BMW iX1: Kommer på norske veier først neste år

VINTERTEST: Prototyper av iX1 har fått kjørt seg i kjølige omgivelser på BMWs vintertestsenter utenfor Arjeplog i Nord-Sverige.

Produksjonen av BMWs elektriske kompakt-suv starter til høsten.

Tredje generasjon av BMWs minste suv, X1, kommer for første gang i en helelektrisk versjon. Den blir samtidig den tredje elektriske suv-en i modellportefølgen til Bayerns motorstolthet.

Kamuflerte prototyper av den kompakte suven har fått utfolde seg på snø og is på BMWs vintertestsenter utenfor Arjeplog i Nord-Sverige.

Den har dermed fulgt i hjulsporene til foregående prototyper av BMWs stadig voksende portefølje av elektriske biler, nemlig iX3, i4, iX og i7. Sistnevnte lanseres først i november.

Skal klare 400 kilometer

Vintertestingen er viktig for BMW og gir verdifull data blant annet i forbindelse med utvikling av varmestyring for raskest mulig lading og optimalisert rekkevidde også vinterstid.

iX1 utstyres med to elektriske motorer, en på hver aksel, som kobles sammen med BMWs velkjente og utprøvde firehjulsdriftsystem XDrive.

Det oppgis foreløpig ikke detaljer rundt batterikapasitet og motoreffekt, men BMW forteller i en pressemelding at det forventes et forbruk i området 17,3-18,4 kilowattimer (kWt) per 100 kilometer og en rekkevidde på 413-438 kilometer basert på WLTP-syklusen.

Levering først neste år

I motsetning til storesøsknene iX 40 og 50 (og snart 60), er iX1 ikke basert på en dedikert plattform for elbiler. Den skal produseres på samlebånd som X1-modellene med hybrid- og forbrenningsmotorer.

Produksjonen starter på senhøsten i år og bilen kan bestilles allerede i sommer – før sommersolverv, ifølge BMW Group Norge..

– Flere detaljer vil snart bli kjent, lover kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby, som forventer stor pågang.

Samtidig er han klar på at interesserte må smøre seg med tålmodighet.

– Vi vet det er stor interesse for vår neste elektriske modell. Vi ønsker derfor også å være tydelige på, at slik verden nå ser ut, så vil levering fortrinnsvis skje først fra 2023, sier Tegneby.

