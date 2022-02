Ionity-topp om kortbetaling på ladestasjonene: – Dumt å kjøre etter bakspeilene

LUNKEN: Ionitys sjef i nordvest-Europa, Jan Haugen Ihle, tror ikke at kortbetaling ved ladestolpene tilhører fremtiden.

De ulike hurtigladeoperatørene er fremdeles lunkne til kortløsninger ved ladestasjonene – med to unntak.

– Ønsker man flere ladere, eller ønsker man kortbetaling?

Mannen bak det retoriske spørsmålet heter Jan Haugen Ihle, og er hurtigladeoperatøren Ionitys leder i nordvest-Europa.

– Det koster penger, følger han raskt opp, før han presiserer at det viktigste argumentet mot å investere i kortløsninger ved ladestolpene nå, er at det er lite fremtidsrettet.

– Plug & charge kommer for fullt nå, og da er ikke kortbetaling fremtiden, sier Ihle.

Han trekker en analogi:

– For ti år siden var det nesten ingen som etterspurte elbiler, men nå vil alle ha det.

Han tror den samme effekten vil gjøre seg gjeldende for plug & charge.

– Da er det dumt å kjøre etter bakspeilene, sier Ihle.

– Men vi ser på mellomløsninger. For eksempel er det mulig å betale med Apple Pay, legger han til.

NULL BANKKORT: Biler til lading på Ionitys stasjon på Gol under Elbilforeningens vintertest tidligere i år. Foto: Jamieson Pothecary

For ordens skyld: Plug & charge, eller plugg og lad, om du vil, innebærer noe forenklet at hurtigladeren kjenner igjen kjøretøyet og at lading starter automatisk når kontakten plugges i.

Tesla tilbyr allerede plug & charge gjennom sin egen løsning.

De øvrige bilprodusentene ligger et lite stykke bak, og de fleste fortåsegpåerne mener en standardisert løsning ligger noen år frem i tid. Det diskuteres blant annet hvilken av aktørene som skal «eie» kunden, et annet tema er datasikkerhet.

I og utenfor Ladeklubben

Mer oversiktlige prismodeller og muligheter for kortbetaling er blant gjengangerne når elbilister blir spurt om hva de savner i forbindelse med hurtiglading.

I tillegg kompliseres ting ved at operatørene har ulik tilnærming til om nettet deres skal være åpent, slik at andre kan begynte seg av infrastrukturen for å tilby ladetjenester (såkalt roaming).

Recharge, Kople og Ionity lar for eksempel andre benytte seg av sitt nett, mens Mer, Cirkle K og Eviny vil ha ladekundene for seg selv.

I Elbilforeningens nye medlemsfordel, Ladeklubben, er derfor de tre førstnevnte på plass, mens de tre siste foreløpig glimrer med sitt fravær.

20.000 av Norsk elbilforenings over 100.000 medlemmer inviteres i disse dager til å teste ut den nye blå ladebrikken som alle medlemmene etter hvert vil motta i posten.

– Målet er å gjøre det enklere for deg å hurtiglade når du er på farten, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Circle K og Recharge mot strømmen

Vi har gått runden med de største hurtigladeoperatørene, og samtidig kartlagt hvilke prismodeller og betalingsløsninger de tilbyr. Du finner en oversikt i faktaboksen nederst i artikkelen.

Mens de fleste, i likhet med Ionity, er skeptiske, opplyser Circle K at selskapet er i ferd med å pilotere en løsning for kortbetaling ved ladestolpene.

– Vi vil komme med ytterligere forbedring av kundereisen i tiden som kommer, lover selskapets leder for offentlig lading, Maria Estenstad Friis.

Også Recharge utreder en kortløsning i samarbeid med sine partnere.

– Vi jobber med flere drop-in-løsninger, og vil også pilotere løsninger for kortlesere før sommeren. Vi tilbyr også drop-in-betaling via SMS, sier kommunikasjonssjef Elise Thorvaldsen i Recharge.

Dropper kort ved drop in

Statkraft-eide Mer kom nylig med nyheten om at de åpner for betaling med Vipps, som den første i Norge. Kortterminal på ladestasjonene er derimot ikke aktuelt.

– Vi i Mer tror ikke at fysiske kortterminaler på ladestasjonene er fremtiden. Vi har troen på at fremtidens betalingsløsninger vil gjennomføres med mobilen, slik at man slipper å ha med seg kortene, sier leder for offentlig lading i Mer, Malene Brøvig.

Eviny, med Statkraft og Bergen kommune som de største eierne, er etter eget utsagn landets største operatør av lynladere. Rask betaling med kort for drop in-kunder er imidlertid ikke på agendaen.

– Appen er i hovedfokus hos oss. Her kan vi gi kundene full kontroll og den beste ladeopplevelsen. I tillegg er det mange som har registrert RFID-brikke hos oss for å få en enda raskere start på ladingen. Vi kommer også med en ny drop-in løsning om kort tid, sier leder for hurtiglading i Eviny, divisjonssjef Odd Olaf Askeland.

Kople-sjef Joar Taraldsten Brunes tror veien til en enklere ladeopplevelse ligger i å la kunden selv velge ladetjeneste og format man benytter til å lade, og at kortleser ved stolpene ikke representerer fremtiden.

– Det utvikles stadig bedre løsninger, og de største aktørene innen betalingsløsninger og betalingsformidling mener selv at bruk av kort som betalingsmiddel forsvinner.

Kople fikk forøvrig inn investeringsfondet Cube III som største eier ved siden av Ringerikskraft tidligere i vinter. Cube har forpliktet seg til å tilføre Kople 390 millioner kroner over en fireåresperiode, og dermed legge til rette for at selskapet kan nå sine vekstambisjoner. Du kan lese mer om dette i artikkelen under:

Venter spent på ny ladestrategi

Norsk elbilforening har flere ganger tatt til orde for at operatørene må tilby kortbetaling ved ladestasjonene og at de fremstår som minimonopolister der kundene blir låst til deres egne løsninger.

– Vi betaler med kort for absolutt alt annet i samfunnet, hvorfor skal lading være unntaket? spør Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu.

Elbilforeningens egen spørreundersøkelse, «Elbilisten», viser at kortbetaling er etterspurt blant medlemmene og Bu synes det er rart at ladeoperatørene ikke viser større iver etter å tilfredsstille kundenes krav.

Hun tror regjeringen kommer til å pålegge operatørene å tilby kortløsninger i sin ladestrategi som skal legges frem for Stortinget i løpet av året.

I faktaboksen under finner du en oversikt over antall ladestsjoner og ladere aktørene som er nevnt i denne saken har per i dag. I tillegg har vi hentet ut info om betalingsløsning, prismodell og hvordan det informeres om ladeprisen:

Tesla 86 ladestasjoner: Seks hurtigladere/1192 lynladere Betalingsløsning: Kortbetaling via app Prismodell: Per kWt. Straffegebyr på ti kroner per minutt hvis kjøretøyet blir stående ved stolpen uten å lade. Prisinfo: I appen. Recharge 345 ladestasjoner: 700 hurtigladere/167 lynladere Betalingsløsning: Med kort via nett/app hos tredjepartsleverandører. Drop in-betaling via SMS og QR-kode. Prismodell: Varier mellom samarbeidspartnerne. Recharge har ingen egne sluttkunder. Prisinfo: Står i leverandørens app eller i webløsningen når det betales med kort på nett. Ser på muligheter for å gjøre drop-in prisen mer tilgjengelig. Mer 256 ladestasjoner: 444 hurtigladere/277 lynladere Betalingsløsning: Med kort via nettside/app. Drop in-betaling med Vipps. Prismodell: Kombinerer minuttpris med pris per kWt. Prisinfo: Via hjemmeside, app og per sms. Ved overgang til ny hardware vil det også bli mulig å vise pris direkte i laderens display. Eviny 146 ladestasjoner: 256 hurtigladere/423 lynladere. Betalingsløsning: Med kort via app. RFID-brikke. Prismodell: Kombinerer minuttpris med pris per kWt. Prisinfo: Finnes i appen. Samme pris for lyn- og hurtiglader. Cirkle K 59 ladestasjoner: 138 hurtigladere/143 lynladere Betalingsløsning: Kortbetaling via app, RFID-brikke, QR-kode ved drop in. Kunder med firmakort kan «tæppe» kortet på laderen. Piloterer kortløsning også for andre. Prismodell: Per kWt. Prisinfo: På nett og i app. Kople 28 ladestasjoner: 64 hurtigladere/65 lynladere. Betalingsløsning: Via app eller ladebrikke fra Kople eller noen av partnerne. Drop in ved kortbetaling på nett. Prismodell: Minuttpris kombinert med pris per kWt på dagtid. Ingen minuttpris mellom kl. 22 og 08. Prisinfo: Lenke til ladepriser finnes på alle ladestasjoner, men sier det er enklest å følge med via app. Ionity 21 ladestasjoner: 48 lynladere Betalingsløsning: Med kort via app/nett hos Ionity eller partnerleverandører. Drop in med Apple Pay. Prismodell: Per kWt i kombinasjon med abonnement. Prisinfo: Drop in-pris på laderens skjerm. I app ved partneravtaler.