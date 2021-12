Årets bil 2022: I dag ble dette kåret til årets bil i Norge

ÅRETS BIL I NORGE: BMW i4 ble sendt til topps i kåringen, tett fulgt av Tesla Model Y og Kia EV6.

BMW i4 stakk av med den gjeve tittelen – i knivskarp konkurranse.

I år var det Dagbladet, DinSide og elbil24.no som samarbeidet om kåringen av Årets bil i Norge.

Elbilforeningen var representert i juryen for sjette gang, og aldri har det vært enklere å argumentere for nettopp elbil:

Blant 28 kandidater var hele 22 rene elbiler.

Tesla Model Y og Kia EV6 på pallplass

De 28 kandidatene i år ble skrelt ned til 10 før finalerunden.

– Ved nominasjonen av de ti var jeg ikke i tvil om at BMW fortjente topplasseringen. Like lite i tvil var jeg om at Tesla Model Y og Kia EV6 fortjente å følge på de neste plassene, sier jurymedlem Ståle Frydenlund, som til daglig er seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen.

JURYMEDLEM: Ståle Frydenlund satt for sjette år på rad i juryen i Årets bil-kåringen, men til daglig er han testansvarlig i Elbilforeningen.

I og med at han og Elbilforeningen i årevis har gjort sitt for å påvirke bilprodusentene til at elbiler skal kunne trekke tilhenger, er det gledelig å kunne konstatere at de tre på topp alle kan trekke 1.600 kilo.

– Samtlige av mine ti nominasjoner var helelektriske, og til slutt var det bare én bil med fossil tilnærming som snek seg med i finalerunden, forteller Frydenlund.

Banekjøring avgjørende

Etter banetesten på Rudskogen endte juryens kåring for øvrig opp med å være identisk med den opprinnelige innstillingen fra Elbilforeningens jurymedlem.

– Hovedgrunnen til at vurderte BMW-en som best på finaledagen, var at tyskerne virkelig viser evnen til å kombinere ultimat elektrisk kjøreglede med gode praktiske egenskaper. Etter prøvekjøringen på tyske veier i september var magefølelsen trygg. Etter banekjøringen var det ingen tvil, sier Frydenlund.

Her er juryens formelle begrunnelse for årets vinner:

«Bilen er den første elbilen fra merkets M-divisjon, og den presterer kompromissløst. Videre viser bilen vei for BMWs tanker rundt videre elektrifiseringsplaner, og er deres nye utstillingsvindu for connectivity og digitalisering, uten at dette er gjort med noen kompromisser for kjøreglede og egenskaper. Disse elementene vil følge framtidige BMW, uavhengig av form, fasong og farge. Dette er rett og slett BMWs nye DNA, og den overbeviser».

Samtidig er det ingen tvil om at de to neste på pallen også fortjente sine høye plasseringer, ifølge Frydenlund.

– Tesla Model Y har vist oss hva den kan, i årets store høsttest. Den har masse kjøreglede, markedets beste infotainmentløsninger, masse plass til familien og god tilhengervekt.

Model Y var da også bilen som fikk nest flest poeng fra juryen. Der BMW i4 endte opp med 16 poeng fra jurymedlemmene, ble Model Y premiert med 12.

Kun én fossilbil blant topp 10

Dernest fulgte Kias EV6 på tredjeplass. Poengsummen fulgte modellnavnet med kledelige seks poeng, mens Skodas Enyaq fikk fem, Mercedes-Benz EQS to og Fords Mustang Mach-E fikk ett jurypoeng.

De øvrige bilene i topp ti-finalen fikk ingen jurystemmer, heller ikke det ene fossile alternativet, Nissan Qashkai.

Elbilforeningens testansvarlige har for øvrig rukket å bli godt kjent nettopp EV6, som i praksis leverer mye av det samme som Hyundai IONIQ 5.

Det betyr god lynladefart, plass til familie og bagasje, og gode kjøreegenskaper.

– Hovedgrunnen til at jeg rangerte EV6 foran IONIQ 5 er at den byr på hakket mer kjøreglede, samt at jeg fant meg bedre til rette inne i bilen.

Tett finale-heat

Nedover på lista var det også flere gode alternativer blant de nominerte bilene i finale-heatet.

– Skoda Enyaq skiller seg ut blant de øvrige for min del, med tanke på familieegenskapene. Det var dessuten spennende å bli bedre kjent med Cupra Born, som er en langt friskere versjon av Volkswagen ID.3 med tanke på utseende, sier Frydenlund.

– Mustang Mach-E kom til kåringen i GT-utgaven, som er vesentlig dyrere enn standardutgaven og byr på større mengder kjøreglede. For min del var oppsummeringen at Mach-E endelig «ble seg selv», mens Fiat 500 og Mercedes-Benz EQS tok seg av hver sin ende av det elektriske markedet. Den ene enkel og kul, den andre overdådig og teknisk interessant.

Dette var finalistene:

Tesla Model Y

BMW i4

Skoda Enyaq

Kia EV6

Ioniq 5

Mercedes-Benz EQS

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Nissan Qashqai

Fiat 500

GÅTT PÅ BANEN: Her er juryen samlet foran testbilene på Rudskogen.

Juryen: Ståle Frydenlund, seniorrådgiver / testansvarlig i Norsk elbilforening

Rune Korsvoll, journalist i DinSide,

Fred Magne Skillebæk, redaksjonssjef i Elbil24

Anders Hovde, seniorrådgiver i Kantar

Anette Bevre, testansvarlig i NAF

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

Bård Eker, industridesigner / daglig leder i Eker Group AS