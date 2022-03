Regjeringens ladestrategi: Ber om mer enn dobbelt så mange hurtigladere innen 2025

Statens egne eksperter mener det trengs 5000 nye hurtigladere allerede i 2025. I tillegg pekes det på hvor komplisert dagens betalingsløsninger er.

I dag kom første del av arbeidet med regjeringens ladestrategi på plass ved at Statens vegvesen og Miljødirektoratet leverte faggrunnlaget til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

– På vegne av våre medlemmer har vi i mange år etterlyst en plan for å sikre nok utbygging av ladere til alle de nye elbilene og få på plass enklere betalingsløsninger. Det solide faggrunnlaget som i dag ble lagt frem er et fantastisk første gjennomslag for vårt iherdige arbeid på vegne av norske elbilister, konstaterer Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Regjeringen har i sin plattform forpliktet seg til å legge frem en ladestrategi i 2022.

Trenger 5000 flere hurtigladere allerede i 2025

Fagetatene anslår at det i 2030 vil være rundt to millioner elektriske person- og varebiler på norske veier, mot dagens 470 000. I tillegg vil det være rundt 2000 elektriske langdistansebusser og 23.000 ellastebiler.

– Fagetatene peker på at Norge må bygge nesten 5000 hurtigladere innen utgangen av 2025, og i tillegg starte med å planlegge for lading av tungtransport. Dette viser hvilken formidabel utbygging som må gjøres i årene som kommer for å klare å kutte klimagassutslipp slik vi har planlagt, sier Unni Berge.

I dag er det i overkant av 4000 hurtigladere i Norge. Fagetatene legger til grunn at man bør ha rundt 125 elbiler per hurtiglader i 2025 og 175 elbiler per hurtiglader i 2030.

Det betyr at man trenger cirka 9000 hurtigladere i 2025 og 11.000 i 2030. I tillegg trenger man rundt 1500–2000 ladere til tunge kjøretøy i 2030.

– Vi ønsker å gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger, Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer. I Norge står veitrafikken for nær 20 prosent av Norges utslipp, og det er vi nødt til å gjøre noe med, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Elbiler er en del av løsningen. Derfor skal vi legge til rette for flere og bedre ladestasjoner. Når vi nå har fått kunnskapsgrunnlaget fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet, er vi ett skritt nærmere å få på plass en helhetlig ladestrategi for hele landet, legger han til.

Forventer løsninger for enklere lading

Ladestrategien skal også bidra til å få på plass enklere betalingsløsninger for lading. Det slår bestillingen fra Stortinget fast. Fagetatene peker på at systemene for betaling i dag oppleves som kompliserte av mange elbilister.

– I dag forventes det at elbilistene laster ned en haug med ulike apper og inngår kundeforhold for å kunne lade. Nå forventer vi at regjeringen bidrar til at ladebransjen blir mer forbrukervennlig. Det må gå an å enkelt kunne lade uten å opprette mange ulike kundeforhold, og kontaktløs kortbetaling må komme på plass, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

I den store spørreundersøkelsen Elbilisten 2021 sier 75 prosent av elbilistene at det er for komplisert med så mange ladeoperatører og apper. 88 prosent av elbilister ønsker seg en enklere betalingsløsning for hurtiglading som fungerer på tvers av alle ladeoperatører. Og 71 prosent av elbilistene mener man bør kunne betale med betalingskort direkte på laderen.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er lite imponert over denne holdningen, og har flere ganger tatt til orde for at det må bli mulig å betale med kort uten å måtte gå veien via en app eller nettside.

– Vi betaler med kort for absolutt alt annet i samfunnet, hvorfor skal lading være unntaket, spør hun.