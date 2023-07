Frauscher X Porsche 858 Fantom Air: Batteri og motor fra Porsche Macan

UTSLIPPSFRI MORO: Porsche bygger båt sammen med Frauscher Bootswerft.

Du har ikke hørt om Frauscher, du heller? De lager superluksuriøse båter og nå skal de lage en elektrisk versjon med vitale deler fra Porsches kommende elbil-modell.

Det er ikke noe nytt med samarbeid mellom båt- og bilbransje.

Du finner en og annen klassisk Riva med Lamborghini-logo og Riva har faktisk laget en egen båt med Scuderia Ferrari, rød selvsagt, med den gule logoen på siden av båten.

Brabus har i flere år fått finske Axopar til å bygge sine båter for seg, med Brabus sine lakkalternativer og detaljer.

Svenske Candela har også inngått en avtale med Polestar om leveranse av batterier til sin elektriske hydrofoil-båt, og er straks ute med en egen Polestar-versjon som når den er helt klar skal komme med gule «vinger»:

Luksus

Nå er det Porsches tur.

En titt inne på frauscherboats.com får både øyne og muligens tenner til å løpe i vann. De bygger superluksusbåter med særegen design i størrelser fra 24 til 46 fot.

Det dreier seg om innenbordsmotorer og heftige solsenger. Båtprodusenten har holdt på siden 1927 og har faktisk bygget elektriske båter siden 1955.

I dag har de fem elektriske båtmodeller i sortimentet.

«PRØVEFLYVNING TIL SJØS: Se video fra da elbil.no testet Candelas hydrofoilbåt-samarbeid med Polestar i sommer. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Går sakte

Til nå har de brukt pakker på to eller fire litium-batterier på seks kWt her, eller et eller to 40 kWt-batterier fra BMW i3.

De eksisterende elbåtene har hatt maksfart på mellom 12 og 48 km/t, (6 og 25 knop), avhengig av modell og batteripakker.

Motoreffekten har ligget mellom 4,3 kW (5,8 hk) og 110 kW (150 hk), og rekkevidden har variert mellom 35 og 110 km ved marsjfart på 10 km/t – så på mange måter er det lite revolusjonerende teknologi å spore fra Frauscher.

I hvert fall sammenlignet med det vi har sett hos svenske Candela.

Porsche-båten

Men vi får se om det kan bli endring på det nå.

Det 8,6 meter/27 fot lange skroget er basert på senterkonsollbåten Fantom Air, som i fossilversjon tilbys med 320 – 430 hk.

Nå får den endelig en skikkelig batteripakke på 100 kWt.

Og ikke minst lader den lynraskt med 800 volt arkitektur, og benytter seg av Porsches styreenhet for å få maksimalt ut av batteriet.

400 hester?

Det sies at også motoren skal stamme fra Macan. Vi har ikke informasjon om hvor sterke Porsches to motorer er hver for seg.

Trolig er den bakre sterkere enn den fremre. Hvilke av de to motorene som vil bli brukt, er heller ikke opplyst.

Macan kommer trolig i like mange versjoner som Taycan, det vil si flere effektvarianter, med samme motor som utgangspunkt.

Men foreløpig er det eneste sifferet som er oppgitt hos Porsche en samlet effekt på 603 hester og 737 Nm i dreiemoment.

Da kan vi i så fall regne med rundt 400 hester i båten, noe den også bør ha, med tanke på størrelsen.

På selskapets andre båter er motoren plassert i dørken, ikke under vann, som hos Candela.

Frauscher viser ikke hva slags løsning de har gått for her, men opplevelsen blir uansett stillere enn det fossile alternativet.

Det er ikke mange som får oppleve Frauscher x Porsche 850 Fantom Air.

Kun 25 eksemplarer skal bygges, i hvert fall i første omgang.