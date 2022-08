Tesla Model X og Y Long Range senere enn antatt Ble plutselig 156.000 kroner dyrere

LYNRASK NEDTUR: Jubelen sto i taket blant fansen da Tesla i forrige uke informerte om at Plaid kommer til Norge før nyttår. Men de som har bestilt Long Range sitter igjen med svarteper.

Tesla lanserer Plaid-versjonen av S og X, men de som venter på Long Range-modellene må vente til neste år.

Etter et fravær på to år, er Tesla tilbake med oppgradert Model S og X. Det kunne de meddele i en pressemelding i forrige uke. I utgangspunktet gledelige nyheter for de aller fleste. Men dette gjelder ikke for dem som har forhåndsbestilt de mest folkelige, Long Range-modellene, viser det seg.

Under ser du saken vi skrev den gang.

Det er kun de spinnville Plaid-versjonene som kommer på denne siden av nyttår, skal vi tro pressemeldingen. Der står det at det nå er mulig å legge inn ordre på Plaid, men man åpner ikke for bestilling av Long Range. Leser man pressemeldingen nøye, står det «Tilgjengelig i 2023» om Long Range-modellene.

Skjøvet ut i uviss tid

Et av våre medlemmer, reagerte på pressemeldingen. Hun var en av mange som allerede har bestilt Tesla Model X Long Range. Det gjorde hun i oktober i fjor. Da fikk hun beskjed om levering i november/desember 2022:

– Jeg har ikke fått noen annen beskjed, men ble nysgjerrig da pressemeldingen kom. Etter kontakt med Tesla, der de sjekket reservasjonsnummeret, fikk jeg bekreftet mistanken om at vanlig Long Range ble forsinket.

Her er svaret hun fikk på e-post.

«Vi vil begynne med Tesla Model X leveringer mot slutten av året i år, men per nå er det kun Plaid-versjonen som vil komme til landet først.

Long Range varianten har vi per nå ingen informasjon om når kommer.»

Long Range dyrere enn Plaid

Totalsummen på den bestilte bilen på denne siden av nyttår er i utgangspunktet 1.123.532 kroner. Da er lakk, kremfarget interiør og sju seter inkludert.

Beslutningen til Tesla om å omrokkere på produksjonen av Long Range til fordel for Plaid, koster norske kunder som allerede har bestilt bilen 155.833 kroner i moms. Dette fordi man etter nyttår innfører moms på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner.

Bilen koster da plutselig 1.279.365 kroner. Det vil si at den faktisk blir dyrere enn Tesla Model X Plaid-modellen som leveres ut før nyttår. Den koster fra 1.225.990.

Tause Tesla

Tesla, som har valgt å kutte ned på kommunikasjonsapparatet sitt og bare være tilgjengelig på en epost. De har foreløpig, etter seks dager, ikke svart på hvorfor de har prioritert slik de har gjort. Dermed får vi heller ikke svar på om de som har bestilt Long Range får noen kompensasjon, eller slipper å betale depositum dersom man ønsker å annullere salget.

Kjøperne har heller ikke fått informasjon om eventuell prisøkning i løpet av året eller neste år, eller andre momenter som vil gjøre det gunstig å sitte i avtalen.

Når Long Range blir mulig å bestille igjen og til hvilken pris, får vi naturlig nok heller ikke svar på.

