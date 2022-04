Test: Maxus Euniq5: Bedre rekkevidde, men du må ofre noe

Maxus Euniq5 har endelig fått bedre rekkevidde, men nå er det bare plass til seks.

Da Maxus Euniq5 kom på markedet i 2020, fantes det ikke noen billigere elbil som kunne frakte sju personer. Men den hadde ett problem: WLTP- rekkevidden var bare på 250 kilometer. Med full bil vinterstid, var man fort nede på halvparten av det igjen.

Dette er sannsynligvis hovedårsaken til at det bare er solgt 326 stykker av den som varebil i tillegg til 65 personbiler.

KASSE: Stort karosseri og små 17-tommers hjul gir et litt eiendommelig utseende. Mørke glass og en front som ikke minner rent lite om Peugeot hever inntrykket.

Innfrir rekkeviddeanslaget

Det kan det bli en endring på nå. Batterikapasiteten er nemlig økt fra netto 52,5 til 70 kWt. Da øker rekkevidden til noe mer hyggelige 345 kilometer.

KONGE: Benken med tre seter er erstattet av to kapteinsstoler med armlene. De lengste ville ønsket tilt i fremkant, ellers er plassen god nok til voksne.

Den svære bilen klarer seg faktisk med 20,3 kWt per 100 km når vi tar den med på vår faste testrunde en varm vårdag (mellom 7 og 11 grader), og vi ligger an til å kunne kjøre nettopp 344 kilometer med dette kjøremønsteret. Det vil være til stor nytte for mange.

På motorveitesten bruker den 21 kWt per 100 km samme dag – en overraskende liten økning fra landeveisrunden.

Den tar imot 7,2 kW på hjemmelader, det holder for de aller fleste, men importøren har sluttet å oppgi maks ladehastighet. Nå sier de heller fra 30-80 prosent på 30 minutter.

Vi kan slå fast at opplevelsen på Euniq5 og 6 er omtrent identisk. Den ligger og lader mellom 60 og 70 kW helt fra start, og kommer ikke med noe dropp før den nærmer seg 80 prosent batterikapasitet.

Det er langt fra det beste vi har sett, men ligger på nivå med hvordan vi opplever de største konkurrentene. Sjekk kurve og tabell nederst i saken.

VIFTE: Man finner både strøm, vifteregulering og koppholdere i midtkonsollen.

Skår i gleden

Men det er et skår i gleden: Det større batteriet gjør bilen 40 kilo tyngre og det er ikke heldig for en bil som ikke hadde lovlig nyttelast igjen dersom du puttet sju voksne i den.

Løsningen er blitt å fjerne ett av setene. Nå er det blitt en seksseter i konfigurasjonen 2+2+2. Bra nok for mange, men ikke for alle.

BRUKBAR PLASS: Vi får plass til to store kofferter selv når alle setene er i bruk, men lovlig nyttelast er såpass lav at du faktisk kommer i minus med seks personer i bilen som alle veier 75 kilo eller mer.

Man har fortsatt det store bagasjerommet som seksseter, men man får ikke slått ned seteryggene på andre rad. Det er en ulempe dersom man vil ha med seg mye innimellom. Sjuseteren, derimot, har denne muligheten – selv om heller ikke den får helt flatt gulv når setene legges ned. Ta en titt på videoen øverst i saken, så ser du forskjellene.

MODERAT: Det er få sjusetere som tilbyr enormt med plass med alle setene i bruk.

Oppgradert

Siden vi kjørte den sist, har den fått noen oppdateringer innvendig. Instrumentpanelet er heldigvis blitt digitalt og man har to visninger. Jeg liker den klassiske. Kjørecomputeren viser nå alt du trenger.

ISOPOR: Det er rom under gulvet, men det er for lite til å få plass til ladekabelen.

Designen på multimediaskjermen er også blitt bedre, selv om ikke alt er like intuitivt. Men det gjelder mange bilmerker. Euniq5 mangler navigasjon og radiosignalene er såpass dårlige at man fort ender med å høre på radio eller musikk via mobilen.

Da er det fint at den har Apple Carplay, selv om den må kobles til med ledning. Lading av mobilen kan derimot gjøres trådløst.

BURDE VÆRT FRUNK. Det er god plass under panseret, men det har man valgt å ikke bruke. Sjekk filmen og se hva vi fikk plass til.

Girspaken er flyttet opp til egen stilk på rattstammen, akkurat som Tesla og Mercedes, så hele midtkonsollen er blitt mer praktisk. Vi finner fortsatt knapper for de nyttigste funksjonene, også for klima, selv om akkurat den løsningen var bedre på den utgående modellen.

RYDDIG: Euniq5 er oppgradert innvendig med digitalt instrumentpanel, annen design på multimediaskjemen og mer praktisk midtkonsoll.

Slik sitter vi

Sjåføren har seksveis elektrisk justerbart sete som kunne hatt større variasjon på innstillingene. Passasjeren foran har fireveis justering, altså ingen høydejustering. Rattet kan ikke trekkes mot kroppen, så sittestillingen kunne også vært bedre.

ELEKTRISK: Setene er elektrisk justerbare, men man skulle ønske større utslag på bevegelsene. Kun førersetet er høydejusterbart. Rattet kan bare justeres opp og ned.

De to på midtrekka sitter i hver sin kapteinsstol med armlener. Plassen er tilnærmet enorm, med god takhøyde og et panorama glasstak som kan åpnes. Det gir mer romfølelse. Ulempen er trykkbølger gjennom kupeen dersom du åpner det helt opp.

BEDRE: Med digitale målere fulgte det også med en langt bedre kjørecomputer.

Bakerst er det to nedfellbare seter, som – litt uvanlig – er delt i en 40/60-løsning. Adkomsten går mellom de to kapteinsstolene og er hakket mindre komplisert enn på sjuseteren, der man bare kan gå inn på passasjersiden.

Med litt godvilje fra dem som sitter i de to fremste radene, kan faktisk seks storvokste fraktes i bilen – selv om de bakerste aldri har et snev av lårstøtte fordi man mangler en skikkelig fotbrønn.

360: Man får faktisk 360 graders kamera som standardutstyr.

Kjører ok

Vi ble relativt skuffet over kjørekomforten i SUV-en Euniq6. Euniq5 er et langt hyggeligere bekjentskap. Den ligger flatere på veien, dempingen og generell komfort er bedre. Støydempingen er som forventet for prisklassen.

Derimot er vi ikke superimponert over den adaptive fartsholderen. Den er av den engstelige typen som bremser opp for det meste, blant annet dersom biler passerer og legger seg inn foran på motorvei.

Den tar ikke hensyn til at bilen foran kjører fortere og bremser kraftig ned. Den er også følsom for svinger og senker hastigheten unaturlig mye, selv på motorvei.

Sikkerhetsnivået er også noe begrenset. Euniq5 har for eksempel ikke aktiv filholder.

Arge konkurrenter

Euniq5 gir mye bil for pengene, men har kraftig konkurranse fra firlingene Peugeot e-Rifter, Citroen ë-Berlingo, Opel Combo-e Life og Toyota Proace City Verso.

Selv topputstyrte versjoner av disse bilene er billigere enn Maxusen, kan trekke mer på kroken, ha mer på taket og har mer gjennomtenkte løsninger.

Blant annet kan du ta ut de to bakerste setene, folde midtbenken ned i gulvet og få en fullverdig varebil. Legger du ned passasjersetet foran, får du 4000 liter lasterom. De kan riktignok ikke tilby samme rekkevidde og har mindre plass med setene i bruk.

SNODIG: Den ser enorm ut, litt på grunn av 17-tommers hjul, som blir seende litt puslete ut.

