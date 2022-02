Winnerbago med elektrisk konsept-bobil: Bobilgigant snuser på elektrifisering

EL-BOBIL I SOLNEDGANG: Dette er den elektriske konseptmodellen som Winnerbago presenterte nylig. Foto: Winnerbago Industries Inc

Første skritt mot å gjøre bobilverdenen litt grønnere?

Winnerbago er en av de store bobilprodusentene i verden, og på bobilmessen The Florida RV Supershow i forrige uke viste selskapet frem sin aller første helelektriske bobil – og faktisk den første el-modellen fra noen av de store bobilprodusentene.

RV står for recreation vehicle, som er begrepet som brukes hyppigst om bobiler i engelskspråklige land. Derfor snakker noen allerede om den nye sjangeren E-RV.

Winnerbago-doningen dreier seg foreløpig ikke om noen serieprodusert bil, men en konseptutgave som kan fungere som prototype for fremtidige modeller. Eller som inspirasjon, og – i noen tilfeller – ingen verdens ting.

Foto: Winnerbago Industries Inc.

Antyder at den blir en realitet

Men Winnerbago-sjef Michael Happe antyder imidlertid sterkt i dette nye videoinnslaget på CBNC at selskapet akter å få den elektriske bobilen ut på markedet, og hinter om at en produksjonsplan kan foreligge i løpet av året.

Noe prisanslag foreligger naturlig nok derfor heller ikke på dette stadiet, men de fleste fossildrevne bobiler i denne størrelsen starter på rundt millionen.

I konseptutgaven Winnerbago presenterte, er det en Ford E-Transit som utgjør fundamentet i bilen, og den modellen har en rekkevidde på opptil 317 kilometer målt etter WLTP-standarden, og kan fullades på godt under en time med hurtiglading.

Foreløpig nokså beskjeden rekkevidde

Hvorfor Winnerbago selv estimerer rekkevidden på konseptbilen til minimum 200 kilometer, er foreløpig et åpent spørsmål, samtidig som selskapet antyder at rekkevidden snart vil bli betydelig bedre etterhvert som batteriteknologien forbedres.

Rekkeviddeanslaget kan selvsagt ha å gjøre med at konseptbobilen, som kommer med en batteripakke på 86 kWt, både skal holde en varmtvannstank i sving, samt at klimaanlegget er under operasjon i hele bilen, og ikke bare i førerkabinen, som i mange varebiler.

I tillegg kommer Winnerbagos campingutgave med fasiliteter som toalett, en slags dusj, TV, samt kjøkkenkrok med vask, induksjonstopper og kjøleskap – så her er det nok å bruke strøm på.

Tidligere denne uken kom for øvrig Volkswagens ID.Buzz på norgesvisitt, og det er ventet at denne også vil komme i camper-variant, for eksempel via Westfalia, som hadde enorm suksess med sin campingombygging av den ikoniske hippiebussen gjennom flere tiår.