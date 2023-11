Parkering for elbil

Mange fartssyndere har ikke fått med seg at Utrykningspolitiet tester elektrisk: Kniper råkjørere med sivile elbiler

UP TESTER UT DISSE: Elbilene som Utrykningspolitiet (UP) nå har testet ut i tjeneste i ett års tid, er modellene Kia EV6 og BMW i4. Foto: Haakon Stensrud / Politiet

UP-sjef Knut Smedsrud forteller at mange bilførere som stoppes blir overrasket over å bli hanket inn av en elbil.

Smedsrud sier til Politiforum at mange blir overrasket når de innser at politiet kommer etter dem i elbil på motorveien:

– Mange har fått seg en overraskelse når det er en elbil som har stoppet dem. Mange som har raske biler tester om vi følger etter. Og når vi gjør det, unnskylder de seg med at de ikke visste at politiet har elbiler.

Positive erfaringer

Det er første gang Utrykningspolitiet (UP) bruker elektriske biler til denne typen tjeneste.

I omtrent ett år har UP, i samarbeid med Politiets Fellestjenester (PFT), testet ut to elbiler i tjeneste som videobiler. Med sitt videoutstyr dokumenterer elbilene både farlig trafikkadferd og førere som er for ivrige på gassen.

Elbil.no har tidligere skrevet flere saker om elbiler i politiet, som så langt har vært av svært begrenset omfang, men Politiets Fellestjenester har fortalt at dette testes ut blant annet på sivile tjenestebiler.

KIA EV6: Modellen UP har testet har en rekkevidde på inntil 528 kilometer. Her er bilen under uttesting på bane. Foto: Haakon Stensrud / Politiet

Nå skal erfaringene etter testingen av de to sivile UP-bilene evalueres.

– Tilbakemeldingene fra mannskapene er veldig positive. Elbilene er et godt redskap fordi de kan kjøre i høyere hastighet enn våre øvrige biler, og så er det uvant for publikum at vi kjører elektriske biler. Mange har en falsk trygghet fordi de tror politiet kun kjører svarte BMW-er, men nå har vi også elbiler, sier Smedsrud til Politiforum.

– Flere vil bli elektriske etter hvert

Rekkevidden er en viktig del av testingen, og så langt har UP løst dette ved at bilene er fulladet hver morgen. Deretter vil hvor mye bilene kjøres i løpet av dagen, påvirke det videre behovet.

Smedsrud forteller at de forsøker å ha minimum femti prosent batterikapasitet i tilfelle bilene må legge seg på hjul. Noen politibetjenter velger også å lade bilene en ekstra gang midt på dagen.

Bilene er kun testet på det sentrale Østlandet. Det vil si at det er noen værtyper bilene ikke har prøvd seg på enda.

– Nå må det også sies at elbiler er veldig følsomme for lave temperaturer og dårlige kjøreforhold, og vi har ikke testet dem noe særlig på vinterføre ennå, sier Smedsrud til Politiforum.

– Jeg ser for meg at flere og flere av våre biler kommer til å bli elektriske etter hvert. Vi har nesten bare elbiler som administrative biler. Det handler om å komme i gang og gjøre seg erfaringer med det, fortsetter han.

PÅ GLATTISEN: BMW beskriver i4 som sin mest sportslige elbil, med 550 hestekrefter som lar den gjøre unna 0-100 km/t på 3,9 sekunder. Foto: Haakon Stensrud / Politiet

Skal i operativ tjeneste allerede i år

Det er Politiets Fellestjenester som eier bilene som fortsatt testes ut.

Men UP-sjefen forteller Politiforum at planen er at UP skal kjøpe ut og overta en av disse når evalueringen er ferdig.

Prosjektlederen Anders Krakk Sundet i PFT, forteller Politiforum at bilene har vært gjennom en rekke tekniske tester.

– Det har vært en vellykket testing som har gitt nyttig informasjon, og bilene skal over i operativ drift i løpet av høsten, sier han.