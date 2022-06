Sjekk nye bilder og norske priser på BMW iX1: Blir dette BMWs neste bestselger?

UTEN KAMUFLERING: Slik ser den ut uten foliering, BMWs kommende elektriske SUV, som etter alle solemerker vil bli en storselger, ikke minst i Norge.

BMWs elektriske kompakt-SUV nærmer seg og kan nå bestilles. Og vises endelig frem uten kamuflasje.

Det er mye elektrisk moro fra BMW for tiden, og det er ikke lenge siden de tyske bilmakerne kunne smykke seg med årets bil i Norge med sin i4:

Men nå er det snart tid for iX1, som etter alt å dømme svært mange i det SUV-glade Norge er spente på.

For sent i høst kommer den, tredje generasjon av BMWs minste suv, X1, og for første gang i en helelektrisk versjon. Den blir samtidig den tredje elektriske suv-en i modellportefølgen til Bayerns motorstolthet.

Fra 479.000 og oppover

På verdensbasis har det blitt solgt 1,9 millioner eksemplarer av BMW X1, siden den første generasjonen ble lansert i 2009. Den andre generasjonen ble lansert i 2015 og til høsten er altså det klart for den tredje generasjonen BMW X1.

Og i går åpnet norske forhandlere for bestilling av bilen.

– Dette kommer til å bli BMWs bestselger, spår Elbilforeningens bilekspert Rune Nesheim.

Den elektriske versjonen iX xDrive30 har en startpris fra kr. 479.000.

Menyen for standardutstyr er utvidet, samtidig som det nye operativsystemet tillater digital oppdatering og kjøp av enkelte nye funksjoner senere.

Som for alle nye BMW-er, er også helt nye BMW iX1 koblet opp mot skytjenester for sømløs oppkobling og oppdatering «over-the-air».

Her ser du en mer detaljert prisliste:

Modell: Utstyr inkludert: Pris: «Charged» Adaptive LED frontlykter m/ fjernlysassistent, Comfort Access, speilpakke, trådløs lading av smartphone, rattvarme, tilhengerfeste, takrails, forberedelse for digitalt kjøp av Driving Assistant Plus Fra kr. 519.900 «Charged Plus» Som “Charged” og følgende i tillegg: Elektrisk setejustering med minne og massasjefunksjon for fører, Harman Kardon høyttalerssystem, Parking Assistant Plus, Live Cockpit med head up display, metallic lakk Fra kr. 546.900 «Fully Charged» Som “Charged Plus” og følgende i tilegg: M Sport eksteriør og interiør, Driving Assistant Plus. Fra kr. 584.900

Levering først fra 2023

Tidligere i år kunne vi melde om at bilen, som da kun var å se innpakket i folie, ville være klar til levering først til neste år:

– Vi forventer svært stor pågang og ønsker derfor også å være tydelige på, at slik verden nå ser ut, planlegges produksjonsstarten til november og levering vil da fortrinnsvis skje først fra 2023, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, i en pressemelding.

I motsetning til storesøsknene iX 40 og 50 (og snart 60), er iX1 ikke basert på en dedikert plattform for elbiler. Den skal produseres på samlebånd sammen med X1-modellene med hybrid- og forbrenningsmotorer på fabrikken i Regensburg i Tyskland.

Det globale markedet vil tilbys en rekke ulike varianter med plug-in hybrider og forbrenningsmotorer.

For det norske markedet, er det som forventet fortrinnsvis helelektriske BMW iX1 som vil tilbys.

– BMW iX1 følger i de elektriske hjulsporene fra BMW i3, BMW iX3, BMW i4, BMW iX og BMW i7. Når den siste BMW i3-en ruller ut av fabrikken i Tyskland i sommer, etter ni års produksjon, er det BMW iX1 som overtar stafettpinnen som innstegsmodellen til BMWs elektriske portefølje, sier Tegneby.

Drøye 400 km rekkevidde

BMW iX1 xDrive30 er altså det fulle navnet på den kommende helektriske SUV-en.

Med elektrisk motor på begge aksler, koblet sammen som xDrive firehjulsdrift, er den greit skodd for å balansere mellom komfort og sportslighet.

Samlet effekt i BMW iX1 xDrive30 er 230 kW/313 hk med et dreiemoment på 494 Nm. Akselerasjonen fra stillestående til 100 km/t gjøres unna på 5,7 sekunder, mens toppfarten nås ved 180 km/t.

Det kombinerte elektrisk forbruket oppgis fra 17,3 til 18,4 kWt, mens rekkevidden er på 413 til 438 km i WLTP-syklusen, avhengig av bilens utstyr. Nettokapasiteten til høyspentbatteriet er 64,7 kWt.

Selve batterihuset er dessuten konstruert som et bærende element i bilen, som ytterligere forsterkning og stabilisering av chassiset.

Ladesystemet har en effekt på 11 kW AC som standard, men om ønskelig kan bilen også leveres med en ombordlader på 22 kW AC.

Batteriet fullades da på henholdsvis 6,5 timer eller 3 timer og 45 min ved AC-lading.

Forvarmer – og hurtiglader på inntil 130 kW

–Med DC-hurtiglading er maks effekt 130 kW. Under optimale forhold lades da batteriet fra 10 til 80 prosent på 29 minutter. En ladeøkt på 10 minutter kan da gi 120 km rekkevidde.

Hvis ruteveiledningen i bilens navigasjonsystem har planlagt et stopp ved en hurtiglader, vil høyspentbatteriet i bilen automatisk forvarmes når bilen nærmer seg for å sikre at ladeøkten blir så effektiv som mulig.

En slik forvarming av batteriet kan også startes manuelt når ruteveiledningen ikke er aktivert, en funksjon som akkurat ble tilgjengelig på iX3 også.

Som i helt nye BMW i7, er programvaren til ladesystemet forbedret.

Forbedringen innebærer at ladekurven får et jevnt, fremfor trinnvis, fall etter at den har nådd sitt topp-punkt hvor ladingen er på sitt mest effektive. Det er også mulig å lagre tilpassede ladeinnstillinger for flere individuelle ladepunkter.