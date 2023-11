Parkering for elbil

Testes ut i Vestfold og Telemark: Er dette verdens første elektriske brøytebil?

KLAR TIL UTTESTING: Veidekke har fått den første elektriske brøytebilen i Norge. Den nye Scania 25P-en skal brukes på Europa- og Riksveiene i Vestfold og Telemark. Alle foto: Scania

– Det er veldig mange som synser mye om brøyting og elektrisk lastebil. Det er ingen som faktisk har prøvd.

Det sier Anders Skredshol, maskinansvarlig i drifts- og vedlikeholdsavdelingen til Veidekke.

– Derfor vil vi prøve å finne ut hvor mye ekstra energi det går når plogen settes i bakken og fylles med snø, fortsetter Skredshol.

Men ingen som har prøvd, altså? Tja, kanskje ikke med elektrisk lastebil som drivkraft for plogen – men hva med elsykkel? Sjekk ut denne saken:

Skal høste erfaringer

Den nye lastebilen skal brukes for å høste erfaringer og kunnskap om hvordan en elektrisk lastebil faktisk virker på vintervedlikehold av veiene.

Den nye elektriske Scania 25P-krokbilen er bygd for å kunne brukes på alle typer veivedlikehold. Den har brøyteplate i front, og det er hydraulikk for å strø, sette brøytestikker og kranflak, for å nevne noe.

Veidekke startet 1. september på en ny driftskontrakt for de neste fem årene på riks- og Europaveiene i Vestfold og Telemark. Denne kontrakten er definert som en utviklingskontrakt hvor mye løsninger og teknologi kan prøves ut.

Men den elektriske Scaniaen hadde Veidekke bestilt lenge før de fikk tildelt Vestfold og Telemark-kontrakten fra Statens vegvesen.

– At vi skal prøve og teste denne bilen på denne kontrakten har vi bli enige med byggherren om etter kontraktinngåelsen, sier Skredshol i Veidekke og refererer med det til Statens vegvesen.

HØSTER TIL VINTEREN: Altså erfaringer. Med den nye elektriske lastebilen vil Veidekke og byggherre Statens vegvesen høste erfaringer på hvordan en slik bil fungerer på brøyting. Den vil etter hvert bli å se på E18.

Skal både strø og brøyte

Den nye el-lastebilen skal ikke settes rett inn for å være hovedbrøytebilen i toget som brøyter E18 i de to fylkene. Veidekke vil ha en mer forsiktig start hvor de skal prøve seg frem på mindre veier først.

De har valgt å utstyre bilen med en litt smalere og lettere plog enn det de andre brøytebilene på kontrakten vil gå med.

Bilen er klargjort for å kunne bruke strøer, men til å begynne med vil den gå som en ren brøytebil.

Mange skeptikere har stilt spørsmål om hvor langt du faktisk kan brøyte med dagens elektriske lastebiler. En faktor som taler til elbrøytebilens fordel, er at farten under brøyting er betydelig lavere enn ved landeveiskjøring, og det øker rekkevidden.

Nettopp slike ting er det Veidekke vil finne ut av.

Evalueres fortløpende

Det er svenske Joab som har levert påbygget på den nye elektriske Veidekke-bilen. Krokpåbygget er Joabs EcoDrive LA 21.

Dette er en standard krok med lavt energiforbruk som også brukes på dieselbiler og som er montert på flere elektriske lastebiler.

BRØYTEPIONERER: Maskinansvarlig i Veidekke Anders Skredshol overtok bilen fra selger Ståle Aas i Norsk Scnaia sammen med kollegane Kai Røland og Bjørn Rødland.

Det er også Joab som har levert den elektriske hydraulikkpumpen og styresystemet som forsyner både krokpåbygget og brøyteskjæret med olje.

Veidekke har spesialutstyr for å sette brøytestikker, og de har et kranflak som skal brukes på bilen. Til kranflaket har de også en tilpasset personkurv.

Det spesielle med denne krokløsningen er at selve pumpen er plassert inne i hydraulikktanken.

Til den nye kontrakten i Vestfold har Veidekke også kjøpt lastebiler på gass. Totalt er det fire biler som skal brukes, og to av dem skal kjøre på komprimert gass, mens de to siste skal kjøre på flytende biogass.

For fortløpende å kunne evaluere bruken og driften av den elektriske brøytebilen er det satt ned en gruppe. Den består av Veidekke med sammen Statens vegvesen og leverandørene Scania og Joab.