mange lærer av en slik erfaring, og de tar ofte bedre vare på bil nummer to, sier Øystein Faugli.