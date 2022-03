Elbilforeningens ladeklubb: – Billigere enn drop-in prisene Recharge selv bruker

BLÅ LADING: Den blå ladebrikken fra Ladeklubben kan foreløpig brukes på over 1100 hurtigladere i Norge fra Recharge, Kople, Ionity og Powered by E.ON Drive & Clever.

Med Ladeklubben fra Elbilforeningen betaler du kun per kilowattime hos Recharge.

For ferske elbilister som er vant med literpriser på bensin og diesel, er det vanskelig å skjønne prisene på lading.

– Elbilforeningen mener at pris per kWt du lader må bli standard. Slik blir det enklere å sammenligne prisene mellom de ulike selskapene og prisene blir mer rettferdige utfra hvilken bil du kjører, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I dag er det kun én leverandør som fremdeles står fast på minuttprising, nemlig Recharge (tidligere Fortum Charge & Drive).

I forbindelse med at Elbilforeningen i disse dager ruller ut Ladeklubben, en tilgangs- og betalingsløsning for enklere lading med blant andre Recharge, innføres det kWt-pris på alle Recharges ladepunkter. Per nå koster det tre kroner per kWt for normallading med inntil 22 kW effekt, og fem kroner per kWt for lyn- og hurtiglading.

– Dette er billigere enn drop-in prisene Recharge selv bruker, sier Snorre Sletvold, prosjektleder for Ladeklubben i Norsk elbilforening.

Et utvalg av Elbilforeningen-medlemmer har allerede fått Ladeklubbens blå ladebrikke. I løpet av våren vil resten av foreningens medlemmer få tilsendt den samme brikken.

Fra én hurtiglader på Vestlandet til 4300 over hele Norge

Mye har skjedd med elbilutviklingen og lademarkedet 2011. Da lanserte nemlig Nissan sin Leaf, og troen på elbiler begynte virkelig å spre seg. Samme år åpnet også den første hurtigladeren på Vestlandet.

– Elbilsalget steg raskt og flere selskaper ønsket å tilby lading langs veien. Den enslige hurtigladeren på Vestlandet har nå fått godt selskap av 4300 nye hurtigladere som driftes av 15 ulike ladeselskaper, sier Sletvold.

Siden 2011 har Elbilforeningen jobbet for at lading skal prises mest mulig fornuftig og forståelig.

– I starten jobbet vi mot at ladebransjen skulle låse elbilistene til fastprisabonnementer, mot stykkprisbetaling for lading og for betaling basert på kWt, sier Sletvold, som gjorde nybrottsarbeid som daværende generalsekretær i Elbilforeningen.

De første årene havnet bransjen på en mellomløsning med pris per minutt.

Trenger mer enn dobbelt så mange hurtigladere

Antallet hurtigladere øker jevnt og trutt, men behovet er stort. Skal vi holde tritt med elbilsalget er Statens egne eksperter enig med Elbilforeningens analyser om at det trengs 5000 nye hurtigladere allerede i 2025. Eksperter peker også på at dagens betalingsløsninger er for kompliserte.

I Elbilforeningens store spørreundersøkelse, «Elbilisten», svarer 88 prosent at de ønsker seg enklere betaling for hurtiglading, og løsninger som fungerer på tvers av ladeoperatørene.

– Mens vi venter på regjeringens ladestrategi, er det akkurat dette vi forsøker å tilby medlemmene våre med Ladeklubben. Med den tar vi et stort steg videre, sier Christina Bu.

Og med Ladeklubben blir det enkelt å sammenligne kWt-prisene på tvers av ladeselskapene som er med.