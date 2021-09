Tesla Model S Plaid med ny rekord rundt «Ringen»

Merk deg rundetida 7:35.579. Det er ny rekord for elbiler rundt den berømte Nürburgring! En tid som ydmyker mange sportsbiler, også.

Hva er det som går rundt og rundt, og lander på 7:35,579?

Jepp, visst er det Tesla Model S Plaid, og tallet er rundetiden den brukte rundt den berømte bilbanen Nürburgring i Tyskland.

Tesla Model S Plaid har allerede bevist at den omtrent bryter fysiske lover. Oppgitt akselerasjon fra 0-100 km/t på 2,1 sekunder og toppfart på 322 km/t er helt uhørt.

Den har vært utviklet og testkjørt på den morsomme, men krevende Laguna Seca i California med tiden 1:28,2, riktignok modifisert med andre dekk, senket karosseri og spoilere. Til en sammenligning kjørte hyperbilen McLaren Senna samme bane på 1:27.6.

LES OGSÅ: Sjekk nye Cupra UrbanRebel – slik skal Seat fri til ungdommen

21 svært krevende kilometre

Nå var det på tide å slippe den blytunge familiebilen ut i «det grønne helvetet», som banen kalles, mye på grunn av lengden, værforholdene og de ekstremt korte sikkerhetssonene, eller mangelen av disse.

Vi snakker om Nürburgrings nordsløyfe, en bane som ble laget av og for den tyske bilindustrien i mellomkrigsårene og fortsatt er åpen for alle. Den 20,88 kilometer lange banen er fortsatt målestokken når produsentene skal måle muskler.

Bilen som kjøres på banen, er visstnok kliss original, med de samme hjulene som du får når du bestiller deg en.

Den 1020 hk sterke Teslaen slår den tidligere rekorden for serieproduserte elbiler, Porsche Taycan Turbo S, med 7 sekunder. Til gjengjeld har Porschen «bare» 625 hester, riktignok med 761 hk og 1050 Nm i korte perioder med overboost.

Sjekk video da vi testet Tesla Model 3 Long Range Performance (under):

Stolt Elon Musk

På twitter meldte Elon Musk: “Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nürburgring. Completely unmodified, directly from factory,”

“Next will be modified Plaid with added aero surfaces, carbon brakes & track tires (all things that can be done without Tesla being in the loop).

Raskeste elbil er for øvrig en bil som var på Norgesbesøk på Eggemoen for få uker siden, nemlig racerbilen Nio EP9, med tiden 6:45.900.

LES OGSÅ: Test av Porsche Taycan – den billigste Porschen